La marée humaine d’Iraniens venues rendre hommage sonne le glas du “mythe de la capitulation”, et l’Iran mène une offensive contre les “accords de Trump”... Les missiles du Hezbollah paralysent les communications israéliennes, et le cours du baril de pétrole terrifie le monde entier. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel

En cette fin du dixième jour de guerre, les stratégies occidentales s’effondrent les unes après les autres. Le pari américain sur “l’effondrement interne” de l’Iran s’est brisé aujourd’hui avec une foule de plusieurs millions de personnes rassemblée sur la place “Enghelab” (de la Révolution) de Téhéran, venue prêter allégeance au nouveau Guide suprême, “Mojtaba Khamenei”, malgré les bombardiers qui tournaient dans le ciel.

Washington, exsangue sur le plan économique et logistique, implore désormais un “cessez-le-feu” par l’intermédiaire de médiateurs, mais Téhéran a fermement claqué la porte : “Nous ne négocions ni sur les lignes rouges, ni sur la dignité”.

Sur le terrain, le Hezbollah a porté un coup fatal et “aveuglant” au centre de communications par satellite le plus crucial d’Israël (Bezeq), tandis que les Gardiens de la révolution font paniquer le monde avec un avertissement sévère sur le pétrole : “Préparez-vous à un baril à 200 dollars”, poussant l’Europe vers une action militaire et conduisant le Japon et les États-Unis à rechercher désespérément des alternatives.

Voici un aperçu précis de la situation sur les champs de bataille au dixième jour :

1. Il pleut du pétrole à Téhéran... et la fin du projet de “libération américaine”

L’événement le plus marquant aura été la présence d’une foule qualifiée d’ “océan sans fin” sur la place Enghelab à Téhéran, venue prêter allégeance à Sayyid Mojtaba Khamenei, défiant ainsi ouvertement les bombardiers occidentaux tournoyant dans le ciel de la ville.

La faillite du discours occidental : les reportages des correspondants sur le terrain confirment que les Iraniens sont plus déterminés que jamais à “expulser l’Amérique du Golfe” . Le bilan tragique des crimes commis par l’Amérique (le meurtre de 160 écolières, la pluie de pétrole en feu sur Téhéran et l’assassinat de la famille du Guide suprême) a fait de Washington, le “prétendu libérateur” , un “ennemi absolu” aux yeux des Iraniens. Le projet de changement de régime est officiellement déclaré “moribond” .

La reconnaissance russe (intervention de Poutine) : le président Vladimir Poutine a officiellement félicité Mojtaba Khamenei, exprimant sa confiance en sa capacité à “unir le peuple face à l’adversité”. Cette reconnaissance immédiate de la Fédération de Russie confère une légitimité internationale majeure à la nouvelle direction et fait obstacle aux stratégies d’isolement.

2. Les États-Unis plaident pour une trêve et l’Iran répond fermement

La diplomatie sous le feu des critiques : une source iranienne haut placée a confirmé à la plateforme “Iran Now” que les États-Unis ont envoyé ces derniers jours des médiateurs pour tenter d’obtenir un cessez-le-feu, tout en feignant l’indifférence face à la flambée des prix.

Rejet catégorique : le ministre des Affaires étrangères Araghchi rejette publiquement l’offre : “Ils veulent un cessez-le-feu après nous avoir de nouveau attaqués ... notre dignité n’est pas à vendre, et la situation ne sera résolue que par la fin définitive de la guerre”.

La menace des 200 dollars : le porte-parole des Gardiens de la révolution, Ebrahim Zolfaghari, lance un ultimatum mondial : “Si les pays voisins ne freinent pas Trump après le bombardement de nos dépôts... préparez-vous à un prix du pétrole supérieur à 200 dollars”.

Impacts économiques immédiats

Le Bahreïn : déclare un “cas de force majeure ” et interrompt ses approvisionnements en pétrole après l’incendie de sa seule raffinerie.

Émirats arabes unis : des incendies éclatent dans la zone pétrolière de Fujairah à la suite d’une nouvelle frappe iranienne.

Corée du Sud, en panique, exige des “mesures proactives pour contourner le détroit d’Ormuz”, tandis que Trump se moque et exige que les navires fassent preuve de “courage” pour le traverser !

