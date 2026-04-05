Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Conflit au Moyen-Orient : frappe américano-israélienne contre les Forces de mobilisation populaire à Salahaddin (Irak)

Publié par Gilles Munier sur 5 Avril 2026, 07:48am

Catégories : #Irak, #Iran, #Trump, #Netanyahou

- Le groupe signale l’absence de victimes après deux frappes aériennes près de Tuz Khurmatu

Par Tarek Chouiref (revue de presse : Anadolu – 5 avril 2026)*

Les Forces de mobilisation populaire (FMP) d’Irak ont annoncé tôt dimanche que des frappes américano-israéliennes avaient visé l’un de leurs quartiers généraux dans la province de Salahaddin.

Selon le groupe, deux frappes aériennes ont touché le 4ᵉ régiment de la 52ᵉ brigade à l’aéroport de Hilewa, dans le district de Tuz Khurmatu.

Le régiment fait partie du Commandement des opérations Nord et Tigre Est des FMP.

Aucun bilan humain n’a été signalé, mais les frappes ont causé des dégâts matériels, a précisé le communiqué.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis qu’Israël et les États-Unis ont lancé une offensive contre l’Iran le 28 février, faisant à ce jour plus de 1 340 morts, dont l’ancien Guide suprême Ali Khamenei.

En représailles, l’Iran a mené des frappes de drones et de missiles visant Israël, la Jordanie, l’Irak et les pays du Golfe accueillant des forces américaines, causant des victimes, des destructions d’infrastructures et perturbant les marchés mondiaux ainsi que l’aviation.

Traduit de l'anglais par Sanaa Amir

*Source : Anadolu

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
L'ambassade des États-Unis met en garde les Américains en Irak : « Quittez immédiatement » face à la menace des milices
L'ambassade des États-Unis met en garde les Américains en Irak : « Quittez immédiatement » face à la menace des milices
Drones fibre optique utilisés en Irak : menace pour les bases américaines
Drones fibre optique utilisés en Irak : menace pour les bases américaines
L’Irak est asphyxié: 93% des revenus pétroliers de Bagdad servent à payer ses fonctionnaires, le pays essaie d'exporter son brut par la route
L’Irak est asphyxié: 93% des revenus pétroliers de Bagdad servent à payer ses fonctionnaires, le pays essaie d'exporter son brut par la route
Syrie : cinq jeunes Français des camps de Daesh transférés en Irak, une décision « ignoble » selon leurs avocats
Syrie : cinq jeunes Français des camps de Daesh transférés en Irak, une décision « ignoble » selon leurs avocats
Guerre au Moyen-Orient : Le prix Nobel de la paix 2005 implore de stopper le « fou » Trump

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents