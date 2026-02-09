Sahara occidental: les États-Unis réunissent l'Algérie et le Maroc à Madrid pour des négociations

Par RFI (revue de presse - 8 février 2026)*

L'information, qui devait rester confidentielle, a fuité dans la presse espagnole. Dans son édition du samedi 7 février, le journal El Confidencial affirme que des négociations vont se tenir à Madrid sur l'avenir du Sahara occidental, ce dimanche 8 février. Organisés sous les auspices des États-Unis, les pourparlers doivent réunir des délégations du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie dans les locaux de l’ambassade des États-Unis en Espagne. Ils sont aussi considérés comme la deuxième étape du processus qui s'est ouvert à Washington à la fin du mois de janvier.

À la manœuvre : Massad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump. Alors que celui-ci a récemment indiqué que le règlement du conflit était une « priorité absolue pour les États-Unis », il a réussi à convaincre toutes les parties, qui seront représentées par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, à se mettre autour de la table.

Selon le journaliste espagnol Ignacio Cembrero, le cadre des discussions est fixé par la résolution 2797 du conseil de sécurité de l’ONU qui stipule que la proposition d’autonomie marocaine est « la seule qui peut permettre une solution définitive et juste », même si les États-Unis ont apparemment demandé au Maroc de revoir totalement sa proposition d’autonomie. Un document de 40 pages - alors qu'il en faisait trois seulement au départ - a ainsi été élaboré pour ces négociations. De leur côté, l'Algérie et le Front Polisario continuent toujours de demander l’application de l’accord d'autodétermination conclu il y a 35 ans, et ce en dépit des pressions de Washington.

