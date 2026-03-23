L’ultimatum de 48h de Trump vs la riposte sur les régimes du Golfe & les villes israéliennes

Par IntelSky (revue de presse - 22 mars 2026)*

Trump donne 48 heures à Téhéran pour ouvrir le détroit d’Ormuz, et l’Axe riposte par une menace existentielle contre les États du Golfe… L’attaque d’Arad anéantit le prestige de la dissuasion, et l’Occident tremble face à l’épuisement de ses stocks de missiles. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (dimanche 22 mars 2026 | Aube du 23e jour)

L’aube du vingt-troisième jour se lève, un jour à tous égards décisif. La phase “d’échauffement” est terminée, et l’Iran est officiellement passé au niveau supérieur de sa tactique stratégique, là où les représailles n’ont plus de limites, et où la partie se joue au bord du gouffre.

Trump, qui a affirmé il y a quelques heures avoir “rayé l’Iran de la carte”, réveille le monde avec un ultimatum hystérique : un délai de 48 heures pour ouvrir le détroit d’Ormuz sans quoi les centrales électriques iraniennes seront détruites ! Téhéran a immédiatement répliqué avec une froideur redoutable :

“Si nos installations sont touchées, nous anéantirons les infrastructures énergétiques, informatiques et de dessalement de l’eau des États-Unis et d’Israël dans la région”.

Dans ce contexte de guerre ouverte, Israël vit son pire cauchemar après le massacre d’Arad (plus de 80 victimes), tandis que Taïwan et l’Europe regardent craintivement les stocks de missiles américains (Tomahawk et Patriot) s’épuiser, gaspillés en vain dans les déserts du Moyen-Orient.

1. L’ultimatum de 48 heures… Le délire de Trump et l’option de la “destruction mutuelle assurée”

Contradictions fatales : dans une déclaration déconnectée de toute réalité, Trump a tweeté avoir “rayé l’Iran de la carte” , avant d’attaquer le New York Times pour l’avoir contredit, pour revenir une heure plus tard avec un ultimatum : “Si l’Iran ne rouvre pas le détroit d’Ormuz dans les 48 heures, nous détruirons ses plus grandes centrales électriques”. Comment menacer un pays que l’on prétend avoir rayé de la carte ? Ceci prouve que les fanfaronnades de Trump ne reflètent que le malaise des marchés pétroliers et l’effondrement économique imminent.

La riposte iranienne (l’équation “Gulf Zeroing”) : Le porte-parole de Khatam al-Anbiya n’a pas bronché, répondant aux États du Golfe qui hébergent les bases américaines par une menace existentielle : “Toute frappe contre les infrastructures sera suivie d’attaques sur toutes les infrastructures énergétiques, informatiques et de dessalement d’eau américaines et israéliennes de la région”. Frapper les usines de dessalement revient littéralement à mettre fin aux besoins vitaux dans les capitales du Golfe.

Les régimes accueillant des bases américaines se retrouvent ainsi face à un choix cornélien : soit expulser les bases, soit retomber à l’âge de pierre.

2. Le séisme d’Arad (73e vague)... Le crash défensif israélien

Attaque du sud d’Israël : les détails de la 73e vague ( “Ya Haidar” ) révèlent une destruction massive. Les missiles Fatteh, Ghadr et Emad ont anéanti le système de défense israélien, frappant Arad, Dimona, Eilat, Beersheba et Kiryat Gat.

Des chiffres inquiétants : les rapports du CGRI (qui concordent avec les observations sur l’évacuation) font état de plus de 80 victimes au cours des premières heures. Netanyahu a été contraint d’admettre la gravité de la situation, et la municipalité de Dimona évacue 485 colons vers des hôtels. Un correspondant de la BBC a résumé la situation : “La ville entière est comme sous blocus, et les gens sont terrifiés dans les abris”.

Black-out et censure : Les autorités sionistes ont intensifié la pression sur les journalistes pour qu’ils évitent de montrer les images de destruction, d’autant que les missiles iraniens ont prouvé que le Dôme de fer et le THAAD ne sont qu’une “passoire” face aux missiles super-lourds.

3. Le Liban... Le courage et la cohésion de la résistance

Paralysie du front : maintenir les combats terrestres à la frontière au 23e jour constitue un exploit stratégique sans précédent pour la Résistance libanaise. L’armée d’occupation ne parvient pas à progresser, contraignant le chef d’état-major à ordonner des frappes aériennes pour compenser son incompétence sur le terrain.

Renaissance de l’Axe : La bataille prouve que l’Axe a connu une véritable renaissance. Chaque acteur (Liban, Irak, Yémen, Iran) fait grimper le niveau de la confrontation à son rythme, mais la coordination est totale.

4. Terrorisme mondial... Épuisement des stocks de missiles et Taïwan

Le plus grand danger pour l’Occident : The Atlantic et le Financial Times ont révélé l’une des pires menaces : la guerre en Iran ne se contente pas de paralyser l’approvisionnement en pétrole, elle épuise également les stocks américains de missiles stratégiques (Tomahawk, Patriot, SM).

Taipei en état d’alerte : Taïwan est en proie à la panique. La capacité de production américaine étant très limitée, l’épuisement de ses stocks de missiles au Moyen-Orient signifie que Taïwan se retrouvera totalement exposée à une invasion soudaine de la Chine. Trump sacrifie la stratégie américaine dans le Pacifique pour sauver la face d’Israël.

Conclusion et synthèse

Nous sommes confrontés à “l’aube de la dernière chance et des décisions suicidaires”.

Les États-Unis et Israël : Israël est désormais complètement démuni après l’attaque d’Arad, conscient que poursuivre la guerre signifie la destruction systématique de ses villes. Trump (un gag politique, comme l’attestent ses propres médias) s’est mis lui-même au pied du mur avec son ultimatum de 48 heures. S’il fait marche arrière, son prestige s’effondrera à jamais. S’il met sa menace à exécution, il plongera le Golfe dans les ténèbres et l’assèchement.

L’Axe de la Résistance : Il a adopté, avec un génie tactique, une stratégie de gestion des combats qui réduit à néant toute prédictibilité. Les dirigeants iraniens sont prêts à aller jusqu’au bout, capitalisant sur la conviction occidentale que les missiles iraniens sont précis, dévastateurs et infaillibles.

L’issue prévisible (scénario à court terme) :

L’attaque qui a débuté ce dimanche à l’aube contre l’Iran est une tentative américano-israélienne de contrer les “vagues destructrices” iraniennes. Si cette attaque ne parvient pas à paralyser totalement les capacités balistiques de l’Iran (ce qui est techniquement impossible selon l’aveu même des généraux américains), Téhéran mettra à exécution sa menace de frapper les “plus grandes centrales électriques et usines de dessalement d’eau” du Golfe, et peut-être Israël.

Nous allons soit vers une médiation diplomatique de “capitulation américaine” dans 48 heures, soit vers une guerre régionale totale dont les conséquences ramèneront les États du Golfe et Israël des décennies en arrière, annonçant la fin de l’hégémonie militaire du Pentagone.

Tous les regards sont désormais tournés vers l’ampleur des frappes à Téhéran et la nature de la riposte balistique iranienne.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech