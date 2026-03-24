Le coup de poker US est un flop, Tel Aviv est exsangue & Téhéran instaure un péage à Ormuz

Par IntelSky (revue de presse - 23 mars 2026)*

Trump “redescend de son arbre” sous couvert de négociations… Téhéran voit clair dans son jeu et bloque le détroit d’Ormuz, tandis que les marchés mondiaux respirent et qu’Israël est sous le feu de la 779e attaque du Hezbollah. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (lundi 23 mars 2026, 24e jour de la guerre)

Trump s’est lui-même “rétracté” après avoir rêvé d’une “issue de secours” que Téhéran a instantanément balayée d’un revers de main.

Il n’y a pas eu de “règlement de dernière minute”, mais plutôt une capitulation totale des États-Unis face à la “dissuasion géopolitique” iranienne. Lorsqu’il a réalisé que l’exécution de son ultimatum de frappes contre des installations énergétiques entraînerait la destruction des usines de dessalement et des centrales électriques du Golfe, ainsi qu’une flambée catastrophique des prix du pétrole, il a été contraint d’inventer une histoire de “pourparlers constructifs” pour annoncer un report de cinq jours des frappes. Toutefois, Téhéran a balayé cette affirmation avec le sang-froid stratégique qui le caractérise, démentant toute négociation et confirmant que “l’épée d’Ormuz” continue de planer sur les agresseurs.

Voici une analyse détaillée de l’effondrement de l’ultimatum américain et de ses répercussions opérationnelles et économiques :

1. La mise en scène de Trump et la gifle iranienne... “L’illusion des négociations”

Un recul de dernière minute : à quelques heures seulement de l’expiration du délai de 48 heures, Trump est intervenu pour annoncer un report de cinq jours de toutes les frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes, affirmant que des “discussions très productives et fructueuses” sont en cours pour parvenir à une solution globale. Ce revirement est moins un éveil de conscience qu’une capitulation face à la pression de Wall Street et de ses alliés du Golfe, qui ont compris que les missiles iraniens pourraient réduire leurs économies en cendres.

La dissuasion iranienne stricte (pas de négociations sous le feu) : le ministère iranien des Affaires étrangères n’a même pas laissé à Trump la possibilité de sauver la face. Il a catégoriquement nié l’existence de négociations, qualifiant ses propos de “revirement face à la menace”. Plus important encore, Téhéran a réaffirmé l’équation dévastatrice : le détroit restera fermé aux agresseurs et ne sera pas rouvert tant que les conditions iraniennes ne seront pas remplies. Téhéran a prouvé qu’il gère cette situation avec un sang-froid à toute épreuve, laissant Trump se débattre dans ses propres mensonges.

2. Le séisme sur les marchés mondiaux... “L’économie en otage”

Le report de l’attaque par Trump met en lumière une vérité redoutable : la guerre n’est plus seulement militaire, c’est une guerre des chiffres et des marchés boursiers. Dès l’annonce du report, le capitalisme occidental a poussé un ouf de soulagement.

Effondrement du cours du pétrole : le Brent a chuté de plus de 14 % pour atteindre 96 dollars le baril (après avoir dépassé les 114 dollars). Cette chute prouve que le marché a anticipé la “guerre d’anéantissement énergétique” brandie par l’Iran.

Rebond des marchés boursiers : les principaux indices (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones) ont bondi de plus de 2,6 %, et le bitcoin a dépassé les 71 000 dollars. Ce sont ces chiffres qui ont “forcé” Trump à faire machine arrière, car persévérer aurait signifié l’effondrement du marché boursier américain à l’approche des élections.

3. La mobilisation du Qatar... Le Qatar, terrifié à l’idée d’une “guerre des infrastructures”, mène une offensive diplomatique frénétique.

Diplomatie d’urgence : Doha, ayant perdu 17 % de ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), mène une offensive diplomatique effrénée. Le Premier ministre qatari a multiplié les échanges avec l’UE, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et l’Égypte.

Doha affirme que les attaques iraniennes contre les installations énergétiques constituent une grave menace pour la sécurité énergétique mondiale. En réalité, c’est un appel désespéré lancé à l’Occident : empêchez Israël et les États-Unis de provoquer l’Iran, car c’est nous qui en payons le prix fort.

4. Le front libanais… Le Hezbollah bat tous les records

Alors que Washington s’enlise, le Hezbollah continue d’écrire une nouvelle page de l’histoire militaire dans le nord de la Palestine :

779 vagues d’attaques : un correspondant de Yedioth Ahronoth a révélé un chiffre effrayant : depuis le 2 mars, le groupe a lancé 779 “vagues offensives” (et non de simples tirs isolés). Ce rythme dépasse l’intensité des tirs d’octobre 2024. Le groupe détient l’initiative absolue en matière de puissance de feu.

Effondrement interne israélien : Reconnaissance officielle de 4 941 victimes israéliennes (un nombre colossal malgré la censure). Un responsable de la sécurité a admis la dure réalité au Yedioth : “Quiconque pense que l’Iran ne sera pas en mesure de bombarder Israël après la guerre se fait des illusions”.

Préparatifs en cas de black-out : le système de santé israélien se prépare à un scénario de “coupure d’électricité prolongée”, pleinement conscient que l’équation des Gardiens de la Révolution (électricité contre électricité) s’appliquera si les bombardements reprennent.

Conclusion et synthèse

Nous assistons au “déclin du prestige américain par un K.O. économique dévastateur”.

Trump a tenté de recourir au “coup de poker”, mais Téhéran s’est montré prêt à suivre. Résultat : un retrait américain sous couvert de prétendues “négociations” pour sauver les marchés financiers et préserver ce qui reste de l’orgueil du président.

Israël : Seul face à 779 vagues d’attaques venues du Liban, 5 000 victimes et une économie exsangue, Tel Aviv est pleinement conscient que la puissance balistique de l’Axe reste intacte.

L’Axe de la Résistance : a triomphé dans le jeu de l’endurance. Le maintien du blocus du détroit d’Ormuz (sauf pour ceux qui paient des droits de transit ou s’allient à l’Iran) prouve que la suprématie est passée de la Cinquième Flotte américaine aux navires et missiles des Gardiens de la Révolution.

Résultats prévisibles pour les cinq prochains jours

Ces cinq jours ne connaîtront pas d’attaques majeures et seront plutôt le théâtre d’une féroce “guerre de médiation” (via Oman, le Qatar et l’Égypte) pour tenter de trouver une véritable stratégie de sortie pour Trump. Téhéran s’en tiendra à ses conditions (pas de réouverture gratuite d’Ormuz, et pas de cessez-le-feu partiel). Si l’alliance occidentale ne s’y conforme pas, ces cinq jours s’écouleront, et le spectre du baril à 150 dollars reviendra hanter à nouveau Washington.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech