Un ministre israélien menace Bachar al-Assad : “Vous êtes en danger”

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse: Spirit Of Free Speech - le 28 octobre 2024)*

La Syrie, proche alliée du Hezbollah et de l'Axe de la Résistance, subit des attaques israéliennes constantes depuis plusieurs années.

Le ministre du gouvernement israélien et membre du cabinet de guerre Gideon Saar a menacé le président de la Syrie Bachar el-Assad le 27 octobre, avertissant qu'il sera “en danger” si son pays continue de servir de “relais” pour le mouvement de résistance libanais Hezbollah.

M. Saar - qui a rejoint le gouvernement de Benjamin Netanyahu à la fin du mois dernier - a déclaré lors d'une conférence que Tel-Aviv a “raté une occasion” de “faire s'effondrer” le gouvernement d'Assad, qui a été “sauvé” par l'Iran et le Hezbollah.

“La Syrie ne doit en aucun cas être autorisée à devenir un intermédiaire pour la fourniture d'armes de l'Iran au Hezbollah” , a poursuivi le ministre, ajoutant qu'“Israël doit faire comprendre à Assad que s'il choisit de porter atteinte à la sécurité d'Israël de cette manière, il met son régime en danger”.

Israël “n'acceptera pas que le Hezbollah renforce à nouveau sa puissance via la Syrie, et refusera que s'ouvre un front à partir du territoire syrien”, a-t-il ajouté. “Éliminer Assad de l'axe iranien aurait des conséquences considérables pour la sécurité d'Israël.”

Israël a été fortement impliqué dans le soutien aux groupes extrémistes contre le gouvernement syrien au début de la guerre de changement de régime menée par les États-Unis contre Damas, qui a débuté en 2011.

Les combattants du Front Nusra d'Al-Qaïda ont bénéficié d'une couverture aérienne israélienne lors des batailles de 2014 contre les troupes du gouvernement syrien et le Hezbollah à Quneitra. Les combattants du Front Nusra blessés ont également été soignés dans des hôpitaux israéliens sur le plateau du Golan occupé.

Depuis plusieurs années, l'armée de l'air d'Israël mène une campagne non officielle d'attaques indiscriminées contre la Syrie, dont le but est de tarir le flux d'armes en provenance de l'Iran, via la Syrie, à destination de la résistance au Liban. Selon l'analyste et journaliste libanais Khalil Nasrallah, cette campagne officieuse, baptisée “guerre entre les guerres”, a échoué.

Les attaques israéliennes contre la Syrie se sont multipliées depuis le début de la guerre à Gaza et au Liban en octobre dernier.

Depuis l'escalade massive d'Israël contre le Liban le mois dernier, près de 2 000 personnes ont été tuées et plus d'un million déplacées. Israël a commencé à cibler les postes-frontières libano-syriens sous prétexte qu'ils sont utilisés pour faciliter la livraison d'armes iraniennes au Liban.

Le Hezbollah a récemment promis à ses sympathisants que ses capacités militaires et son armement se portent “à merveille”, malgré les affirmations contraires d'Israël.

Le groupe n'a pas encore utilisé d'armes plus sophistiquées et plus destructrices contre Israël.

*Source : Spirit Of Free Speech

Version originale : The Cradle