3. Le Front libanais... Des satellites “aveuglés” et l’enfer de Ben Gourion

Le coup stratégique majeur : le Hezbollah lance un missile balistique de haute précision, détruisant la station “Emek HaElah” près de Beit Shemesh. Propriété de la société “Bezeq” , il s’agit du plus important et du plus ancien centre de communications satellitaires et terrestres d’Israël. Sa destruction “aveugle” en effet une partie importante du réseau de communications et de transmission de données militaires et civils.

Chaos en “Terre promise” : l’aéroport Ben Gourion est en proie à un chaos total. La compagnie aérienne El Al a réduit la capacité d’embarquement des passagers en fuite de 200 à seulement 50, entraînant des bagarres et la fermeture des comptoirs d’enregistrement. Le projet “Safe Homeland” s’effondre sous un barrage de missiles.

La menace israélienne et le crime de Qlayaa : l’armée israélienne se prépare à déployer la 162e division comme force offensive afin de pousser son incursion terrestre au Liban. Simultanément, l’aviation israélienne a assassiné le curé de Qlayaa, “le père Pierre Al-Rahi”, pour terroriser les chrétiens et fracturer le tissu social libanais.

Partialité française : Macron accuse le Hezbollah d’être responsable de la guerre, ignorant totalement les 15 mois de bombardements israéliens. Cette partialité manifeste a poussé l’ancien Premier ministre français Dominique de Villepin à protester publiquement, qualifiant la guerre menée par les États-Unis et Israël d’“illégale et dangereuse” et exigeant que des sanctions leur soient imposées.

4. La logistique américaine... bombardiers B-52 et difficultés aériennes

Arrivée des B-52 en pleine tempête : trois bombardiers stratégiques (B-52H) opérant sous les indicatifs d’appel HOOKY 21-23 arrivent à la base britannique de Fairford après des tentatives d’atterrissage périlleuses en raison des conditions météorologiques difficiles.

La crise des avions ravitailleurs : sept avions ravitailleurs KC-135 ont été repérés quittant le Moyen-Orient pour repartir en Europe ou en Amérique. Les spéculations sur une opération de “rotation par attrition” impliquant une flotte en provenance de Bangor vont bon train, reflétant l’énorme pression qui pèse actuellement sur les équipages et les équipements.

5. La “surprise yéménite” à venir et le démenti des accusations régionales

Le Yémen en ligne : le commandant Esmail Kowsari affirme : “Ansar Allah est en mission spéciale... et nous verrons bientôt l’humiliation s’abattre sur les ennemis”. Les Houthis préservent leur arsenal afin de lancer une attaque décisive de “blocus naval” si les États-Unis tentent de mettre à exécution leur menace de débarquement amphibie.

Réfuter les mensonges : le ministère iranien des Affaires étrangères nie catégoriquement avoir frappé la Turquie, l’Azerbaïdjan ou Chypre, mettant en garde contre les opérations “sous faux drapeau” américano-israéliennes visant à entraîner l’OTAN dans la guerre. (Cela correspond à l’annonce faite par Chypre selon laquelle les drones qui ont frappé son territoire provenaient du Liban).

Conclusion et évaluation finale

Nous assistons à “l’effondrement de la théorie américaine du choc et de la terreur” :

Le front intérieur iranien s’est solidement rallié au nouveau leadership (le guide suprême Mojtaba Khamenei) et a obtenu la légitimité directe de la Russie.

Sur le plan militaire, Israël perd ses satellites d’observation (la station Bezeq) tandis que ses colons se battent à l’aéroport pour tenter désespérément de fuir. Les États-Unis envoient des bombardiers B-52, mais plaident secrètement pour un cessez-le-feu.

Sur le plan économique : la déclaration de “cas de force majeure” du Bahreïn, les incendies de Fujaïrah et la menace iranienne d’un baril de pétrole à 200 dollars ont mis l’Europe au pied du mur (Macron tente actuellement d’envoyer des frégates pour ouvrir le détroit d’Ormuz par la force).

La guerre a atteint un seuil critique. Trump continue de brandir des menaces avec ses avions de chasse, tandis que les Houthis se préparent à mener leur “mission spéciale”. Les États du Golfe et Israël sont sur le point de devenir un brasier que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas éteindre, faute de missiles intercepteurs en quantité suffisante.

