Francesca Albanese : 150 ex-diplomates, ministres et ambassadeurs, accusent Barrot

Francesca Albanese
Revue de presse : EuroPalestine (19 février 2026)*
Plus de 150 ex-diplomates, ministres et ambassadeurs, accusent le ministre français des Affaires étrangères de diffuser de la désinformation et réclament des mesures correctives.
Dans un communiqué, ils accusent le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de relayer des éléments de désinformation en citant publiquement une version numériquement falsifiée de propos tenus par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Mme Francesca Albanese pour discréditer une titulaire d’un mandat indépendant des Nations Unies.
Mme Albanese a réaffirmé un principe fondamental du droit international : l’imputabilité des violations graves du droit international constitue une obligation juridique, non un choix politique, et les responsables doivent être poursuivis. Elle a averti que le défaut d’application de cette responsabilité favorisait l’impunité, minait la crédibilité des protections juridiques internationales et compromettait les instruments fondamentaux du droit international, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
La coalition déclare que la diffusion d’informations inexactes ou manipulées par un haut responsable gouvernemental constitue une atteinte grave à la responsabilité inhérente à l’exercice d’une fonction publique.
La coalition appelle donc le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères à :
● Revenir sur les déclarations inexactes attribuées à Mme Albanese et les rectifier publiquement ;
● Réaffirmer clairement et sans équivoque son engagement en faveur de l’indépendance des titulaires de mandat des Nations Unies ;
● Respecter pleinement ses obligations visant à protéger et à consolider les institutions multilatérales.
La coalition souligne en outre que cette controverse ne doit pas occulter la gravité de la crise humanitaire et des violations des droits humains en cours à Gaza, actuellement examinée par les juridictions internationales, notamment la Cour internationale de Justice. Préserver la crédibilité des Nations Unies et de ses experts indépendants demeure essentiel pour garantir la responsabilité internationale et assurer le respect de l’État de droit.
SIGNATAIRES :
1 Bernard Bot Ex-ministre des Affaires étrangères Pays-Bas
2 Laurens Jan Brinkhorst Ex-ministre des Affaires étrangères Ex-ambassadeur pour l’Union Européenne, ancien professeur émérite Pays-Bas
3 Hedy D’Ancona Ex-ministre des Affaires étrangères, Ex-membre du parlement européen, Ex-Sénateur Pays-Bas
4 Mogens Lykkefolt Ex-ministre des Affaires étrangères et Président de l’assemblée générale de l’ONU
Danemark5 Susana Malcorra Ex-ministre des Affaires étrangères, Ex-Cheffe de Cabinet à l’ONU, Présidente GWL Voices Argentine
6 Naledi Pandor Ex-ministre des Affaires étrangères Afrique du Sud
7 Jan Pronk Professeur émérite, Ex- représentant spécial de l’ONU pour le Soudan, Ex-ministre de la coopération au développement international Pays-Bas
8 Jozias van Aartsen Ex-ministre des Affaires étrangères Pays-Bas
9 Yannis Varoufakis Ex-ministre des Finances Grèce
10 Asaad Al-Bdairi Ambassadeur, Délégué permanent de l’Irak à l’UNESCO Irak
11 Mohammed Bajrafil Ambassadeur, Délégué permanent de l’union comorienne à l’UNESCO Comores
12 Blanka Jamnisek Ambassadrice Slovénie
13 Yves Aubin de la Messuzière Ex-ambassadeur France
14 Susan Blankhart Ex-ambassadeur Pays-Bas
15 Joan Boer Ex-ambassadeur Pays-Bas
16 Robert Bosch Ex-ambassadeur Pays-Bas
17 Yoka Brandt Ex-ambassadeur Pays-Bas
18 Robert Brinks Ex-ambassadeur Pays-Bas
19 Leoni Cuelenaere Ex-ambassadrice Pays-Bas
20 Gerben de Jong Ex-ambassadeur Pays-Bas
21 Frédéric Desagneaux Ex-ambassadeur France
22 Karel de Vey Mestdagh Ex-ambassadeur Pays-Bas
23 Simone Filippini Ex-ambassadrice Pays-Bas
24 Mette Gonggrijp Ex-ambassadrice Pays-Bas
25 Alphons Hennekens Ex-ambassadeur Pays-Bas
26 Jan Hoekema Ex-ambassadeur, parlementaire et maire Pays-Bas
27 Dolf Hogewoning Ex-ambassadeur Pays-Bas
28 Lebet Jean-Hubert Ex-ambassadeur Suisse 29 Marion Kappeyne van de Coppello Ex-ambassadeur Pays-Bas
30 Sven Kühn von Burgsdorf Ex-ambassadeur pour l’UE et représentant de l’UE en Palestine Allemagne
31 Frans Makken Ex-ambassadeur Pays-Bas
32 Fritz Meijndert Ex-diplomate Pays-Bas
33 Eddy Middeldorp Ex-ambassadeur Pays-Bas
34 Ronald Mollinger Ex-ambassadeur Pays-Bas
35 Jolke Oppewal Ex-ambassadeur Pays-Bas
36 Patrice Paoli Ex-ambassadeur France
37 Frans Potuyt Ex-ambassadeur Pays-Bas
38 Lidi Remmelzwaal Ex-ambassadrice Pays-Bas
39 Patrick Renauld Ex-ambassadeur pour l’UE au Liban et en Jordanie -France
40 Jean-Daniel Ruch Ex-ambassadeur en Israël Suisse
41 Rober Schuddeboom Ex-ambassadeur Pays-Bas
42 Nora Stehouwer-van Iersel Ex-ambassadeur en Israël Pays-Bas
43 Laetitia van Assum Ex-ambassadrice Pays-Bas
44 Nikolaos van Dam Ex-ambassadeur Pays-Bas
45 Phillipe van Damme Ex-ambassadeur pour l’UE Belgique
46 Ellen van der Laan Ex-ambassadrice Pays-Bas
47 Bram van Ojik Ex-ambassadeur, ex-parlementaire Pays-Bas
48 Th. F. (Dick) van Thessen Ex-ambassadeur Pays-Bas
49 Nada Yafi Ex-ambassadrice France 50 Li Andersson Membre du Parlement Européen, The Left Finlande
51 Abdurrahman Babacan Parlementaire, AK Party Turquie
52 Andrews Barry Membre du Parlement Européen Irlande
53 Malik Ben Achour Echevin à Verviers, Ex-sénateur Belgique
54 Saskia Bricmont Membre du Parlement Européen Belgique
55 Özlem Alev Demirel Membre du Parlement Européen, Die Linke Allemagne
56 Gökçe Gökçen Parlementaire, PACE Turquie
57 Cristina Guarda Membre du Parlement Européen Italie
58 Danielle Hirsch Ex-parlementaire, GroenLinks/PvdA Pays-Bas
59 Veronika Honkasalo Parlementaire, Left Alliance Finlande
60 Farah Karimi Sénatrice, GroenLinks/PvdA Pays-Bas
61 Saskia Kluit Sénatrice, GroenLinks/PvdA Pays-Bas
62 Fabian Molina Parlementaire Suisse 63 Luisa Morgantini Ex-vice-présidente du Parlement Européen Italie
64 Matjaž Nemec Membre du Parlement Européen Slovénie
65 Mauro Poggia Sénateur Suisse 66 Lea Reisner Parlementaire, Die Linke Allemagne
67 Lynn Ruane Sénatrice indépendante, membre de l’OSCE Irlande
68 Jussi Saramo Membre du Parlement Européen, The Left Finlande
69 Judith Sargentini Ex-Membre du Parlement Européen Pays-Bas
70 Lizzy Schubert Parlementaire, Die Linke Allemagne
71 Benedetta Scuderi Membre du Parlement Européen Italie
72 Carlo Sommaruga Sénateur, avocat Suisse
73 Tineke Strik Membre du Parlement Européen Pays-Bas
74 Gala Veldhoen Sénatrice, GroenLinks/PvdA Pays-Bas
75 Catarina Vieira Membre du Parlement Européen, GroenLinks-PvdA Pays-Bas
76 Mô Bleeker Conseillère spéciale pour la responsabilité de protéger, ONU Suisse
77 Reed Brody Expert ONU (GHREN – Nicaragua) Etats Unis/Hongrie
78 Carlos Castresana Fernandez Membre de la Commission des droits de l’homme au Soudan du Sud Espagne
79 John Dugard Ancien UN Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens (2001-2008), Professeur Afrique du Sud
80 Andrew Gilmour Ancien Sous-secrétaire général aux droits de l’homme de l’ONU Royaume-Uni
81 Laura Londén Ancienne Sous-Secrétaire générale des Nations Unies Finlande
82 Michael Lynk Ancien Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans Canadales territoires palestiniens (2016-2022), Professeur
83 Jamie McGoldrick Ancien Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé Irlande
84 Yasmin Sooka Présidente de la Commission des droits de l’homme sur le Soudan du Sud Afrique du Sud
85 Joost Andriessen Ex-diplomate Pays-Bas
86 Louise Anten Ex-diplomate Pays-Bas
87 Véronique Arnault Ancienne directrice des droits de l’homme et de la démocratie, UE -Service européen pour l’action extérieure France
88 Willem Beelaerts van Bloklan Ex-diplomate Pays-Bas
89 Yves Besson Ex-diplomate à l’ONU Suisse
90 Pieter Bierma Ex-diplomate Pays-Bas
91 Dr Alison Broinowski Ex-diplomate Australie
92 Patrick Costello Ex-diplomate Belgique
93 Angélique Eijpe Ex-diplomate Pays-Bas 94 Thea Fierens Ex-diplomate à l’ONU Pays-Bas
