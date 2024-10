Israël : Probable deuxième frappe contre l'Iran en riposte à l'attaque qui a visé la résidence de Netanyahu

- Le cabinet de sécurité israélien envisage une nouvelle action militaire contre Téhéran après qu’un drone lancé depuis le Liban, le 19 octobre, a visé la résidence de Netanyahu à Césarée

Par Zein Khalil (revue de presse: Anadolu – 29 octobre 2024)*

Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni pendant des heures, dimanche soir, pour délibérer d'une éventuelle seconde frappe militaire contre l'Iran, après l'attaque de drone qui a visé la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahu à Césarée, le 19 octobre, rapporte la télévision israélienne Channel 13.

Lancé depuis le Liban, le drone a touché la fenêtre d'une chambre à coucher, mais ni Netanyahu ni sa famille n'étaient présents à ce moment-là, ont rapporté les médias israéliens.

Les responsables de la sécurité ont indiqué aux ministres du cabinet que la dernière réponse d'Israël à l'Iran n'incluait pas de représailles pour l'attaque du drone, ce qui laissait présager d'autres actions. Le cabinet a discuté de plusieurs réponses potentielles, et une décision devrait être prise prochainement, a rapporté Channel 13.

Samedi, les forces israéliennes ont mené une opération de quatre heures contre des cibles iraniennes, visant notamment les installations de production de missiles et les systèmes de défense antiaérienne de l'Iran.

Les services de sécurité israéliens s'attendent à ce que l'Iran réagisse, mais estiment que Téhéran n'a pas encore décidé de la marche à suivre. Selon Channel 13, l'Iran pourrait également envisager des attaques extérieures dans le cadre de sa riposte, probablement après avoir consulté le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

Dans le même ordre d'idées, Israël aurait des difficultés à contrer les drones du Hezbollah, qui ont fait des blessés et des morts dans les rangs des forces israéliennes.

Les tensions régionales se sont intensifiées en raison de l'offensive meurtrière menée par Israël sur la Bande Gaza, qui a fait plus de 43 000 morts, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre de l'année dernière.

Le conflit s'est étendu au Liban, Israël lançant des frappes meurtrières dans tout le pays. Selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 2 700 personnes ont été tuées et plus de 12 500 autres blessées dans les attaques lancées par Israël depuis octobre 2023.

Malgré les mises en garde internationales avertissant que la région du Moyen-Orient est proche d'une guerre régionale en raison des attaques incessantes d'Israël sur Gaza et le Liban, Tel-Aviv a étendu le conflit le 1er octobre en lançant une attaque au sol dans le sud du Liban.

Traduit de l’anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu