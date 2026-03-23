Comment le Hezbollah s’est reconstruit alors que ses ennemis le croyaient anéanti

18 mars 2026 : nouvelles vagues de frappes du Hezbollah qui auraient frappé Kiryat Shmona et Ashkelon, en Palestine 48. Le groupe a utilisé de nombreuses roquettes/missiles d’artillerie — probablement des dérivés du 9M22U « Grad », « Zelzal-2 » et « Khaibar-1 » (M302). (VIDEOS)

Par Adam Chamseddine (revue de presse : ISM-France - 19 mars 2026)*

Depuis plus d’un an, Israël, Washington et même le gouvernement libanais parlent comme si le Hezbollah était définitivement vaincu.

Pourtant, le mouvement armé libanais est de nouveau en guerre contre Israël, frappant son ennemi en représailles à la guerre israélo-américaine contre l’Iran.

Ses performances sur le champ de bataille et sa capacité à frapper profondément en territoire israélien montrent que le Hezbollah a perçu ses quinze mois de cessez-le-feu avec Israël non pas comme la fin de la guerre, mais comme une fenêtre d’opportunité étroite et urgente pour se reconstruire, se réorganiser et se préparer à ce qu’il pressentait comme inévitable.

Lorsqu’un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël est entré en vigueur le 27 novembre 2024, après plus d’un an de conflit déclenché par la guerre de Gaza, le discours public était sans équivoque. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la campagne avait « retardé » le Hezbollah de « plusieurs décennies », détruit la majeure partie de ses roquettes et éliminé ses principaux dirigeants.

Un haut responsable américain l’a qualifié d’« extrêmement faible ». Le commandant du Centcom, Michael Kurilla, est allé plus loin, déclarant le Hezbollah « décimé » tout en saluant le déploiement des Forces armées libanaises dans ce qu’il a décrit comme les « bastions » de l’ancien parti.

À Beyrouth, le discours politique a également évolué. Le président Joseph Aoun a affirmé que l’État devait détenir le « droit exclusif de porter des armes », et le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré que la présence militaire du Hezbollah au sud du fleuve Litani était quasiment terminée.

Il était courant d’entendre des commentateurs affirmer que les attaques israéliennes avaient détruit 80 % des forces militaires du parti. Le Hezbollah, selon le discours dominant, était brisé et son désarmement n’était plus qu’une question de temps.

Mais il apparaît désormais que ce discours confondait pertes importantes et effondrement stratégique. Selon quatre sources proches du processus de reconstruction du Hezbollah après la guerre, celle-ci a débuté le 28 novembre, au lendemain du cessez-le-feu.

Au sein de l’organisation, on ne considérait pas la guerre comme terminée, mais plutôt qu’une reprise des combats avec Israël n’était qu’une question de temps.

De ce point de vue, expliquaient les sources, le cessez-le-feu n’était pas un accord politique. Il s’agissait d’une période opérationnelle, et chaque jour comptait.

« Mission accomplie »

Selon nos sources, le Hezbollah estime qu’Israël a cessé ses attaques pour deux raisons.

Premièrement, Israël considérait que l’organisation avait été suffisamment touchée pour que la pression internationale et intérieure achève de l’anéantir politiquement, définitivement.

Deuxièmement, Israël estimait que poursuivre la guerre risquerait d’entraîner des pertes israéliennes plus lourdes, alors même qu’il estimait avoir déjà acquis les gains stratégiques recherchés.

Cependant, toujours selon nos sources, cette trêve a représenté une opportunité pour le Hezbollah.

Si la guerre avait fait de nombreuses victimes, elle avait aussi créé un espace crucial permettant à l’organisation de se reconstituer.

Et les efforts qui ont suivi, d’après nos sources, ne se sont pas limités à la restauration de ses capacités militaires de base.

L’ambition était plus large : retrouver autant que possible les capacités, la structure et l’infrastructure du Hezbollah d’avant octobre 2023. À la mi-décembre 2025, selon les sources, les commandants militaires ont informé la hiérarchie que tout ce qui pouvait être reconstruit l’avait été.

« Nous avons dit aux dirigeants : mission accomplie », auraient déclaré les commandants militaires, d’après une source.

Certaines capacités, notamment celles liées à la défense aérienne et à d’autres systèmes stratégiques, avaient subi des dommages irréversibles.

Mais, compte tenu de ces limitations, les sources ont décrit l’effort de reconstruction comme étant vaste, méthodique et rigoureux.

« Des martyrs en marche »

La tâche qui attendait le Hezbollah était immense.

Le 17 septembre 2024, Israël a fait exploser des centaines de pagers utilisés par les membres du parti, blessant des dizaines de personnes, principalement des civils, et révélant une infiltration choquante des services de renseignement.

Plus tard dans le mois, de violents raids aériens sur Beyrouth et d’autres régions du pays ont tué les plus hauts responsables militaires du parti, ainsi que son secrétaire général de longue date, Hassan Nasrallah.

Israël avait lancé une campagne de choc à plusieurs niveaux contre le Hezbollah, visant à désorganiser son commandement, à exposer ses réseaux et à paralyser son fonctionnement.

Une source a décrit la direction du Hezbollah comme « aveuglée, dispersée et brisée », alors que les forces israéliennes lançaient une invasion terrestre en octobre 2024 après une intense campagne de bombardements.

« La ténacité des combattants à la frontière, qui se battent jusqu’à la mort, a permis aux hauts responsables militaires restants du parti de reprendre leur souffle et de se regrouper », a-t-elle déclaré à Middle East Eye. « Ces martyrs ont sauvé le parti. »

Interrogée sur les raisons pour lesquelles certains commandants militaires avaient survécu tandis que d’autres semblaient être éliminés arbitrairement par les frappes aériennes israéliennes, la source a répondu : « Ils n’ont pas répondu au téléphone. »

Refonte structurelle

Selon nos sources, l’architecture de communication du Hezbollah avait été infiltrée bien plus profondément qu’on ne le pensait.

Le parti avait toujours supposé que ses membres étaient surveillés. Mais il est devenu évident qu’Israël était capable de suivre leurs déplacements en temps réel et de localiser avec précision les dirigeants et les combattants du Hezbollah.

Nos sources décrivent comment le parti a largement abandonné ses trois anciens réseaux de communication pour les affaires sensibles, revenant à des méthodes qualifiées de « basiques et primitives » par une source : courriers, notes manuscrites et canaux cloisonnés entre le commandement et les unités sur le terrain.

Une autre source a décrit ce changement tactique comme un « acte d’adaptation délibéré » plutôt que comme un signe de régression de l’organisation.

Cette stratégie s’inscrivait également dans une refonte structurelle plus large. Dans les années qui ont suivi la guerre israélienne de 2006 contre le Liban, et plus particulièrement lors de l’intervention du Hezbollah en Syrie en soutien à Bachar el-Assad, l’organisation a progressivement ressemblé à une armée conventionnelle : plus importante, plus lourdement armée, plus centralisée et davantage dépendante de chaînes de commandement étendues.

Cette transformation a accru ses capacités, mais l’expérience de la guerre de 2024 a incité les commandants survivants à repenser ce modèle.

Selon une troisième source, le Hezbollah était devenu « un grand chariot que seul un attelage de chevaux pouvait tirer », alors qu’auparavant il ressemblait à « des chevaux errants et légers ».

Après la guerre de 2024, ont indiqué les sources, les hauts responsables militaires sont revenus à ce qu’ils appelaient « l’esprit Mughniyeh », en référence au défunt commandant Imad Mughniyeh et à une doctrine antérieure fondée sur des unités dispersées et semi-autonomes.

Dans ce modèle, les unités opèrent selon des directives générales basées sur des scénarios plutôt que selon des instructions directes et constantes.

Le lien avec le commandement central devient plus léger, plus lent et moins exposé. Ce changement peut réduire la vitesse dans certains domaines, mais il renforce l’endurance. C’est un modèle conçu non seulement pour fonctionner, mais aussi pour survivre.

