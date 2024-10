Naïm Qassem à la tête du Hezbollah: ‘’une nomination temporaire’’ selon le ministre de la Défense israélien

- Naïm Qassem occupait le poste de secrétaire général adjoint du mouvement armé libanais depuis 1991. Il succède à Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

Par Abdel Raouf Arnaout (revue de presse: Anadolu – 29 octobre 2024)*

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré mardi que l'élection de Naïm Qassem à la tête du Hezbollah libanais, est ‘’une nomination temporaire qui ne va pas durer longtemps’’.



Yoav Gallant a publié une photo de Naïm Qassem sur ‘’X’’ avec l’inscription : ‘’Nomination temporaire’’.

Au cours des deux derniers mois, Israël a annoncé l’assassinat de dizaines de hauts dirigeants politiques et militaires du Hezbollah.

Plus tôt ce mardi, le Hezbollah a annoncé avoir élu Naïm Qassem au poste de secrétaire général du parti.

‘’Le conseil de la Choura du Hezbollah a élu le cheikh Naïm Qassem nouveau secrétaire général du Hezbollah. Nous demandons à Dieu de l’aider dans sa mission dans la direction du parti et de sa résistance. Nous promettons à notre martyr, sayyed Hassan Nasrallah, aux combattants de la résistance islamique et à notre peuple résistant à travailler ensemble pour réaliser les objectifs du Hezbollah et garder vive la flamme de la résistance’’, indique un communiqué du mouvement armé libanais, dont Anadolu a obtenu copie.

Naïm Qassem occupait le poste de secrétaire général adjoint du Hezbollah depuis 1991, dirigé à l'époque par Abbas Moussaoui. Ce dernier avait été assassiné par Israël en 1992, et c'est Hassan Nasrallah, alors président du conseil exécutif, qui lui avait succédé.

Le président du Conseil exécutif du Hezbollah, Hachem Safieddine, était pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah, avant d'être tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier.

Depuis la récente escalade israélienne, Naïm Qassem a prononcé trois allocutions pré-enregistrées et diffusées par la chaîne du Hezbollah Al-Manar.​​​​​​​

Traduit de l’arabe par Majdi Ismail​​​​​​​

*Source : Anadolu