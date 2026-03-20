Des pétroliers russes font route vers Cuba pour briser le blocus américain

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 19 mars 2026)*

Trump s’est vanté cette semaine de pouvoir “s’emparer” de Cuba et de faire “tout ce qu’il veut” avec cette nation insulaire, alors que le pays subit d’importantes coupures d’électricité dues au blocus.

Deux pétroliers russes transportant des centaines de milliers de barils de pétrole font route vers Cuba, au mépris du blocus énergétique imposé par Washington à l’île.

Selon de nombreux rapports et les données de suivi des pétroliers, le Sea Horse et l’Anatoly Kolodkin se dirigent vers Cuba avec un total de 930 000 barils de gaz et de pétrole.

L’Anatoly Kolodkin, propriété de la compagnie maritime publique russe Sovcomflot, devrait décharger sa cargaison au terminal pétrolier de Matanzas, au nord de Cuba, le 23 mars, selon Kpler.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré le 18 mars être prêt à “fournir à Cuba le soutien nécessaire, y compris matériel”.

Cuba est soumise à un embargo commercial depuis plus de 60 ans, mis en place après la révolution cubaine et le renversement de la dictature de Batista, soutenue par les États-Unis.

Le président américain Donald Trump a récemment renforcé ce siège afin de priver le pays de ses importations d’énergie. En début d’année, il a signé un décret menaçant d’imposer des droits de douane aux pays venant en aide à Cuba.

En raison du blocus américain, l’île est confrontée à une grave crise énergétique, avec des coupures de courant constantes et des pénuries de carburant. Elle est également confrontée à une crise alimentaire exacerbée et à une pauvreté croissante.

Cuba a connu une panne d’électricité totale cette semaine. Des millions de Cubains se sont retrouvés sans électricité pendant environ 30 heures après l’effondrement du réseau électrique.

La plupart des régions du pays ont été reconnectées à partir du 19 mars, mais les autorités ont averti que de graves pénuries de carburant continuent de constituer une menace sérieuse pour la production d’électricité.

“Vous savez, j’ai entendu parler toute ma vie des États-Unis et de Cuba. Quand les États-Unis vont-ils passer à l’action ? Je crois sincèrement que je vais avoir l’honneur de m’emparer de Cuba. Que je la libère ou que je m’en empare – je pense que je pourrais en faire ce que je veux. Vous voulez connaître la vérité. C’est une nation très affaiblie en ce moment”,

a déclaré Trump lundi alors que les coupures de courant frappaient Cuba.

Selon un article du New York Times (NYT), des responsables américains auraient demandé à Cuba de destituer son président.

Depuis le début du blocus, la Russie s’est engagée à plusieurs reprises à aider Cuba et à lui fournir de l’énergie.

Jeudi, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a également déclaré que son pays s’efforce de reprendre les livraisons de carburant vers cette nation des Caraïbes.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech