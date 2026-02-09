L’ICE expulse des Palestiniens vers Israël à bord de jets privés, menottés toute la durée du vol

Par Quds News Network (revue de presse - 8 février 2026)*

Palestine occupée - L’administration Trump a effectué deux vols d’expulsion de Palestiniens des États-Unis vers Israël, en utilisant des jets privés appartenant à Dezer Development, une société immobilière fondée par Michael Dezer, citoyen israélo-américain et ami de Trump, selon un nouveau rapport.

Le premier vol d’expulsion transportait huit Palestiniens et a décollé d’Arizona pour atterrir à Tel Aviv le 21 janvier.

Une photo publiée par le journal israélien Haaretz, premier à avoir rapporté le vol de janvier, montre que les hommes ont été accueillis à l’aéroport Ben Gourion par un groupe d’agents de sécurité israéliens.

Ce jour-là, les autorités israéliennes ont déposé les huit Palestiniens à un poste de contrôle en Cisjordanie. Désorientés et transis de froid, ils étaient vêtus de survêtements fournis par la prison et transportaient leurs maigres biens dans des sacs plastique.

Quelques heures plus tôt, ils étaient encore assis, poignets et chevilles entravés, sur les sièges en cuir luxueux du jet privé.

Le deuxième vol a eu lieu lundi. On ne sait pas exactement combien de Palestiniens se trouvaient à bord, mais l’avion de luxe comptait 16 sièges, a rapporté la semaine dernière The Guardian, en collaboration avec +972 Magazine.

Les deux vols ont été opérés par Dezer Development, une société immobilière fondée par Michael Dezer, citoyen israélo-américain. Aujourd’hui, son fils Gil Dezer dirige leur empire immobilier en Floride, révèle l’article.

Contacté par The Guardian, le jeune Dezer a déclaré qu’il n’est jamais informé de l’identité exacte des personnes qui montent à bord de son jet lorsqu’il est affrété par le gouvernement américain via une société basée en Floride appelée Journey Aviation, mais seulement des dates d’utilisation.

Dezer est connu pour être un bon ami de la famille Trump et a fait un don de plus d’un million de dollars à la campagne présidentielle de Trump.

Les vols auraient fait le plein dans le New Jersey, en Irlande et en Bulgarie avant d’atterrir à l’aéroport Ben Gourion.

Vendredi, les députés de l’opposition à Dublin, en Irlande, ont exigé des réponses, qualifiant l’autorisation de faire le plein en Irlande de “répréhensible”, “profondément choquante” et “scandaleuse”, selon The Irish Times.

Duncan Smith, porte-parole des affaires étrangères du parti travailliste irlandais, a déclaré :

“Il est absolument répréhensible que des vols d’expulsion de l’ICE soient autorisés à faire escale et à faire le plein à Shannon. Le Taoiseach et le ministre des Transports doivent intervenir et veiller à ce que cela cesse”. Il a ajouté : “L’Irlande ne peut en aucun cas être complice de ces vols de l’ICE”.

À bord du vol du 21 janvier se trouvait Maher Awad, un Palestinien de 24 ans, qui a été retrouvé par The Guardian dans la ville de Rammun, en Cisjordanie occupée.

M. Awad a déclaré que des gardes armés israéliens l’ont réceptionné, lui et les autres expulsés, à l’aéroport avant de les déposer “au bord de la route” près du village de Ni’lin, en Cisjordanie occupée.

“Ils nous ont déposés comme des animaux sur le bord de la route”, a déclaré M. Awad. “Nous avons frappé à la porte d’une maison voisine et avons supplié : ‘Aidez-nous, s’il vous plaît’”.

La petite amie et le nouveau-né de M. Awad vivent dans le Michigan. Il est aux États-Unis depuis l’âge de 15 ans, où il est arrivé avec un visa touristique avant de rester dans le pays.

Mais il a obtenu un numéro de sécurité sociale, a travaillé et payé ses impôts, a-t-il déclaré.

L’enquête a établi que ce vol fait partie d’une opération secrète et politiquement sensible du gouvernement américain visant à expulser les Palestiniens arrêtés par les services de l’immigration et des douanes (ICE) vers la Cisjordanie occupée par Israël.

De nombreux immigrants dans des situations similaires se trouvent actuellement dans des centres de détention en attendant leur expulsion, ou ont déjà été expulsés. L’administration Trump a mené une répression musclée contre les immigrants en situation régulière qui, dans le passé, ont peut-être dépassé la durée de validité de leur visa.

“J’ai grandi en Amérique”, a déclaré Awad au Guardian. “L’Amérique était le paradis pour moi”.

Un autre homme dont la présence à bord du vol du 21 janvier a été confirmée est Sameer Isam Aziz Zeidan, 47 ans. Lui et Awad ont tous deux déclaré avoir été menottés tout au long du vol entre les États-Unis et Israël, les empêchant même de manger à bord.

“Je ne veux pas rester ici. J’ai hâte de rentrer chez moi le plus vite possible”, a déclaré Awad au Guardian.

Awad a déclaré avoir été contraint de porter un harnais de contention, ses poignets étant menottés à son ventre. Les deux hommes ont déclaré que ces entraves les empêchaient de manger, les obligeant à se pencher en avant pour porter la nourriture à leur bouche.

Selon Human Rights First (HRF), qui suit les vols d’expulsion, le jet de Dezer a effectué quatre “vols d’expulsion” – vers le Kenya, le Liberia, la Guinée et l’Eswatini – depuis octobre dernier, avant ses deux récents voyages vers Israël.

Selon l’ICE, le coût des vols charters variait auparavant entre près de 7 000 dollars et plus de 26 000 dollars par heure de vol. Des sources du secteur aéronautique ont estimé que les vols à destination et en provenance d’Israël auraient coûté à l’ICE entre 400 000 et 500 000 dollars.

*Source : Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech