Guerre à Gaza, en Cisjordanie, aux Proche et Moyen Orients

Par Dominique Delawarde (6 août 2024)*

Se taire face à l'enfer de Gaza ?

Cela fait 10 mois que la population gazaouie est soumise aux bombardements intenses de l'armée israélienne. Les systèmes sociaux et sanitaires sont compléments détruits et le bilan humain ne cesse de s'accroître :

Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des pertes palestiniennes directes, liées aux opérations des forces israéliennes largement soutenues par l’occident otanien, tant à Gaza qu’en Cisjordanie, établi au 4 août 2024 à 17h est de :

Pour Gaza : 39 583 tués dont plus de 15 000 enfants , 91 398 blessés

Pour la Cisjordanie : 605 tués dont 144 enfants, plus de 5 350 blessés.

Total Palestine : 40 188 tués, 96 748 blessés

Si l’on y ajoute les pertes indirectes en appliquant le facteur 4 retenu par le Lancet pour le conflit palestinien, le nombre total de décès palestiniens serait de 200 940 !

Rien ne justifie la réponse disproportionnée orchestrée par Benjamin Netanyahou à la prise d’otages du 7 Octobre 2023, une réponse qui ne porte pas ses fruits puisque le Hamas n'a pas été éradiqué et tous les otages n'ont pas été libérés. Face à l'enfer que vivent les civils gazaouis, il est impossible de se taire sur le va-tout militaire de Benjamin Netanyahou qui mène tout droit à l'embrasement général de la région et peut être plus. Pascal Boniface, géopoliticien français mondialement reconnu, directeur de l’IRIS, s’indigne à juste titre de cette situation ?

https://www.youtube.com/watch?v=axURyAK-fB4h

Évidemment, Pascal Boniface va payer très cher ce positionnement critique sur la politique israélienne au Proche-Orient. Les sayanims français, «ceux qui aident Israël», et qui contrôlent nos médias et nos hommes politiques, vont tout faire pour l’interdire d’antenne.

https://www.youtube.com/watch?v=G3QNqMpoaTg

Ils n’iront probablement plus jusqu’à l’accuser d’antisémitisme, comme il l’a été à plusieurs reprises depuis 2001 car ce genre d’accusations est plutôt contre-productif par les temps qui courent, tant la duplicité et les mensonges de ceux qui les portent sont désormais connus par une large part de l’opinion publique. Quant à utiliser la désormais banale accusation d’apologie du terrorisme appliquée à tous ceux qui défendent la cause palestinienne et prêchent pour la justice et pour la paix en Palestine, cela semble également exclu pour les mêmes raisons.

Embrasement du Moyen Orient ?

Malgré les efforts et les provocations d’Israël avec l’assassinat de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah et les représailles annoncées par l’Iran, la situation n’a pas encore dégénéré de manière irréversible.

Les chancelleries occidentales, de plus en plus inquiètes, ont enjoint leurs ressortissants à quitter les pays susceptibles d’être directement concernés par l’embrasement et en particulier Israël et le Liban.

https://www.youtube.com/watch?v=OQT3SBr_p_k&list=PLG452EEp1i9vUruZ h9ymG5DCDtZbSa_u&index=4

Le monde est dans l’attente d’une réaction iranienne, en légitime riposte, qui pourrait advenir dans les prochains jours et qui donnera, ou non, un point de départ à l’escalade, voire à l’embrasement régional ou mondial.

La Russie a condamné l’assassinat politique du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dans un communiqué commun avec l’Iran https://tass.com/politics/1824387

La Chine a condamné elle aussi cet assassinat.

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/la-chine-condamne-lassassinat-en-iran-du-chef-du-hamas/

Si escalade il devait y avoir, la Russie et la Chine ne seraient pas dans le camp d’Israël.

Selon Seymour Hersch cet assassinat représente un message clair qu’il n’y aura pas de cesser le feu à Gaza tant que Netanyahou sera au pouvoir en Israël.

https://tass.com/world/1825599

Une fois de plus, c’est la gouvernance israélienne qui sème les graines du chaos et de l’embrasement aux Proche et Moyen Orients, voire même sur la planète.

*Dominique Delawarde, général (2s), ancien chef du bureau Situation-Renseignement-Guerre Électronique de l’Etat-major Interarmées de Planification Opérationnelle.

Articles de Dominique Delawarde publiés par France-Irak Actualité : ICI