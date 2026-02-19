Francesca Albanese : 150 ex-diplomates, ministres et ambassadeurs, accusent Barrot

Francesca Albanese

Revue de presse : EuroPalestine (19 février 2026)*

Plus de 150 ex-diplomates, ministres et ambassadeurs, accusent le ministre français des Affaires étrangères de diffuser de la désinformation et réclament des mesures correctives.

Dans un communiqué, ils accusent le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de relayer des éléments de désinformation en citant publiquement une version numériquement falsifiée de propos tenus par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Mme Francesca Albanese pour discréditer une titulaire d’un mandat indépendant des Nations Unies.

Mme Albanese a réaffirmé un principe fondamental du droit international : l’imputabilité des violations graves du droit international constitue une obligation juridique, non un choix politique, et les responsables doivent être poursuivis. Elle a averti que le défaut d’application de cette responsabilité favorisait l’impunité, minait la crédibilité des protections juridiques internationales et compromettait les instruments fondamentaux du droit international, notamment la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

La coalition déclare que la diffusion d’informations inexactes ou manipulées par un haut responsable gouvernemental constitue une atteinte grave à la responsabilité inhérente à l’exercice d’une fonction publique.

La coalition appelle donc le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères à :

● Revenir sur les déclarations inexactes attribuées à Mme Albanese et les rectifier publiquement ;

● Réaffirmer clairement et sans équivoque son engagement en faveur de l’indépendance des titulaires de mandat des Nations Unies ;

● Respecter pleinement ses obligations visant à protéger et à consolider les institutions multilatérales.

La coalition souligne en outre que cette controverse ne doit pas occulter la gravité de la crise humanitaire et des violations des droits humains en cours à Gaza, actuellement examinée par les juridictions internationales, notamment la Cour internationale de Justice. Préserver la crédibilité des Nations Unies et de ses experts indépendants demeure essentiel pour garantir la responsabilité internationale et assurer le respect de l’État de droit.

SIGNATAIRES :

1 Bernard Bot Ex-ministre des Affaires étrangères Pays-Bas

2 Laurens Jan Brinkhorst Ex-ministre des Affaires étrangères Ex-ambassadeur pour l’Union Européenne, ancien professeur émérite Pays-Bas

3 Hedy D’Ancona Ex-ministre des Affaires étrangères, Ex-membre du parlement européen, Ex-Sénateur Pays-Bas

4 Mogens Lykkefolt Ex-ministre des Affaires étrangères et Président de l’assemblée générale de l’ONU

Danemark5 Susana Malcorra Ex-ministre des Affaires étrangères, Ex-Cheffe de Cabinet à l’ONU, Présidente GWL Voices Argentine

6 Naledi Pandor Ex-ministre des Affaires étrangères Afrique du Sud

7 Jan Pronk Professeur émérite, Ex- représentant spécial de l’ONU pour le Soudan, Ex-ministre de la coopération au développement international Pays-Bas

