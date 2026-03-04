Plus de 10 000 personnes ont quitté le Liban pour se réfugier en Syrie en raison des attaques israéliennes

- Les équipes de la protection civile et des véhicules ont été mobilisés pour accueillir les arrivants. Des salles supplémentaires ont été ouvertes et du personnel additionnel déployé

Par Muhammed Karabacak (revue de presse : Anadolu – 3 mars 2006)*

Plus de 10 000 civils ont quitté le Liban pour la Syrie à la suite des attaques lancées par Israël contre plusieurs régions libanaises, notamment la banlieue sud de Beyrouth, dite Dahiyé.

Les frappes aériennes menées par l’armée israélienne sur différentes zones du pays ont entraîné une intensification des mouvements de population. Selon les autorités syriennes, au moins 10 000 personnes ont franchi la frontière dans la campagne de Damas, et de Jousieh, dans la province de Homs.

En raison de l’afflux massif, de longues files d’attente se sont formées aux points de passage, obligeant de nombreux civils à patienter pendant plusieurs heures.

Le directeur des relations publiques du poste-frontière, Mohammed al-Kassem, a indiqué que l’importante affluence était directement liée à la détérioration de la situation sécuritaire au Liban. Il a précisé que les autorités libanaises autorisaient les civils à traverser sans apposer de tampon sur les passeports, ce qui a contribué à accélérer les départs et à accroître la pression sur les installations.

Des équipes de la protection civile et des véhicules ont été mobilisés pour accueillir les arrivants. Des salles supplémentaires ont été ouvertes et du personnel additionnel déployé. « De la soirée d’hier jusqu’à 10h00 ce matin, 10 000 personnes sont entrées », a-t-il déclaré.

Mohammed al-Kassem a par ailleurs souligné que certaines conditions s’appliquent aux ressortissants libanais souhaitant entrer en Syrie : être marié à un(e) Syrien(ne), posséder un bien immobilier en Syrie, disposer d’une autre nationalité ou détenir une carte syndicale.

- Témoignages de civils

Antanyus Yasmin, arrivé en Syrie, a indiqué s’être rendu au Liban pour y recevoir un traitement médical, qu’il a dû interrompre en raison des bombardements. Il a évoqué une forte affluence au poste-frontière.

Amina Halil, également de retour en Syrie, a décrit une situation « très grave » au Liban, affirmant qu’il était devenu difficile de quitter son domicile. Mariée à un Syrien et mère d’enfants syriens, elle se trouvait au Liban pour une visite familiale. « La situation est dramatique », a-t-elle confié.

Alaa Ahmed a pour sa part évoqué des frappes intensives sur la capitale Beyrouth. Réfugié au Liban, il a décidé de retourner définitivement en Syrie. « Je pense reconstruire une nouvelle vie en Syrie », a-t-il déclaré.

- Escalade régionale

Ces déplacements interviennent dans un contexte de forte escalade régionale. Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre l’Iran alors que des négociations étaient en cours entre Téhéran et Washington.

L’Iran a riposté en visant Israël ainsi que des objectifs situés dans plusieurs pays de la région abritant des bases américaines, notamment au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn.

Selon les autorités iraniennes, les frappes américano-israéliennes ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei ainsi qu’à de nombreux hauts responsables. Le Croissant-Rouge iranien a annoncé un bilan de 787 morts à la suite de ces attaques.

Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore

*Source : Anadolu