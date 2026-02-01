Les instructions de l’ancien chef de la CIA, David Petraeus, aux responsables israéliens supervisant le « Nouveau Gaza »

Par Jonathan Whittall (revue de presse : ISM-France / Drop Site News - 30 janvier 2026)*

L’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, l’un des pères fondateurs de la doctrine moderne de la guerre contre-insurrectionnelle, s’est rendu la semaine dernière au centre de coordination militaire américain établi dans le sud d’Israël pour superviser le cessez-le-feu à Gaza, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques à Drop Site News.

Lors de son intervention au Centre de coordination civilo-militaire (CMCC) de Kiryat Gat, M. Petraeus a salué le changement de stratégie d’Israël, privilégiant le déminage, le contrôle et la reconstruction. Il avait auparavant critiqué le fait que les forces israéliennes n’appliquaient pas les enseignements des opérations de contre-insurrection américaines en Irak, notamment la création de « villes fermées ».

Une semaine avant la visite de M. Petraeus, l’armée américaine avait présenté au CMCC les plans d’une « première ville planifiée de Gaza » à Rafah, comme l’avait révélé Drop Site. Le complexe résidentiel pourrait accueillir jusqu’à 25.000 Palestiniens dans une zone sous contrôle militaire israélien total. Il comprendrait un système d’accès biométrique, des contrôles d’identité, des programmes de rééducation et un contrôle de l’aide et du logement.

Selon deux sources proches du fonctionnement quotidien du CMCC, la « Première communauté planifiée de Gaza » est conçue comme un projet pilote, première étape connue du plan global de reconstruction d’une « Nouvelle Gaza ». Le complexe sera financé par les Émirats arabes unis, d’après le Guardian.

La visite de Petraeus au CMCC le 21 janvier a coïncidé avec l’inauguration, le lendemain, par le président Donald Trump, du Conseil pour la paix au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Lors de cette cérémonie, Trump a déclaré être « déterminé à ce que Gaza soit démilitarisée, correctement gouvernée et magnifiquement reconstruite », ajoutant : « Je suis un homme d’immobilier dans l’âme et l’emplacement est primordial. J’ai dit : regardez cet emplacement en bord de mer, regardez ce magnifique terrain. » Après Trump, son gendre, Jared Kushner, a cité parmi les priorités des 100 prochains jours un « plan de développement économique Trump pour reconstruire et dynamiser Gaza ». Il y aura également un processus visant à « synthétiser les cadres de sécurité et de gouvernance afin d’attirer et de faciliter ces investissements », a déclaré Kushner.

Dans son discours devant le CMCC, Petraeus a comparé le renforcement des troupes américaines en Irak en 2007 à l’opération militaire à Gaza. Petraeus, qui a supervisé une escalade massive des troupes américaines pendant l’occupation de l’Irak et l’armement des milices locales dans ce qui est devenu une guerre civile sectaire brutale, est l’ancien commandant du Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Il a également considérablement étendu les raids nocturnes et les missions de la CIA et des forces spéciales en Afghanistan. Il a joué un rôle clé dans l’expansion de la guerre secrète américaine au Yémen et ailleurs au Moyen-Orient et en Afrique avant que le président Barack Obama ne le nomme directeur de la CIA.

Outre la promotion de la mise en place de communautés fermées, fondée sur son expérience en Irak et en Afghanistan, Petraeus porte vraisemblablement un intérêt particulier à Gaza en raison des opportunités d’affaires que Trump semble y mettre en avant. Peu après sa démission de la CIA en 2012, Petraeus a rejoint Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), une puissante société américaine de capital-investissement. Il est actuellement associé chez KKR, président du KKR Global Institute et président de KKR Moyen-Orient, qui possède des bureaux aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Depuis son intervention au CMCC, Petraeus a également mis en avant le manuel de contre-insurrection qu’il a élaboré fin 2006. Ce manuel (disponible ici) « établit la doctrine (principes fondamentaux) des opérations militaires en contexte de contre-insurrection ». Dans ce document, Petraeus écrit : « Tous les insurgés islamistes ou terroristes ne luttent pas pour une révolution mondiale. Certains poursuivent des objectifs régionaux, comme l’établissement d’un Irak à majorité arabe sunnite ou le remplacement d’Israël par un État palestinien arabe.»

Petraeus a également salué les efforts du CMCC pour coordonner l’aide humanitaire à Gaza depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu en octobre, malgré le fait qu’Israël bloque totalement l’acheminement de biens essentiels, tels que les caravanes et autres abris, et interdise à 37 organisations humanitaires d’opérer à Gaza. Plusieurs pays européens ont même cessé d’envoyer du personnel au CMCC le mois dernier, estimant que celui-ci n’était pas parvenu à accroître l’aide humanitaire, selon Reuters.

Le CMCC a été créé par le CENTCOM une semaine après l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu d’octobre 2025 entre Israël et le Hamas. Il comprend des représentants de plus de 50 pays et organisations internationales et est chargé de coordonner l’aide, de surveiller le cessez-le-feu et de planifier la reconstruction. Le CMCC est dirigé par le lieutenant-général Patrick Frank, qui a servi sous les ordres de Petraeus en Irak et en Afghanistan.

Petraeus soutient depuis longtemps que les leçons tirées du renforcement des troupes américaines en Irak pourraient guider les opérations israéliennes. Dans un article paru dans Foreign Affairs en juin 2024, il affirmait qu’Israël répétait les erreurs des États-Unis, mais pouvait aussi reproduire leurs « succès », notamment la stratégie de contre-insurrection adoptée en Irak après 2007, qu’il a supervisée. Au cœur de son argumentation se trouve la création de zones résidentielles sécurisées, dotées de points d’accès biométriques, de cartes d’identité et de patrouilles constantes. Dans un entretien accordé à Al Majalla en octobre, il déclarait : « Il faut sécuriser chaque bâtiment, chaque étage, chaque pièce, chaque cave, et boucher chaque entrée de tunnel… Une fois toutes les entrées de tunnel repérées et un point de contrôle efficace mis en place, on peut fournir des cartes d’identité biométriques permettant aux habitants de ces zones de retourner chez eux et d’accéder à de meilleurs abris à proximité de leurs habitations, souvent endommagées ou détruites. »

En marge de la conférence de l’Institut d’études de sécurité nationale à Tel Aviv en mars 2024, Petraeus a déclaré au Times of Israel qu’Israël devait adopter une approche de contre-insurrection : « Les principes fondamentaux de la contre-insurrection consistent à sécuriser une zone, à la contrôler fermement… On l’encercle. On crée des communautés fermées, comme on les appelle, douze ou treize rien qu’à Falloujah. On utilise des cartes d’identité biométriques pour séparer l’ennemi, les extrémistes, de la population. C’est l’idée de base.»

À l’instar du modèle de communautés fermées de Petraeus, le projet « Gaza First Planned Community » prévoit la mise en place d’un contrôle biométrique des entrées. La présentation du CMCC sur ce complexe résidentiel décrivait des systèmes de vérification croisée des demandeurs avec des bases de données de sécurité, condition d’accès aupet logement et aux services. Le développement des capacités technologiques dans les opérations de contre-insurrection est ce que Petraeus a récemment qualifié de « guerre définie par logiciel ».

Petraeus a démissionné de son poste de directeur de la CIA en novembre 2012, suite à un scandale public lié à sa liaison extraconjugale avec sa biographe, durant laquelle il lui avait communiqué des documents classifiés. Il a par la suite plaidé coupable d’un délit fédéral pour mauvaise gestion d’informations classifiées.

Peu après sa démission, Petraeus a rejoint KKR, dont le portefeuille comprend des entreprises actives dans les secteurs de la technologie et de la défense à Gaza. En 2017, KKR a acquis une participation majoritaire dans Optiv, qui entretient des partenariats stratégiques avec l’industrie israélienne de la cybersécurité. En mai 2022, KKR a mené un tour de table de 200 millions de dollars pour Sempris, une entreprise de cybersécurité spécialisée dans la gestion des identités et fondée par d’anciens responsables du renseignement israélien. En 2023, KKR a acquis Circor, fournisseur des marchés de l’aérospatiale et de la défense. KKR a également investi dans Global Technical Realty, un centre de données souterrain sécurisé situé à Petah Tikvah, en Israël.

KKR entretient des liens étroits avec Israël via sa participation dans Axel Springer, une entreprise allemande de médias et de technologies accusée de tirer profit des colonies de Cisjordanie par le biais de la société israélienne Yad2, dont elle est propriétaire. En décembre 2024, Yad2 a publié une publicité dans le quotidien financier israélien The Marker, avec le slogan « Du fleuve à la mer », illustrée par des punaises disséminées sur l’ensemble du territoire historique palestinien, symbolisant les opportunités immobilières. Le texte de la publicité affirmait : « Yad2 vous aide à envisager l’avenir et à construire votre futur foyer en Israël.»

Amjad Shawa, directeur du réseau des ONG palestiniennes, s’exprimant depuis Gaza, a critiqué la présentation de Trump et de son gendre Jared Kushner à Davos, déclarant qu’« aucun Palestinien, qu’il s’agisse de la société civile, de l’Autorité palestinienne ou du secteur privé palestinien, n’a été consulté ». Il a ajouté : « Ce n’est qu’une belle photo conçue par une IA, déconnectée de la réalité. Elle ne tient pas compte de la situation actuelle, elle se contente de montrer des chantiers ici et là. Elle n’évoque ni les perspectives politiques, ni la cohésion sociale, ni l’ordre, ni les différentes problématiques importantes pour les Palestiniens. À qui appartiendra ce territoire ? Aux Palestiniens ? Ou bien à d’autres, et nous, Palestiniens, nous en servirons-nous ? »

En réalité, les ressources énergétiques palestiniennes pourraient être envisagées comme base financière pour la reconstruction de Gaza. Selon ce modèle, le gisement marin de Gaza, encore inexploité et estimé à un billion de pieds cubes de gaz naturel, serait monétisé pour soutenir la reconstruction.

Le Premier ministre britannique Tony Blair, membre du conseil d’administration du Conseil de la Paix, et Petraeus entretiennent tous deux des liens étroits avec les Émirats arabes unis, liens qui convergent autour des intérêts énergétiques. Mubadala, société basée à Abou Dhabi, a acquis une participation de 22 % dans le champ gazier offshore israélien de Tamar en décembre 2021. Tony Blair a été conseiller rémunéré de Mubadala. KKR, conjointement avec BlackRock, détenait un investissement de 4 milliards de dollars dans la Compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC) et possède une participation minoritaire dans ADNOC Gas Pipeline Assets, qui dispose de l’expertise technique nécessaire à l’exploration et à l’extraction de gaz offshore, à la gestion des infrastructures (gazoducs, terminaux GNL, etc.) et à la commercialisation du gaz.

En Irak, Petraeus a acquis une expérience dans le financement de projets de reconstruction à petite échelle grâce à la réaffectation de ressources publiques. Un Fonds de développement pour l’Irak a été créé afin d’orienter les ressources irakiennes vers la reconstruction. En 2007, alors qu’il commandait les forces américaines en Irak, Petraeus a réorienté les fonds irakiens saisis vers un outil de contre-insurrection par le biais du Programme de réponse d’urgence des commandants (CERP). Cette approche a été décrite dans un manuel militaire américain intitulé « Commanders Guide to Money as a Weapons System » (Guide du commandant : l’argent comme système d’armes)

L’exploitation du gaz de Gaza s’inscrirait dans le cadre de la coopération économique et énergétique entre Israël et les Émirats arabes unis, conformément aux accords d’Abraham. En 2025, un mémorandum d’entente formel sur la coopération énergétique entre les Émirats arabes unis et Israël a été signé, définissant les contours de la coopération dans le secteur gazier. L’implication des Émirats arabes unis dans l’exploitation du gaz de Gaza renforcerait la position de la bande de Gaza comme plaque tournante énergétique régionale, reliant les capitaux et les infrastructures du Golfe aux ressources de la Méditerranée orientale et aux marchés européens.

Shawa a affirmé que « les investisseurs sont les bienvenus », mais qu’ils doivent « accepter les règles ». Ces règles stipulent que Gaza doit être reconstruite selon la perspective palestinienne, « et non selon la leur ».

La visite de Petraeus s’inscrit dans le cadre d’une convergence attendue de parties prenantes cherchant à s’impliquer dans les projets de Trump à Gaza, où les Palestiniens resteraient relégués au statut de détenus ou de futurs travailleurs forcés, sans jamais être maîtres de leur propre destin.

« Le plan de Trump pour Gaza s’inspire du modèle éprouvé du génocide nord-américain, où les survivants sont confinés dans des réserves autochtones. Dans ce modèle, les corps racialisés des Palestiniens sont réduits à de simples ressources à nourrir et à abreuver, dépouillés de toute dimension subjective », a déclaré à Drop Site le Dr Ghassan Abu Sitta, chirurgien ayant longuement travaillé à Gaza, titulaire de la chaire de médecine des conflits à l’Université américaine de Beyrouth et recteur de l’Université de Glasgow.

« La carte du “Nouveau Gaza” présentée par Jared Kushner à Davos ressemble trait pour trait à l’architecture interne d’une prison. Au lieu de faire de Gaza une prison à ciel ouvert, ce plan la transformerait en prison fermée, où les détenus – les Palestiniens – seraient soumis à un contrôle excessif. »

Article original en anglais sur Drop Site News / Traduction MR

*Source : ISM-France