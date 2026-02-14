L’Irak annonce le transfert de plus de 5 000 membres de Daech depuis la Syrie

- Le ministère de la Justice affirme que les détenus seront jugés selon la loi irakienne ; la coalition internationale prend en charge les frais d’alimentation

Par Tarek Chouiref (revue de presse : Anadolu - 13 février 2026)*

L’Irak détient actuellement plus de 5 000 membres de l’organisation terroriste Daech, transférés depuis la Syrie, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Selon le porte-parole du ministère, Ahmed Laibi, « 5 064 terroristes ont été relocalisés en Irak jusqu’à présent, dont plus de 270 ressortissants irakiens et plus de 3 000 Syriens, le reste provenant d’autres pays », a-t-il déclaré à l’Agence de presse irakienne (INA).

Par ailleurs, il a précisé que « tous les détenus sont incarcérés dans un seul établissement pénitentiaire et feront l’objet d’enquêtes et de poursuites conformément à la législation irakienne ».

Ahmed Laibi a qualifié le processus de transfert de « juridiquement conforme », soulignant que l’Irak a mené cette opération « en coordination avec la coalition internationale dirigée par les États-Unis contre Daech et à sa demande ».

De son côté, le ministre de la Justice, Khalid Shwani, a également confirmé que « toutes les procédures ont été effectuées en coordination avec la coalition ».

En outre, le porte-parole a ajouté que « les coûts liés à l’alimentation des membres de Daech détenus sont pris en charge par la coalition internationale, et non par le gouvernement irakien ».

Pour rappel, fin 2017, l’Irak avait proclamé sa victoire contre Daech après trois années de combats intenses.

Toutefois, le groupe terroriste demeure actif dans les provinces du nord, de l’ouest et de l’est du pays, menant des attaques sporadiques, tandis que les autorités poursuivent leurs opérations sécuritaires et militaires pour éradiquer ses cellules résiduelles.

Traduit de l'anglais par Adama Bamba

*Source : Anadolu