Un retour vers le sud

La même stratégie semble avoir guidé le retour du Hezbollah dans le sud.

Officiellement, l’accord de cessez-le-feu exigeait l’absence de toute présence militaire du Hezbollah entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, l’armée libanaise étant déployée dans la zone pendant plus de 60 jours.

Le 8 janvier 2026, l’armée libanaise annonçait avoir pris le contrôle opérationnel de la région, et Salam affirmait que la quasi-totalité des armes présentes étaient désormais sous contrôle étatique.

Pourtant, selon nos sources, la réalité sur le terrain était bien plus complexe.

Le Hezbollah, expliquent-elles, n’avait pas besoin de formations importantes et visibles pour reconstituer sa présence.

Il s’appuyait plutôt sur des cellules plus petites et des cadres isolés pour réparer les installations endommagées mais non entièrement détruites, réactiver les sites non divulgués et renforcer discrètement des positions non officiellement annoncées.

Nos sources décrivent une situation où le Hezbollah ne quittait pas le sud profond du Liban ; il s’y réimplantait progressivement grâce à la patience, la dissimulation et des mouvements prudents. « Nous avons fait le lien entre le jour et la nuit en comptant sur la solidarité humaine pour le rétablissement et la reconstruction », a déclaré la troisième source.

Ceci a contribué au caractère contradictoire du cessez-le-feu.

Sur le papier, le Liban s’orientait vers un « monopole d’État sur les armes ». En pratique, Israël a continué ses frappes, accusant le Hezbollah de tenter de « réarmer et de reconstruire son infrastructure terroriste », tandis que le parti affirmait avoir respecté la trêve dans le sud.

Au moment où les hostilités ont repris au début du mois, environ 400 personnes avaient été tuées par des frappes israéliennes au Liban depuis le début du cessez-le-feu.

Cette période n’a jamais été synonyme de paix stable. Il s’agissait d’une phase active et conflictuelle où chaque camp cherchait à influencer les termes de la prochaine confrontation.

Problèmes de réapprovisionnement

L’une des raisons pour lesquelles les ennemis du Hezbollah étaient convaincus de ses difficultés à se remettre de la guerre de 2024 était la rupture apparente de ses lignes d’approvisionnement.

Après la chute d’Assad, le successeur de Nasrallah, Naïm Qassem, a publiquement reconnu que l’organisation avait perdu sa voie d’approvisionnement militaire via la Syrie, tout en cherchant à minimiser l’importance stratégique de cette perte.

Pourtant, selon certaines sources, l’effondrement du gouvernement d’Assad a également offert une opportunité brève mais cruciale.

Dans le chaos qui a suivi, le Hezbollah a pu vider rapidement ses dépôts avant que les nouvelles autorités ne consolident leur contrôle et que les frappes israéliennes ne détruisent ce qui restait.

Parallèlement, il a passé des mois à reconstituer ses stocks de roquettes et de drones grâce au soutien iranien et à la production locale.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes ses capacités ont été restaurées à l’identique. Certains systèmes avancés, notamment la défense aérienne, sont restés difficiles, voire impossibles, à remplacer.

L’évolution de la situation sur le terrain ces deux dernières semaines a prouvé que le Hezbollah n’avait pas été réduit à l’insignifiance. Le 2 mars, le parti a lancé une soixantaine de drones et de roquettes, suivis d’un nombre similaire le lendemain, avant d’intensifier rapidement ses frappes.

Cette semaine, des missiles du Hezbollah ont même atteint le sud d’Israël, forçant les Israéliens d’Ashkelon et des localités proches de la bande de Gaza à se mettre à l’abri.

Une organisation que l’on disait en ruine mène à nouveau des attaques soutenues, redéploye des combattants et exerce une pression sur Israël, tant sur le territoire libanais qu’israélien.

« Mohammed Afif, notre ancien responsable de la communication, disait toujours : « Le Hezbollah n’est pas un parti, c’est une nation, et les nations ne meurent pas » », se souvient une troisième source.

« On pensait que ce n’était qu’un slogan. Mais nous avons prouvé le contraire. »

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France