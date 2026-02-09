L’or du Président

Par Manlio Dinucci (revue de presse : ISM-France - 6 février 2026)*

« Les USA ont pris la Présidence du G20 pour l’année 2026, année particulièrement importante pour eux parce qu’elle coïncide avec le 250ème anniversaire de la fondation des États-Unis d’Amérique ».

En décembre, le président Trump accueillera le sommet des leaders du G20, non pas dans un siège institutionnel mais dans une de ses propriétés : le Trump National Doral Miami, une luxueuse station balnéaire de plus de 300 hectares située à Miami en Floride, connue pour ses 4 golfs de niveau international. Quand y arriveront les leaders du G20, ils trouveront là, érigée sur un piédestal, une statue de 7 mètres de haut, représentant le Président Trump. La statue, fondue en bronze et entièrement plaquée d’une épaisse couche d’or, a été payée par les plus grands opérateurs de cryptomonnaies : ceux qui ont participé au Crypto Summit accueilli en mars dernier par le président Trump à la Maison Blanche.

Le domaine des cryptomonnaies -valeurs virtuelles qui constituent une représentation digitale de monnaie et qui sont négociées électroniquement- est un des domaines les plus obscurs de la spéculation financière. Trois jours avant de devenir Président des États-Unis, le 20 janvier 2025 -documente la revue Forbes– Trump a lancé un memecoin, une cryptomonnaie purement spéculative qui, en 2025, a ajouté environ 1 milliard de dollars à son patrimoine net. Un jour à peine avant de devenir Président, Trump a signé un accord avec le cheik Al Nahyan, qui dirige divers fonds d’investissement des Émirats Arabes Unis et est conseillé pour la sécurité nationale du pays.

Sur la base de cet accord le cheik a acheté 49% de la World Liberty Financial, une plateforme de finance décentralisée fondée par Donald Trump et par sa famille. À la différence des banques traditionnelles qui contrôlent l’argent déposé, les plateformes de finance décentralisée permettent d’échanger et gérer leurs propres finances sans intermédiaires ni contrôles. En opérant dans ce domaine -documente la revue Forbes– Trump, depuis qu’il est revenu à la Maison Blanche, a augmenté de 3 milliards de dollars son patrimoine net qui est monté à plus de 7 milliards de dollars.

L’accord de Trump avec les Émirats Arabes Unis n’est pas seulement financier. Après la conclusion de l’affaire avec le cheik, le Département USA de la Défense a annoncé des ventes d’armes pour un total de 1,4 milliard de dollars aux Émirats Arabes Unis, où les États-Unis ont une grande base aérienne. C’est une des principales bases des forces étasuniennes qui se préparent à attaquer l’Iran. Comme aussi bien les Émirats Arabes Unis que l’Iran sont membres des BRICS, l’opération financière et militaire opérée par Trump vise à casser les BRICS au Moyen-Orient, région de première importance stratégique.

