Show de Trump + déni de Netanyahu + stratégies psychopathes = sommes-nous dans l’oeil du cyclone ?

Par IntelSky (revue de presse - 26 mars 2026)*

Le Hezbollah écrit aujourd’hui le “mythe du char” avec 29 Merkava… tandis que Washington orchestre le chaos pour “faire tomber la Chine” par le détroit d’Ormuz. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (jeudi 26 mars 2026 | Fin du 27e jour de la guerre) :

Ce vingt-septième jour de guerre s’achève sur une scène surréaliste : Trump prolonge le délai et plaide en faveur de négociations tout en revendiquant la victoire, tandis qu’Israël est en proie à “un massacre de chars” sans précédent dans l’histoire au sud du Liban (85 Merkava en deux jours).

Cependant, derrière toute cette agitation et au-delà des tergiversations médiatiques de Trump, une vérité stratégique plus fondamentale se dessine : ce que Washington met en œuvre n’est pas un chaos aveugle, mais bien une “ingénierie de crise”. Celle-ci consiste à frapper la périphérie (Iran, Russie, Venezuela) afin de priver le centre (la Chine) des artères énergétiques bon marché sur lesquelles il fonde sa future suprématie.

Voici une lecture panoramique détaillée qui décrypte le théâtre des opérations et la politique en cette journée exceptionnelle :

1. L’épopée du Sud-Liban... 29 Merkava et “jour noir à Kantara”

Jour noir pour le corps blindé israélien : hier, le Hezbollah a fait état de 54 chars Merkava touchés, un chiffre astronomique qui entrera dans les annales des académies militaires. À travers 70 communiqués, le groupe a annoncé la destruction de 29 chars Merkava et d’un bulldozer D9 en une seule journée (Le décompte total de la guerre a atteint 103 véhicules et aéronefs, dont 85 Merkava).

Le triangle de la mort (Al-Kantara - Deir Siriane - Taybeh) : Le carnage s’est concentré dans ce triangle stratégique, où le Hezbollah a fait preuve d’un grand professionnalisme dans ses tactiques d’appât. Les dirigeants israéliens (comme Smotrich, qui a hurlé sur le chef d’état-major) se rendent compte que “c’est le Hezbollah qui mène la danse” et que les forces terrestres sont anéanties lentement mais sûrement (deux soldats tués et des pertes massives).

Réaction de Netanyahu : Confronté à son impuissance, Netanyahu recourt à des destructions aveugles et exige une “zone tampon” plus large (8 km), mais le maire de Kiryat Shmona le dénonce : “C’est l’État qui nous combat. Il ne reste plus que 10 000 habitants, et bientôt, il n’y aura plus personne”.

2. Le show de Trump des 10 jours… ou comment négocier avec soi-même

Prolongation du délai : Trump a annoncé la suspension des frappes sur les centrales électriques jusqu’au 6 avril sous prétexte que “les négociations se passent bien” . Cette annonce a été accueillie par un sarcasme cinglant de la part de Téhéran. Une source au sein du ministère iranien des Affaires étrangères a nié toute demande de report, et le porte-parole du quartier général de Khatam al-Anbiya a déclaré sans détour : “Le niveau de vos conflits internes atteint le stade où vous négociez avec vous-mêmes” .

Pourquoi ce report ? Washington n’a pas reporté par amour de la paix, mais pour deux raisons : achever le déploiement des troupes : la brigade de combat de la 82e division aéroportée est arrivée aujourd’hui pour servir d’avant-garde à la force terrestre. Ensuite, les alliés ont peur : les États du Golfe (selon le Washington Post) rejettent un “accord hâtif” qui les exposerait, mais en même temps, la perspective d’une frappe iranienne contre des installations énergétiques les fait frémir. Trump gagne du temps pour tenter d’apaiser ses alliés en colère (qu’il a offensés en parlant des milliards qu’il leur a pris).

3. Piratage iranien et bouleversement géopolitique (une union sans l’Amérique)

Le cyberchoc : Haaretz révèle que l’Iran et le Hezbollah ont piraté des caméras de surveillance en Israël pour améliorer la précision de leurs missiles et commettre des assassinats (ce qui explique le ciblage précis du bâtiment du Shin Bet et du ministère de la Guerre hier).

Proclamation de la “doctrine de Téhéran” : le porte-parole du quartier général de Khatam al-Anbiya a lancé un appel historique au monde arabe : “Il est temps d’établir une union de sécurité sans les États-Unis ni Israël”. L’Iran tire parti du vide et de la débâcle occidentale pour se présenter comme le seul garant de la stabilité régionale et de l’énergie.

4. Une analyse stratégique poussée. . . “Le plan d’isolement de la Chine”

La politique américaine en la matière n’est pas sans logique :

Priver le dragon de ses ressources énergétiques : l’ouverture de fronts (l’Ukraine contre la Russie, le Moyen-Orient contre l’Iran et les sanctions contre le Venezuela) visent essentiellement à “détruire le monde qui fait la force de la Chine”. Le pétrole bon marché iranien et russe constitue “l’avantage à prix réduit” sur lequel le dragon chinois a bâti sa supériorité industrielle.

Le piège de la synchronisation : Washington tente d’empêcher la “synchronisation” des guerres (pour ne pas avoir à combattre simultanément la Russie, la Chine et l’Iran), mais l’arrogance des dirigeants américains pourrait bien produire l’effet inverse. La poursuite de la guerre à Ormuz et les stocks de missiles américains qui s’épuisent (comme l’a signalé le Financial Times à Taïwan) pourraient inciter la Chine à franchir bientôt une étape décisive, d’autant que les États-Unis épuisent leurs stocks de missiles Tomahawk et Patriot dans les conflits au Moyen-Orient.

Les bombardiers (démonstration de force) : le déploiement de trois bombardiers B-1B et l’équipement des B-52H avec des missiles JASSM en provenance de Grande-Bretagne constituent aujourd’hui une démonstration de puissance de feu destinée à forcer l’Iran à accepter une “trêve” servant la stratégie américaine de gestion du temps. Mais Téhéran riposte par des missiles balistiques.

Conclusion et synthèse

C’est une “guerre du temps gagné, pas des frontières à franchir”.

Les États-Unis comme Israël jouent la montre. Israël se fait démolir au Liban et bombarder à Tel-Aviv, et Trump envoie la 82e division aéroportée comme “carte de négociation par le feu” pour imposer ses conditions avant le 6 avril, dans l’espoir de mettre l’Iran au pas sans s’engager dans une guerre totale qui pourrait anéantir les chances de son parti au Congrès et combler d’aise la Chine.

L’Axe de la Résistance gère le temps à son avantage. La destruction de 29 chars en une seule journée, le blocus du détroit d’Ormuz (sauf pour la Chine et l’Inde) et le refus de toute négociation sans contrepartie prouvent que l’Iran a compris que “l’illusion la plus dangereuse pour l’Amérique est de penser qu’elle peut contrôler le timing”.

Conséquence attendue

Le délai reporté par Trump agit comme une anesthésie locale sur les marchés. Cependant, l’arrivée de la 82e division aéroportée et le maintien des vols de bombardiers laissent penser que Washington se prépare à une “opération localisée précise” (peut-être un largage éclair ou une frappe stratégique limitée) pour imposer un changement de situation avant le 6 avril. Si cela devait se produire, Téhéran répondrait, comme il l’a annoncé, par la destruction totale des infrastructures énergétiques, transformant ainsi la “stratégie américaine d’isolement de la Chine” en une “catastrophe d’envergure planétaire”.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech