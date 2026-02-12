Des milliers de Palestiniens “vaporisés” à Gaza par des bombes thermiques fabriquées aux États-Unis

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 11 février 2026)*

Une attaque menée en septembre 2024 contre le sud de Gaza a entraîné la mort par vaporisation d’au moins 22 Palestiniens.

Des milliers de Palestiniens ont été “vaporisés” par des munitions thermobariques et thermiques interdites au niveau international, fournies par les États-Unis et utilisées par Israël tout au long du génocide à Gaza, selon une enquête publiée par Al Jazeera.

L’enquête a révélé que 2 842 Palestiniens ont disparu tués par ces armes, beaucoup ne laissant derrière eux que des éclaboussures de sang et de petits lambeaux de chair.

Ces armes, également connues sous le nom de bombes aérosols ou bombes à vide, sont capables de générer des températures supérieures à 3 500 degrés Celsius (6 332 degrés Fahrenheit).

Le porte-parole de la protection civile de Gaza, Mahmoud Basal, a déclaré à Al Jazeera que les équipes de secours ont utilisé une “méthode par élimination” sur les sites de certaines attaques israéliennes.

“Nous entrons dans une maison ciblée et vérifions le nombre connu d’occupants par rapport aux corps retrouvés. Si une famille nous dit qu’il y avait cinq personnes à l’intérieur et que nous ne récupérons que trois corps intacts, nous considérons les deux autres comme ‘vaporisés’ uniquement après une recherche exhaustive qui ne donne rien d’autre que des traces biologiques – des éclaboussures de sang sur les murs ou de petits fragments comme du cuir chevelu”, a-t-il déclaré.

La chaleur intense est généralement générée par le tritonal, un mélange de TNT et de poudre d’aluminium utilisé dans les bombes américaines, notamment la MK-84.

“Le point d’ébullition de l’eau est de 100 degrés Celsius [212 degrés Fahrenheit]. Lorsqu’un corps est exposé à une énergie supérieure à 3 000 degrés [Celsius], combinée à une pression et une oxydation massives, les fluides s’évaporent instantanément. Les tissus se vaporisent et se transforment en cendres. C’est chimiquement inévitable”,

a déclaré Munir al-Bursh, directeur du ministère de la Santé de Gaza.

La bombe anti-bunker BLU-109, une arme thermique de fabrication américaine, aurait été à l’origine de la destruction de 22 victimes palestiniennes en septembre 2024 à Al-Mawasi, dans le sud de Gaza.

La GBU-39 de fabrication américaine, utilisée contre l’école Al-Tabin de la ville de Gaza en août 2024, a eu des résultats similaires.

“Je suis entré dans la mosquée et je me suis retrouvé à marcher sur de la chair et du sang. Nous n’avons rien trouvé de [mon fils] Saad. Pas même un corps à enterrer. C’était ce qu’il y avait de plus dur”,

a déclaré un survivant à Al Jazeera.

Fin avril 2024, l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme (Euro-Med) a appelé à une enquête immédiate sur l’utilisation par Israël d’armes thermobares illégales, qui, selon lui, réduisaient les Palestiniens en cendres.

Ces munitions de fabrication américaine ont également été utilisées par Israël au Liban, notamment lors d’une frappe en août 2024 sur Mayfadoun, dans le sud du pays, près de Nabatieh.

Israël a également été accusé d’utiliser de l’uranium appauvri contre l’Iran, le Liban et la Syrie.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech