Le nouveau dirigeant du Hamas Yahya Sinouar

Par la rédaction d’Al-Manar (7 août 2024)*

Le Hamas a annoncé, le mardi 6 août, que son chef à Gaza, Yahya Sinouar, l’un des hommes les plus recherchés par ‘Israël’, avait été désigné à la tête du mouvement, après l’assassinat de son prédécesseur par le Mossad.

Un responsable du Hamas a affirmé mardi que la désignation de Yahya Sinouar envoyait un « message fort » à ‘Israël’, dix mois après le début de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

Le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, rival du Hamas, a pour sa part jugé « logique » et « attendue » la nomination de M. Sinouar, saluant, par la voix d’un de ses responsables, Jibril Rajoub, une « personnalité pragmatique, réaliste et logique ».

Le Hezbollah félicite le nouveau dirigeant du Hamas

Le Hezbollah a félicité le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinouar, désigné à la tête du mouvement.

Le choix de Sinouar, chef du Hamas à Gaza, « confirme que l’ennemi n’a pas su remplir ses objectifs », a affirmé le Hezbollah dans un communiqué.

C’est « un message fort » envoyé à Israël, aux Etats-Unis et ses alliés, selon lequel le Hamas est « uni dans sa décision, solide dans ses principes, inébranlable dans ses choix importants et déterminé à avancer (…) sur la voie de la résistance », a ajouté le Hezbollah.

L’élection de Sinouar « en ce moment crucial » renforce la « détermination à unir les efforts et à poursuivre le jihad et la résistance ».

« L’axe de la résistance mène une bataille héroïque et historique sur plusieurs fronts à un moment sensible au niveau régional », a poursuivi le Hezbollah.

Blinken

Le ministre américain des Affaires étrangères Antony Blinken a pour sa part estimé mardi qu’il revenait à M. Sinouar de décider d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec Israël.

« M. Sinouar a été et reste le premier décisionnaire en ce qui concerne la conclusion d’un cessez-le-feu » dans le territoire palestinien, a-t-il souligné.

Katz: il faut « éliminer rapidement » le nouveau chef du Hamas

« Cette nomination est une raison supplémentaire de l’éliminer rapidement et de rayer de la carte cette ignoble organisation », a immédiatement réagi le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz sur X.

L’armée et les autorités d’occupation israéliennes accusent Yahya Sinouar d’être l’un des cerveaux de l’attaque du 7 octobre contre les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Ismaïl Haniyeh, le chef politique du mouvement palestinien, a été assassiné le 31 juillet à Téhéran. Les hauts dirigeants iraniens ont promis de le venger.

Les tensions à travers la région ont redoublé après les assassinats d’Ismaïl Haniyeh et le commandant du Hezbollah Fouad Chokor, faisant redouter une escalade militaire entre ‘Israël’ d’une part, et de l’autre l’Iran et des groupes de résistance au Liban, au Yémen, en Syrie et en Irak.

‘Israël’ est sur le qui-vive depuis près d’une semaine, en attendant la riposte promise par l’Iran et ses alliés.

*Source : Al-Manar via Qwant