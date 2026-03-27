Journée de la Terre - Manifestation à Paris samedi 28 mars

Destruction de l’Iran, du Liban, de la Palestine : la furie d’Israël et de ses soutiens directs ou indirects (USA, régimes arabes, Russie, France…) se déchaîne chaque jour, chaque heure un peu plus au Proche- et au Moyen-Orient.

À l’heure où ces lignes sont écrites, le génocide se poursuit à Gaza et en Cisjordanie où les pogroms sanglants des colons se multiplient, comme nous en témoignons au quotidien sur notre site.

« Nos » grands médias profitent de la guerre contre l’Iran pour être encore plus silencieux sur les événements de Palestine, préférant utiliser leurs colonnes et leurs antennes pour censurer toute marque de solidarité, via l’accusation frelatée « d’antisémitisme ».

Samedi 28 mars, à l’appel de 90 associations, partis et syndicats et à l’occasion de la « Journée de la Terre » (commémoration du massacre de paysans palestiniens par la police du régime d’occupation le 30 mars 1976), des manifestations ont lieu dans toutes les régions.

Nous vous invitons à y prendre part nombreuses et nombreux.

À PARIS,

RENDEZ-VOUS PLACE DE LA BASTILLE

À 14H,

pour une marche vers la Place de la Nation par la rue du Faubourg Saint-Antoine.

*Source : CAPJPO-Europalestine