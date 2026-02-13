Les BRICS et la lâcheté de l’esprit colonisé

Par Karim Bettache (revue de presse : Investig’Action – 12 février 2026)*

Une coalition de nations qui ont appris à s'agenouiller puis oublié comment se tenir debout.

L’enlèvement de Nicolás Maduro aurait dû être le déclic. Mais nous nous mentons à nous-mêmes si nous disons cela. Le moment est venu bien avant. Le moment est venu lorsque les premières bombes sont tombées sur Gaza. Le moment est venu lorsque les hôpitaux ont été frappés, lorsque les camps de réfugiés ont été anéantis, lorsque les enfants — des milliers et des milliers d’enfants — ont été sortis des décombres ou laissés à pourrir dessous. Le moment est venu quand Israël, armé, financé et protégé diplomatiquement par les États-Unis, a commencé l’extermination systématique d’un peuple tandis que le monde publiait des déclarations d’inquiétude.

Ça, c’était l’étincelle. C’est à ce moment-là que les BRICS auraient dû se lever. Et les BRICS n’ont rien fait.

Les BRICS sont en train d’échouer

La Dre Victoria Panova, responsable du Conseil d’experts des BRICS de Russie, était assise dans un studio étincelant de Dubaï et a admis ce que nous savions déjà mais n’osions pas dire à voix haute : les BRICS sont en échec. Ce n’est pas parce qu’ils manquent de puissance économique. Ce n’est pas parce qu’ils manquent de poids démographique. Ils échouent parce que leurs dirigeants manquent du courage d’être libres.

« C’est un silence complet sur la scène internationale », a reconnu Panova, ses mots restant en suspens dans l’air comme un acte d’accusation. « C’est ce qui me dérange le plus. »

Cela devrait nous déranger tous. Cela devrait nous empêcher de dormir la nuit. Le président en exercice d’une nation souveraine a été arraché à son pays par les États-Unis — les mêmes États-Unis qui ont renversé des gouvernements du Guatemala à l’Iran, du Chili à la Libye — et la puissante alliance des BRICS, qui représente près de la moitié de l’humanité, a publié quoi ? Une déclaration de la société civile. Un murmure dans le désert.

Mémoire musculaire du colonialisme

Ce n’est pas de la force. Ce n’est pas de la multipolarité. C’est la mémoire musculaire du colonialisme, le tremblement hérité de peuples à qui l’on a appris pendant des générations que la loi de l’homme blanc est la seule loi, que la monnaie de l’homme blanc est la seule monnaie, que la violence de l’homme blanc est légitime tandis que leur propre souveraineté est négociable.

Le Brésil — oui, le Brésil ! — a opposé son veto à l’adhésion du Venezuela aux BRICS. Lula, l’icône de la gauche, l’homme qui a lui-même été emprisonné par un système judiciaire couvert d’empreintes de la CIA, a tourné le dos à Maduro. Et lorsque les Américains sont tout de même venus chercher Maduro, le Brésil n’a rien dit. Lula a-t-il cru que sa docilité lui achèterait la sécurité ? Demandez à Mossadegh, qui pensait que le constitutionnalisme le protégerait. Demandez à Kadhafi, qui a rendu ses armes et ouvert ses champs de pétrole à l’Occident. Demandez à Allende, qui croyait en la démocratie jusqu’à ce que les bombes tombent sur La Moneda. L’empire n’épargne pas ceux qui se mettent à genoux. Il se contente de les tuer en dernier.

L’esprit colonisé l’a toujours cru. Il croit que s’il se tient tranquille, s’il suit les règles écrites par ses oppresseurs, il sera récompensé par une place à la table. Il ne l’est jamais. La table n’est pas pour lui. Elle ne l’a jamais été.

« Les BRICS partent du principe qu’ils peuvent mener des politiques qui conviendraient à un monde prospère de coopération gagnant-gagnant tandis que l’Empire viole des enfants, commet un génocide et kidnappe des présidents. »

Panova a mis à nu la vérité fondamentale qui hante les BRICS comme un fantôme à un banquet : « Trump peut traiter avec chaque pays, un par un, facilement, y compris avec la Chine. Peut-être pas facilement, mais tout de même. Le potentiel commun des BRICS est le seul qui permette de prendre une action conjointe. »

Elle a raison. Trump — ce Trump vulgaire, erratique, au style de gangster — comprend le pouvoir sous sa forme la plus brute. Il sait qu’une meute de loups peut abattre une proie qui détruirait n’importe quel loup isolé. Alors il isole. Il menace.