8 Jozias van Aartsen Ex-ministre des Affaires étrangères Pays-Bas

9 Yannis Varoufakis Ex-ministre des Finances Grèce

10 Asaad Al-Bdairi Ambassadeur, Délégué permanent de l’Irak à l’UNESCO Irak

11 Mohammed Bajrafil Ambassadeur, Délégué permanent de l’union comorienne à l’UNESCO Comores

12 Blanka Jamnisek Ambassadrice Slovénie

13 Yves Aubin de la Messuzière Ex-ambassadeur France

14 Susan Blankhart Ex-ambassadeur Pays-Bas

15 Joan Boer Ex-ambassadeur Pays-Bas

16 Robert Bosch Ex-ambassadeur Pays-Bas

17 Yoka Brandt Ex-ambassadeur Pays-Bas

18 Robert Brinks Ex-ambassadeur Pays-Bas

19 Leoni Cuelenaere Ex-ambassadrice Pays-Bas

20 Gerben de Jong Ex-ambassadeur Pays-Bas

21 Frédéric Desagneaux Ex-ambassadeur France

22 Karel de Vey Mestdagh Ex-ambassadeur Pays-Bas

23 Simone Filippini Ex-ambassadrice Pays-Bas

24 Mette Gonggrijp Ex-ambassadrice Pays-Bas

25 Alphons Hennekens Ex-ambassadeur Pays-Bas

26 Jan Hoekema Ex-ambassadeur, parlementaire et maire Pays-Bas

27 Dolf Hogewoning Ex-ambassadeur Pays-Bas

28 Lebet Jean-Hubert Ex-ambassadeur Suisse 29 Marion Kappeyne van de Coppello Ex-ambassadeur Pays-Bas

30 Sven Kühn von Burgsdorf Ex-ambassadeur pour l’UE et représentant de l’UE en Palestine Allemagne

31 Frans Makken Ex-ambassadeur Pays-Bas

32 Fritz Meijndert Ex-diplomate Pays-Bas

33 Eddy Middeldorp Ex-ambassadeur Pays-Bas

34 Ronald Mollinger Ex-ambassadeur Pays-Bas

35 Jolke Oppewal Ex-ambassadeur Pays-Bas

36 Patrice Paoli Ex-ambassadeur France

37 Frans Potuyt Ex-ambassadeur Pays-Bas

38 Lidi Remmelzwaal Ex-ambassadrice Pays-Bas

39 Patrick Renauld Ex-ambassadeur pour l’UE au Liban et en Jordanie -France

40 Jean-Daniel Ruch Ex-ambassadeur en Israël Suisse

41 Rober Schuddeboom Ex-ambassadeur Pays-Bas

42 Nora Stehouwer-van Iersel Ex-ambassadeur en Israël Pays-Bas

43 Laetitia van Assum Ex-ambassadrice Pays-Bas

44 Nikolaos van Dam Ex-ambassadeur Pays-Bas

45 Phillipe van Damme Ex-ambassadeur pour l’UE Belgique

46 Ellen van der Laan Ex-ambassadrice Pays-Bas

47 Bram van Ojik Ex-ambassadeur, ex-parlementaire Pays-Bas

48 Th. F. (Dick) van Thessen Ex-ambassadeur Pays-Bas

49 Nada Yafi Ex-ambassadrice France 50 Li Andersson Membre du Parlement Européen, The Left Finlande

51 Abdurrahman Babacan Parlementaire, AK Party Turquie

52 Andrews Barry Membre du Parlement Européen Irlande

53 Malik Ben Achour Echevin à Verviers, Ex-sénateur Belgique

54 Saskia Bricmont Membre du Parlement Européen Belgique

55 Özlem Alev Demirel Membre du Parlement Européen, Die Linke Allemagne

56 Gökçe Gökçen Parlementaire, PACE Turquie

57 Cristina Guarda Membre du Parlement Européen Italie

58 Danielle Hirsch Ex-parlementaire, GroenLinks/PvdA Pays-Bas

59 Veronika Honkasalo Parlementaire, Left Alliance Finlande

60 Farah Karimi Sénatrice, GroenLinks/PvdA Pays-Bas

61 Saskia Kluit Sénatrice, GroenLinks/PvdA Pays-Bas

62 Fabian Molina Parlementaire Suisse 63 Luisa Morgantini Ex-vice-présidente du Parlement Européen Italie

64 Matjaž Nemec Membre du Parlement Européen Slovénie

65 Mauro Poggia Sénateur Suisse 66 Lea Reisner Parlementaire, Die Linke Allemagne

67 Lynn Ruane Sénatrice indépendante, membre de l’OSCE Irlande

68 Jussi Saramo Membre du Parlement Européen, The Left Finlande

69 Judith Sargentini Ex-Membre du Parlement Européen Pays-Bas

70 Lizzy Schubert Parlementaire, Die Linke Allemagne

71 Benedetta Scuderi Membre du Parlement Européen Italie

72 Carlo Sommaruga Sénateur, avocat Suisse

73 Tineke Strik Membre du Parlement Européen Pays-Bas

74 Gala Veldhoen Sénatrice, GroenLinks/PvdA Pays-Bas

75 Catarina Vieira Membre du Parlement Européen, GroenLinks-PvdA Pays-Bas

76 Mô Bleeker Conseillère spéciale pour la responsabilité de protéger, ONU Suisse

77 Reed Brody Expert ONU (GHREN – Nicaragua) Etats Unis/Hongrie

78 Carlos Castresana Fernandez Membre de la Commission des droits de l’homme au Soudan du Sud Espagne

79 John Dugard Ancien UN Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens (2001-2008), Professeur Afrique du Sud

80 Andrew Gilmour Ancien Sous-secrétaire général aux droits de l’homme de l’ONU Royaume-Uni

81 Laura Londén Ancienne Sous-Secrétaire générale des Nations Unies Finlande

82 Michael Lynk Ancien Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans Canadales territoires palestiniens (2016-2022), Professeur

83 Jamie McGoldrick Ancien Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé Irlande

84 Yasmin Sooka Présidente de la Commission des droits de l’homme sur le Soudan du Sud Afrique du Sud

85 Joost Andriessen Ex-diplomate Pays-Bas

86 Louise Anten Ex-diplomate Pays-Bas

87 Véronique Arnault Ancienne directrice des droits de l’homme et de la démocratie, UE -Service européen pour l’action extérieure France

