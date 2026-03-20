Le MAE iranien : Il est essentiel que le BRICS soutienne la sécurité régionale et mondiale 

- Les instances régionales et internationales doivent « condamner l’agression militaire contre l’Iran », déclare le chef de la diplomatie iranienne

Par Ahmad Adil (revue de presse: Anadolu – 18 mars 2026)*

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré vendredi qu’il était « essentiel » pour le bloc BRICS de jouer son rôle dans le maintien de la stabilité régionale et mondiale dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

Il a tenu ces propos au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue indien S. Jaishankar, selon un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

L’Inde assure actuellement la présidence du bloc de 11 membres constitué d’économies émergentes, qui comprend également la Chine, l’Afrique du Sud, la Russie et les Émirats arabes unis.

« Soulignant l’importance et le rôle du BRICS comme forum de coopération multilatérale », précise le communiqué, Araghchi a jugé « essentiel que cette institution joue un rôle constructif à ce stade pour soutenir la stabilité et la sécurité régionales et mondiales ».

Le ministre iranien a également insisté sur la « nécessité » pour les instances régionales et internationales de « condamner l’agression militaire contre l’Iran » dans le contexte du conflit avec les États-Unis et Israël.

L’appel téléphonique de jeudi soir constituait le quatrième échange de ce type depuis le lancement par les États-Unis et Israël d’une attaque conjointe contre l’Iran, qui a fait plus de 1 300 morts, dont le guide suprême iranien Ali Khamenei.

Araghchi a informé Jaishankar de la situation la plus récente découlant des actes « d’agression et d’atrocités commis par les États-Unis et le régime israélien contre l’Iran, ainsi que de leurs conséquences sur la stabilité et la sécurité régionales et mondiales », selon le communiqué.

Jaishankar a fait une brève déclaration sur sa conversation avec son homologue iranien :

« Nous avons discuté de questions bilatérales ainsi que de sujets liés au BRICS », a-t-il indiqué sur le réseau social américain X.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est également entretenu jeudi avec le président iranien Masoud Pezeshkian, exprimant sa « profonde préoccupation » face aux tensions au Moyen-Orient.

À la suite de l’attaque conjointe des États-Unis et d’Israël, l’Iran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël et des pays du Golfe abritant des installations militaires américaines.

Traduit de l'anglais par Sanaa Amir

*Source : Anadolu