Guerre en Iran : 45 personnes arrêtées aux Emirats arabes unis pour diffusion « d’informations trompeuses »

Revue de presse : 20 Minutes (H.B - 14 mars 2026)*

Ces personnes sont accusées d’avoir « filmé différents lieux lors d’événements en cours et de les avoir publiés en ligne » et « d’avoir diffusé des informations inexactes, susceptibles d’influencer l’opinion publique »

La police d’Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, a annoncé ce samedi avoir arrêté 45 personnes, dont des étrangers, pour « diffusion d’informations trompeuses, enregistrement et partage de vidéos », alors que l’Iran poursuit ses frappes dans le Golfe.

Ils sont accusés d’avoir « filmé différents lieux lors d’événements en cours et de les avoir publiés sur les réseaux sociaux », a déclaré la police sur la plateforme X. Ils sont également soupçonnés « d’avoir diffusé des informations inexactes, susceptibles d’influencer l’opinion publique, et de propager des rumeurs ».

Réglementation stricte concernant les contenus en ligne

Ces arrestations mettent en lumière la réglementation stricte en vigueur aux Émirats arabes unis concernant les contenus en ligne, qui interdit expressément à quiconque de prendre ou de partager des images montrant des impacts de drones ou de missiles iraniens ou des tentatives d’interception de ces armes, indique CBS News.

Radha Stirling, avocate spécialisée dans les questions juridiques au Moyen-Orient et fondatrice de l’organisation « Detained in Dubai » basée au Royaume-Uni, a par ailleurs appelé ce jeudi à la plus grande vigilance sur les réseaux sociaux. « Attention : à Dubaï, toute personne peut être détenue pour des publications, partages, commentaires, photos ou opinions, même émis depuis l’extérieur des Émirats arabes unis. La législation en matière de cybercriminalité est étendue, extraterritoriale et peut entraîner une détention prolongée ».

*Source : 20 Minutes