95 Aisja Hamed Ex-diplomate Pays-Bas
96 Ini Huijts Ex-diplomate Pays-Bas
97 Els Klinkert Ex-diplomate Pays-Bas
98 Marije Klomp Ex-diplomate Pays-Bas
99 Pim Kraan Ex-diplomate Pays-Bas
100 Nelleke Kruijs Voorberge Ex-diplomate Pays-Bas
101 Kevin Kruiter Ex-diplomate Pays-Bas
102 Elly Leemhuis Ex-diplomate Pays-Bas
103 Paul Litjens Ex-diplomate Pays-Bas
104 Jaco Mebius Ex-diplomate Pays-Bas
105 Jan Maas Ex-diplomate Pays-Bas
106 Hala Rharrit Ex-diplomate Etats Unis
107 Daan Rosenberg -Pologne Ex-diplomate Pays-Bas
108 John Na’em Snobar Ex-diplomate Australie
109 Johanna Spreeuwenberg Ex-diplomate Pays-Bas
110 Tessa Terpstra Ex-diplomate Pays-Bas
111 Winnie Teunissen Ex-diplomate Pays-Bas
112 Hans Teunissen Ex-diplomate Pays-Bas
113 Dia Timmermans Ex-diplomate Pays-Bas
114 Dante Toppo Ex-diplomate Etats Unis
115 Anne Marie van Bolhuis Ex-diplomate Pays-Bas 116 Albert van der Schaaf Ex-diplomate Pays-Bas
117 Berber van der Woude Ex-diplomate Pays-Bas
118 Leo van der Zwan Ex-diplomate Pays-Bas
119 José van Hussen Ex-diplomate Pays-Bas
120 Ellen van Reesch Ex-diplomate Pays-Bas
121 Rebekka van Roemburg Ex-diplomate Pays-Bas
122 Maaike van Vliet Ex-diplomate Pays-Bas
123 Jean-Daniel Vigny Ex-diplomate Suisse
124 Anneke Wevers Ex-diplomate Pays-Bas
125 Sonja Zimmerman Ex-diplomate Pays-Bas
126 Claire – Lise Chaignat Ancien employé de l’OMS, Médecin Suisse
127 Flavio Del Ponte Ancien chirurgien du CICR Suisse
128 Lucio Gusetti Ancien conseiller principal de la Commission européenne pour le droit international et les relations extérieures de l’UE Italie
129 Faryda Hussein Fonctionnaire/ Ex-Staff à l’Union Européenne Pays-Bas
130 Erik Pool Ex-fonctionnaire, Écrivain et Politicien Pays-Bas
131 Pascal Richard Ex-fonctionnaire Suisse
132 Maryluce Sartori Ancienne déléguée CICR Suisse 1
33 Annelle Sheline Ex-fonctionnaire du Département d’État Etats Unis
134 Dali ten Hove Ex-employé de l’ONU Pays-Bas
135 Erwin van Veen Ex-fonctionnaire Pays-Bas
136 David Atwood Ancien secrétaire général, International Fellowship of Reconciliation France
137 Jacob Berger Réalisateur de films Suisse
138 Rony Brauman Médecin, ancien président de Médecins Sans Frontières France
139 Jean-François Corty Médecin, Président de Médecins du Monde France France
140 Christophe Cotteret Réalisateur de films documentaires France
141 Jacques Dubochet Prix Nobel de chimie 2017, Professeur honoraire à l’Université de Lausanne Suisse
142 Jérôme Heurtaux Politologue, Professeur France
143 Pr Nago Humbert Fondateur et ancien président de Médecins du Monde Suisse. Ancien collaborateur de l’OMS dans les territoires occupésSuisse
144 Azza Karam Président, Lead Integrity INC. Etats Unis/ Pays-Bas
145 Daniel Levy Directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du Conseil européen des relations étrangères. (Ancienne conseiller auprès du Premier ministre israélien Barak, négociateur officiel et principal rédacteur israélien du plan de paix informel de l’Initiative de Genève) Israël -Royaume-Uni
146 Phil Lynch Directeur exécutif, International Service for Human Rights Suisse
147 Ziad Majed Politologue, Professeur France – Liban
148 Pietro Majno-Hurst Professeur émérite de chirurgie Suisse
149 Jonathan Sisson Ancien président International Fellowship of Reconciliation (IFOR) Suisse
150 Stephan Stadler Président Swiss-Humanity Initiative Suisse 151 Paul Vermeulen Co-fondateur et ancien directeur de Handicap International-Suisse Suisse
La Coalition d’anciens diplomates et fonctionnaires pour la responsabilité internationale est un réseau indépendant d’anciens ministres, ambassadeurs, diplomates, parlementaires et hauts fonctionnaires engagés à défendre l’intégrité du droit international et à protéger l’indépendance des mécanismes internationaux.
Contact pour les médias : Angélique Eijpe: Porte-parole, Coalition d’anciens diplomates et fonctionnaires pour la responsabilité internationale E-mail : aeijpe@hotmail.com Téléphone : +31 623744692 LETTRE OUVERTE
*Source : CAPJPO-Europalestine