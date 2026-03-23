Tout cela va mal finir…

Graffiti de l’artiste de rue Lushsux représentant le président américain Donald Trump embrassant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur le mur entre Bethléem et Jérusalem

Par Daniel Vanhove (revue de presse : Mondialisation.ca – 21 mars 2026)*

Les informations qui se succèdent en provenance du Moyen-Orient n’augurent rien de rassurant et ne semblent pas prendre le chemin de l’apaisement. Que du contraire. L’intensité des bombardements est annoncée régulièrement par les parties belligérantes, et elles se vérifient dangereusement sur le terrain. Malgré la censure que tentent d’exercer les États-Unis et ‘Israël’, et le relais plus que limité et partial de nos médias soumis, des photos et des vidéos montrant les dégâts impressionnants causés par les missiles iraniens circulent non-stop sur la toile. Elles témoignent de l’échec du duo hors-la-loi à l’œuvre qui pensait ne faire « qu’une bouchée » de l’Iran, comme sur d’autres terrains de leurs sinistres opérations.

Ces dernières heures, le couple maudit américano-israélien vient de bombarder de concert, la centrale nucléaire iranienne de Natanz, destinée à l’enrichissement de l’uranium. Dans la tête de ces fou-furieux, peu importe les conséquences que de tels bombardements peuvent avoir, c’est un palier supplémentaire dans l’intensité et l’accélération des opérations en cours. Et le régime terroriste israélien vient de prévenir l’Iran de frappes inédites dans les prochains jours.

La plupart des observateurs extérieurs et pour autant qu’ils ne soient pas inféodés au tandem criminel en question s’accordent à dire que l’escalade se poursuit de manière quotidienne. Chaque jour qui passe augmente les risques d’une contagion toujours plus large de la guerre. Ainsi, en coulisses, les instigateurs de cette intervention illégale aux yeux du Droit international poursuivent l’objectif de rallier les pays du Golfe, au début réticents à leur funeste entreprise. L’Iran a beau répéter qu’il ne veut pas faire de ces pays de futurs ennemis, la pression américano-sioniste est plus forte et les voisins de l’Iran constatent qu’ils sont durement touchés par les frappes iraniennes pour avoir accepté d’héberger les forces américaines sur leurs sols. Voir :Punish Iran’: Saudi Arabia and UAE inch closer to supporting US-Israeli war, Middle East Eye, le 20 mars 2026) . Les plans visant à armer toujours plus les pays du Golfe en vue d’intensifier les attaques contre l’Iran sont les signes annonciateurs d’un suicide régional… avant de s’étendre plus largement.

Dans le même temps, en guise d’avertissement, l’Iran a lancé deux missiles balistiques vers la base militaire américaine de Diego Garcia, à 4.000km dans l’Océan Indien dont, selon les sources, aucun n’a réussi à atteindre sa cible. Mais peu importe, cela indique aux états-majors américains et leurs alliés que la portée des missiles iraniens est bien plus longue qu’ils ne le pensaient.

Dans cet ordre d’un conflit qui s’étend lentement mais sûrement, après la proposition du clown ukrainien [président Zelensky] d’offrir les services militaires de ses spécialistes en drones pour améliorer l’efficience de ces derniers à l’encontre de l’Iran, le 1er ministre britannique Keir Starmer tout en ayant souligné que le Royaume-Uni ne se laisserait pas entraîner dans une guerre contre l’Iran, vient d’autoriser les Etats-Unis à utiliser des bases militaires sur le sol britannique pour des opérations visant des sites de missiles iraniens, dans le cadre de la «défense collective» pour la région.

Dans le même temps, des bombardiers B-52H ont été repérés en train de traverser l’espace aérien français pour mener des frappes contre l’Iran, alors que le président Macron ne cesse de déclarer que la France ne participe pas au conflit.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, tout en regrettant ces positions européennes, a averti par un message soulignant le droit de riposter à toute attaque contre la souveraineté iranienne, que l’Iran répondrait en conséquence, déclarant que ces positions équivalaient à une participation à l’agression contre son pays, et que celui-ci « exercera son droit à l’autodéfense».

Les autres gouvernements européens vont-ils se laisser entraîner à leur tour dans ce suicide annoncé, alors qu’après le désastre ukrainien, de nouvelles répercussions économiques viendront inévitablement s’ajouter à l’encontre des populations sans doute pour de longs mois ? Ou auront-ils la lucidité et le courage de celui de l’Espagne qui s’est clairement positionné contre cette fuite en avant, pour la seule expansion du régime terroriste sioniste et ses rêves hallucinés du « Eretz ‘Israël’ » ?!

Quoi qu’il en soit, dans leur stratégie arrogante d’une guerre qui serait réglée en trois jours et qui dure maintenant depuis plus de trois semaines, force est de constater qu’elle est un échec cuisant pour ses deux protagonistes à la manœuvre, qui les épuise à tous niveaux. Et si l’on peut ne peut que s’en réjouir au plus haut point, j’ai déjà signalé qu’elle comporte aussi le risque majeur qu’en désespoir de cause, ces psychopathes avérés n’utilisent l’arme nucléaire pour tenter d’asséner un coup décisif à l’Iran qui se permet l’impudence de défier cet ordre suprémaciste dont les plus fragiles ont déjà payé le prix le plus fort.

Aux dernières nouvelles, en représailles du bombardement du site de Natanz, l’Iran vient de frapper avec succès le sanctuaire nucléaire israélien hyperprotégé de Dimona, y causant outre les dégâts, des dizaines de blessés. L’AFP rapporte que l’armée israélienne a confirmé « un impact direct d’un missile iranien » sur un bâtiment de la ville qui abrite l’installation de recherche nucléaire.

Daniel Vanhove, France / Belgique : observateur civil en Palestine 2001 – 2004. Il est l’auteur de plusieurs livres : co-auteur de « Retour de Palestine », 2002 – Ed. Vista ; « Si vous détruisez nos maisons, vous ne détruirez pas nos âmes », 2004 (Préface de Ilan Halevi – Ed. M. Pietteur) ; co-concepteur du DVD « Au bord de la mort, nous cultivons l’espoir », Témoignages in situ accompagnant le livre, La Démocratie Mensonge, 2008 – Ed. Marco Pietteur – coll. Oser Dire. Administrateur du blog Mouvement Citoyen Palestine (MCP). Il est associé de recherche du CRM (Centre de recherche sur la Mondialisation).

*Source : Mondialisation.ca