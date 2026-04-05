Guerre au Moyen-Orient : Le prix Nobel de la paix 2005 implore de stopper le « fou » Trump

Revue de presse : 20 Minutes avec AFP (4 avril 2026)

INQUIÉTUDES • Ex-directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mohamed el-Baradei appelle la Chine, la Russie et la France à agir contre Trump au Moyen-Orient

Les actions de Donald Trump contre l’Iran inquiète particulièrement Mohamed el-Baradei. Prix Nobel de la paix et ancien directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), il a en effet appelé ce dimanche la communauté internationale à stopper le président américain, qu’il a qualifié de « fou ».

« Aux gouvernements du Golfe : une fois de plus, s’il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir avant que ce fou ne transforme la région en boule de feu », a écrit Mohamed el-Baradei sur X en langue arabe.

L’ultimatum de Trump à l’Iran

Dans une autre publication en anglais sur le même réseau social, l’ancien chef de l’AIEA a reproduit le message dans lequel Donald Trump a donné jusqu’à lundi à l’Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz sous peine de « déchaîner les enfers ». « Rien ne peut être fait pour arrêter cette folie ? ! », a commenté Mohamed el-Baradei en interpellant les Nations unies, les gouvernements chinois et russe, le Conseil européen et Emmanuel Macron.

Mohamed el-Baradei, un ancien homme d’Etat égyptien de 83 ans, a dirigé l’AIEA de 1997 à 2009, années au cours desquelles il a mené de nombreuses négociations cruciales avec l’Iran sur son programme nucléaire. Il a reçu en 2005 le prix Nobel de la paix conjointement avec son organisation pour leurs efforts en faveur d’un usage pacifique de l’énergie atomique.

*Source : 20 Minutes