Conflit au Moyen-Orient : frappe américano-israélienne contre les Forces de mobilisation populaire à Salahaddin (Irak)

- Le groupe signale l’absence de victimes après deux frappes aériennes près de Tuz Khurmatu

Par Tarek Chouiref (revue de presse : Anadolu – 5 avril 2026)*

Les Forces de mobilisation populaire (FMP) d’Irak ont annoncé tôt dimanche que des frappes américano-israéliennes avaient visé l’un de leurs quartiers généraux dans la province de Salahaddin.

Selon le groupe, deux frappes aériennes ont touché le 4ᵉ régiment de la 52ᵉ brigade à l’aéroport de Hilewa, dans le district de Tuz Khurmatu.

Le régiment fait partie du Commandement des opérations Nord et Tigre Est des FMP.

Aucun bilan humain n’a été signalé, mais les frappes ont causé des dégâts matériels, a précisé le communiqué.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis qu’Israël et les États-Unis ont lancé une offensive contre l’Iran le 28 février, faisant à ce jour plus de 1 340 morts, dont l’ancien Guide suprême Ali Khamenei.

En représailles, l’Iran a mené des frappes de drones et de missiles visant Israël, la Jordanie, l’Irak et les pays du Golfe accueillant des forces américaines, causant des victimes, des destructions d’infrastructures et perturbant les marchés mondiaux ainsi que l’aviation.

Traduit de l'anglais par Sanaa Amir

*Source : Anadolu