88 Willem Beelaerts van Bloklan Ex-diplomate Pays-Bas

89 Yves Besson Ex-diplomate à l’ONU Suisse

90 Pieter Bierma Ex-diplomate Pays-Bas

91 Dr Alison Broinowski Ex-diplomate Australie

92 Patrick Costello Ex-diplomate Belgique

93 Angélique Eijpe Ex-diplomate Pays-Bas 94 Thea Fierens Ex-diplomate à l’ONU Pays-Bas

95 Aisja Hamed Ex-diplomate Pays-Bas

96 Ini Huijts Ex-diplomate Pays-Bas

97 Els Klinkert Ex-diplomate Pays-Bas

98 Marije Klomp Ex-diplomate Pays-Bas

99 Pim Kraan Ex-diplomate Pays-Bas

100 Nelleke Kruijs Voorberge Ex-diplomate Pays-Bas

101 Kevin Kruiter Ex-diplomate Pays-Bas

102 Elly Leemhuis Ex-diplomate Pays-Bas

103 Paul Litjens Ex-diplomate Pays-Bas

104 Jaco Mebius Ex-diplomate Pays-Bas

105 Jan Maas Ex-diplomate Pays-Bas

106 Hala Rharrit Ex-diplomate Etats Unis

107 Daan Rosenberg -Pologne Ex-diplomate Pays-Bas

108 John Na’em Snobar Ex-diplomate Australie

109 Johanna Spreeuwenberg Ex-diplomate Pays-Bas

110 Tessa Terpstra Ex-diplomate Pays-Bas

111 Winnie Teunissen Ex-diplomate Pays-Bas

112 Hans Teunissen Ex-diplomate Pays-Bas

113 Dia Timmermans Ex-diplomate Pays-Bas

114 Dante Toppo Ex-diplomate Etats Unis

115 Anne Marie van Bolhuis Ex-diplomate Pays-Bas 116 Albert van der Schaaf Ex-diplomate Pays-Bas

117 Berber van der Woude Ex-diplomate Pays-Bas

118 Leo van der Zwan Ex-diplomate Pays-Bas

119 José van Hussen Ex-diplomate Pays-Bas

120 Ellen van Reesch Ex-diplomate Pays-Bas

121 Rebekka van Roemburg Ex-diplomate Pays-Bas

122 Maaike van Vliet Ex-diplomate Pays-Bas

123 Jean-Daniel Vigny Ex-diplomate Suisse

124 Anneke Wevers Ex-diplomate Pays-Bas

125 Sonja Zimmerman Ex-diplomate Pays-Bas

126 Claire – Lise Chaignat Ancien employé de l’OMS, Médecin Suisse

127 Flavio Del Ponte Ancien chirurgien du CICR Suisse

128 Lucio Gusetti Ancien conseiller principal de la Commission européenne pour le droit international et les relations extérieures de l’UE Italie

129 Faryda Hussein Fonctionnaire/ Ex-Staff à l’Union Européenne Pays-Bas

130 Erik Pool Ex-fonctionnaire, Écrivain et Politicien Pays-Bas

131 Pascal Richard Ex-fonctionnaire Suisse

132 Maryluce Sartori Ancienne déléguée CICR Suisse 1

33 Annelle Sheline Ex-fonctionnaire du Département d’État Etats Unis

134 Dali ten Hove Ex-employé de l’ONU Pays-Bas

135 Erwin van Veen Ex-fonctionnaire Pays-Bas

136 David Atwood Ancien secrétaire général, International Fellowship of Reconciliation France

137 Jacob Berger Réalisateur de films Suisse

138 Rony Brauman Médecin, ancien président de Médecins Sans Frontières France

139 Jean-François Corty Médecin, Président de Médecins du Monde France France

140 Christophe Cotteret Réalisateur de films documentaires France

141 Jacques Dubochet Prix Nobel de chimie 2017, Professeur honoraire à l’Université de Lausanne Suisse

142 Jérôme Heurtaux Politologue, Professeur France

143 Pr Nago Humbert Fondateur et ancien président de Médecins du Monde Suisse. Ancien collaborateur de l’OMS dans les territoires occupésSuisse

144 Azza Karam Président, Lead Integrity INC. Etats Unis/ Pays-Bas

145 Daniel Levy Directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du Conseil européen des relations étrangères. (Ancienne conseiller auprès du Premier ministre israélien Barak, négociateur officiel et principal rédacteur israélien du plan de paix informel de l’Initiative de Genève) Israël -Royaume-Uni

146 Phil Lynch Directeur exécutif, International Service for Human Rights Suisse

147 Ziad Majed Politologue, Professeur France – Liban

148 Pietro Majno-Hurst Professeur émérite de chirurgie Suisse

149 Jonathan Sisson Ancien président International Fellowship of Reconciliation (IFOR) Suisse

150 Stephan Stadler Président Swiss-Humanity Initiative Suisse 151 Paul Vermeulen Co-fondateur et ancien directeur de Handicap International-Suisse Suisse

La Coalition d’anciens diplomates et fonctionnaires pour la responsabilité internationale est un réseau indépendant d’anciens ministres, ambassadeurs, diplomates, parlementaires et hauts fonctionnaires engagés à défendre l’intégrité du droit international et à protéger l’indépendance des mécanismes internationaux.

Contact pour les médias : Angélique Eijpe: Porte-parole, Coalition d’anciens diplomates et fonctionnaires pour la responsabilité internationale E-mail : aeijpe@hotmail.com Téléphone : +31 623744692 LETTRE OUVERTE

*Source : CAPJPO-Europalestine