Syrie : cinq jeunes Français des camps de Daesh transférés en Irak, une décision « ignoble » selon leurs avocats

Par Sud Ouest avec AFP (revue de presse - 9 mars 2026)*

Cinq jeunes Français, emmenés en Syrie par leurs parents sous l’emprise de Daesh, ont été transférés dans une prison irakienne, suscitant l’indignation de leurs avocats qui dénoncent une condamnation anticipée

Cinq jeunes, ayant été emmenés enfants de France en Syrie par leurs parents ayant rejoint Daesh, ont été déplacés de Syrie vers une prison irakienne. Leurs avocats à Paris dénoncent des transferts « ignobles » qui les condamnent d’avance. Ces cinq jeunes adultes font partie des 5 700 détenus de 61 nationalités qui ont été transférés de Syrie en Irak dans les dernières semaines.

Ils sont détenus à la prison al-Karkh en Irak, un ancien centre de détention de l’armée américaine connu sous le nom de camp Cropper, a précisé l’une des sources proches du dossier. Sur place se trouve un sixième jeune majeur, qui avait été transféré fin juillet 2025.

Demande de rapatriement

Marie Dosé et Matthieu Bagard, avocats de cinq d’entre eux, ont réagi, qualifiant ces transferts, en vue de probables procès en Irak, d'« ignobles ». Ils ne cessent de demander leur rapatriement en France. « Nous rappelons que ces jeunes majeurs n’ont rien choisi et qu’ils ont été emmenés de force par leurs parents en Syrie, alors qu’ils étaient enfants », insistent les conseils.

Leurs demandes de rapatriement avaient été rejetées en 2024 par le ministère des Affaires étrangères français, invoquant des « opérations de rapatriement extrêmement difficiles à mener ». Mais en décembre dernier, la justice française avait sommé l’État de revoir sa copie. Interrogé sur les transferts, le Quai d’Orsay a indiqué ne « pas faire de commentaire sur les situations individuelles ».

Trois jeunes Français, emmenés en Syrie par leurs parents mineurs, espèrent un réexamen de leur situation pour obtenir un rapatriement

Comment ces jeunes sont-ils arrivés en Irak ?

Ces six jeunes, Français ou ayant grandi en France, font l’objet, à Paris, d’investigations « ouvertes des chefs d’infraction de nature terroriste », a précisé une source judiciaire. Et pour trois d’entre eux, « la période de prévention couvre des faits commis mineurs ». Au moins deux de ces jeunes appartiennent à des familles de djihadistes français hauts placés de Daesh, tandis que deux autres ont été vus, enfants et armés, dans des vidéos de propagande de Daech.

À la chute de Daesh, ils ont été placés dans des centres tenus par les forces kurdes, où ils sont devenus majeurs, a expliqué l’une des sources proches du dossier. Deux ont ensuite été détenus en prison en Syrie. En juin 2025, Marie Dosé a visité l’un de ses clients à la prison d’Alaya et pu constater que ce dernier était « blessé et profondément traumatisé par les maltraitances subies ».

Un autre, grièvement blessé après un bombardement, est aujourd’hui « paralysé » et « épileptique au dernier degré », raconte l’avocate. « Sa mère et toute sa fratrie ont été rapatriées sans lui en 2024. La France l’a oublié et se rend aujourd’hui complice de son transfert en Irak », dont « il ne survivra pas », dénonce-t-elle.

*Source : Sud Ouest