Et les BRICS ? Les BRICS tiennent des sommets. Les BRICS publient des communiqués. Les BRICS créent des groupes de travail et des conseils d’experts et des cadres pour de futures délibérations. Les BRICS programment des réunions de « sherpas » et des dialogues ministériels. Les BRICS testent sept fois leur accord de réserve de contingence sans jamais l’utiliser. Les BRICS partent du principe qu’ils peuvent mener des politiques qui conviendraient à un monde prospère de coopération gagnant-gagnant tandis que l’Empire viole des enfants, commet un génocide et kidnappe des présidents.

La Nouvelle Banque de Développement était censée être la réponse. Une institution financière affranchie des conditionnalités sanglantes du FMI, affranchie des programmes d’ajustement structurel qui ont démantelé les services publics de l’Argentine à la Zambie, affranchie des marchés faustiens de la Banque mondiale qui laissent les nations endettées pour des générations. Et qu’a fait la NBD de ce mandat ? Elle a mené « sept tests ». Des tests réussis, nous assure Panova. Des tests qui ne sont jamais devenus une pratique.

L’Argentine aurait dû être le cas d’école. Quand le FMI a commencé, comme des vautours, à tourner autour de cette nation blessée, quand les troupes de choc néolibérales se préparaient à imposer leur austérité bien connue — coupes dans les retraites, privatisations des biens publics, tout le répertoire désastreux des mesures habituelles— les BRICS auraient dû offrir une alternative. L’Accord de Réserve de Contingence existe précisément pour cela. Il a été conçu pour arracher les nations à l’étreinte prédatrice du FMI.

Au lieu de cela, l’Argentine a été livrée aux loups. Milei est arrivé au pouvoir. Le pays s’agenouille désormais devant les mêmes institutions qui le détruisent depuis des décennies. Et les BRICS ont laissé faire. Comme ils laissent tout se produire. Comme un canard immobile.

Ce n’est pas de la prudence. Ce n’est pas de la diplomatie. C’est une reddition déguisée dans le langage des procédures institutionnelles.

Gaza, Iran, Venezuela… où sont les BRICS ?

Écoutez l’absurdité du moment présent. Les États-Unis ont déployé des groupes aéronavals dans le Golfe, menaçant l’Iran — un membre des BRICS. Ils ont rendu possible et armé un génocide à Gaza qui a tué des dizaines de milliers de personnes. Ils ont kidnappé le président du Venezuela. Ils ont imposé plus de vingt mille sanctions à la Russie. Ils ont mené une guerre économique contre la Chine.

Et quand les nations des BRICS se réunissent en sommet, elles parlent d’intelligence artificielle.

« Ce forum était davantage consacré à l’IA », a relevé Panova à propos du Sommet des gouvernements mondiaux, « aux défis technologiques actuels auxquels les gens sont confrontés. »

Des défis technologiques. Alors que les bombes tombent. Alors que des enfants meurent de faim. Alors que la classe Epstein prend le contrôle de chacune des infrastructures nécessaires à la survie humaine. Alors que le droit international est mis en pièces et dispersé comme des confettis. La maison est en flammes et les architectes du nouvel ordre mondial discutent du câblage.

Lâcheté

La pathologie est profonde. Ce n’est pas simplement un défaut de volonté politique ; c’est un défaut d’imagination. Après cinq siècles de domination européenne, après les navires négriers et les plantations et l’extraction de chaque ressource digne d’être extraite, après les frontières arbitraires tracées à Berlin et les coups d’État orchestrés depuis Langley, le monde colonisé ne parvient toujours pas tout à fait à croire qu’il a le droit de dire non.

L’Inde propose une monnaie numérique des BRICS. Puis recule. Le Brésil se pose en champion de la coopération Sud-Sud. Puis oppose son veto au Venezuela. Les Émirats arabes unis accueillent des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. Puis soutiennent Israël. Tout le monde veut les bénéfices de la multipolarité. Personne ne veut en payer le prix.

Le prix est simple : l’insoumission. La véritable insoumission. Pas l’insoumission rhétorique des sommets, pas des articles universitaires sur la dédollarisation, pas des cadres pour de futures délibérations. L’insoumission, cela signifie couper tout commerce avec un État qui commet un génocide et inflige à un autre peuple les mêmes horreurs que les nations des BRICS ont elles-mêmes subies, et le sanctionner jusqu’à l’anéantir. L’insoumission, cela signifie dire aux États-Unis : libérez Maduro ou affrontez des représailles économiques unifiées de nations représentant trois milliards de personnes. L’insoumission, cela signifie activer l’Accord de Réserve de Contingence au moment même où le FMI s’en prend à une nation vulnérable. L’insoumission, cela signifie construire le système de paiement alternatif non pas dans cinq ans, non pas après d’autres « tests », mais maintenant, pendant que l’empire est distrait par ses propres contradictions internes.

« L’esprit colonisé est résilient dans sa soumission. Il trouve d’infinies raisons d’être patient, de dialoguer, de maintenir l’ambiguïté stratégique. Il se répète que le temps joue en sa faveur, que la démographie avantage le Sud global, que l’empire décline de toute façon, alors pourquoi le provoquer ? »

Le conseil des esclaves

Trump, malgré toute sa monstruosité, a clarifié quelque chose d’important. Il a fait tomber le voile qui prétendait que l’hégémonie américaine fonctionne par des règles et des institutions. Ce n’est pas le cas. Elle fonctionne par la force et par la menace de la force. L’« ordre international fondé sur des règles » a toujours été une fiction, une histoire racontée pour que la domination paraisse légitime. Trump ne s’embarrasse pas de ces histoires. Il dit ce que l’empire a toujours voulu dire : obéis ou sois détruit.

Cette clarté est un cadeau, si les BRICS ont la sagesse de le recevoir. Il n’y a aucun accommodement possible avec un empire qui kidnappe des présidents et appelle cela la justice. Il n’y a aucune négociation avec un système qui gèle des avoirs souverains et appelle cela des sanctions. Il n’y a aucune discussion avec une classe de gens qui violent et torturent des enfants pendant que leurs services secrets prennent plaisir à regarder les images. Il n’y a aucun partenariat possible avec une nation qui rend possible un génocide et appelle cela de la légitime défense.

Il n’y a que la résistance ou la soumission.

Panova a qualifié Trump de « meilleur agent des BRICS », plaisantant sur le fait que sa pression consolide l’alliance. Peut-être. Peut-être que les indignités finiront par s’accumuler jusqu’à ce que même le membre le plus prudent reconnaisse que la sécurité ne réside que dans la solidarité et la force. Peut-être que le prochain kidnapping, la prochaine vague de sanctions, la prochaine invasion menaçante finiront par rompre le charme.

Mais je ne suis pas optimiste. L’esprit colonisé est résilient dans sa soumission. Il trouve d’infinies raisons d’être patient, de dialoguer, de maintenir l’ambiguïté stratégique. Il se répète que le temps joue en sa faveur, que la démographie avantage le Sud global, que l’empire décline de toute façon, alors pourquoi le provoquer ?

C’est le conseil d’esclaves qui se sont habitués à leurs chaînes.

Les BRICS vont-ils combattre ?

Le monde regarde. Les milliards d’êtres humains qui ont été étouffés sous la botte de l’impérialisme occidental pendant des générations regardent. Ils voient les sommets et les communiqués et les conseils d’experts. Ils voient leurs dirigeants se serrer la main et poser pour les photos. Et ils se demandent : Quand vous battrez-vous pour nous ? Quand bâtirez-vous le monde que vous avez promis ? Quand cesserez-vous de demander la permission à ceux qui voudraient nous voir tous enchaînés ?

Les BRICS ont la puissance économique. Ils ont la population. Ils ont les ressources naturelles. Ils ont tout ce qu’il faut, sauf la volonté d’être libres.

Et tant qu’ils ne trouveront pas cette volonté — tant qu’ils ne décideront pas que la souveraineté n’est pas négociable, que la solidarité n’est pas optionnelle, que les vies du Sud global comptent plus que l’approbation de Washington — ils resteront ce qu’ils ont toujours été : une promesse non tenue, une révolution différée, une coalition de nations qui ont appris à s’agenouiller et oublié comment se tenir debout.

Un auteur russe a récemment fait cette remarque : « L’élite soviétique a en réalité fini par croire la propagande américaine sur l’Union soviétique. Et cette élite a elle-même diabolisé l’Union soviétique jusqu’à l’anéantir. »

Les BRICS portent la même maladie. L’infériorité intériorisée. La croyance que l’approbation occidentale confère la légitimité. Le soupçon que, peut-être, l’empire a raison à leur sujet, au fond. Tant qu’ils ne se seront pas purgés de cela, ils partageront le destin soviétique — non pas vaincus de l’extérieur, mais dissous de l’intérieur.

L’empire n’est pas invincible. Il est surchargé, endetté et en train de pourrir de l’intérieur. Mais il ne tombera pas tout seul. Il doit être poussé. Et les BRICS, malgré tout leur potentiel, n’ont pas encore appris à pousser.

Le temps presse. Les gangsters sont à la porte. Et les BRICS, eux, délibèrent encore.

*Source : Investig’Action

Source originale: Bettbeat Media

Traduit de l’anglais par Bernard Tornare