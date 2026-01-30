Israël installe un camp de concentration à Gaza Sud afin d’expulser les Palestiniens

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 28 janvier 2026)*

Ce camp étroitement surveillé accueillera les Palestiniens qui “souhaitent quitter” Gaza après l’ouverture du checkpoint de Rafah.

Israël a défriché des terres dans le sud de Gaza pour y construire un camp de concentration étroitement surveillé pour les Palestiniens, en vue de leur expulsion de la bande de Gaza, a rapporté Reuters le 28 janvier, citant un général israélien à la retraite conseil de l’armée.

Le brigadier-général à la retraite Amir Avivi a déclaré à l’agence de presse dans une interview que le camp se construit dans une zone de Rafah détruite par les bombardements israéliens et dont les ruines ont été déblayées par des bulldozers.

“Avivi déclare que le camp sera utilisé pour héberger les Palestiniens qui souhaitent quitter Gaza et passer en Égypte, et ceux qui souhaitent rester”, a écrit Reuters.

Avivi ne s’exprime pas au nom de l’armée israélienne. Sa voix est toutefois écoutée en raison de son rôle prépondérant dans la création du Forum israélien pour la défense et la sécurité, un groupe représentant des milliers de réservistes militaires israéliens.

Les commentaires d’Avivi interviennent alors qu’Israël se prépare à une “réouverture limitée” du poste-frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte, dans le cadre du plan en 20 points du président américain Trump pour la bande de Gaza.

Reuters a rapporté au début du mois

qu’“Israël veut s’assurer que le nombre de Palestiniens quittant Gaza soit supérieur à celui des personnes autorisées à y entrer”.

Immédiatement après le début des bombardements et de l’invasion de Gaza par Israël en octobre 2023, le ministère israélien du Renseignement a proposé d’expulser les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza sous prétexte de préoccupations humanitaires.

Depuis, Israël a systématiquement détruit Gaza, rendant la bande de terre inhabitable et ne laissant aux Palestiniens d’autre choix que d’abandonner leurs maisons détruites et de partir vers l’Égypte et au-delà, si cela leur est permis.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, préconisent l’annexion de Gaza afin d’établir des colonies pour les Israéliens juifs sur les terres palestiniennes confisquées.

Le brigadier-général Avivi a déclaré qu’à l’heure actuelle, “pratiquement plus aucun Gazaoui ne vit à Rafah” restée sous le contrôle total d’Israël après le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025.

La plupart des Palestiniens de Gaza ont été contraints de se réfugier dans les quelque 47 % du territoire de Gaza qui ne sont pas sous contrôle direct israélien, où ils vivent pour la plupart dans des tentes de fortune, dans des conditions épouvantables et sous les pluies froides de l’hiver.

Il faut construire à Rafah des infrastructures capables de les accueillir, puis ils pourront choisir s’ils veulent partir ou non”, a déclaré Avivi.

Il a ajouté que cette structure sera probablement “un grand camp organisé” dont les entrées et les sorties seront surveillées et contrôlées à des postes de contrôle israéliens à l’aide de la reconnaissance faciale biométrique.

M. Avivi a ajouté que l’armée israélienne se prépare à une nouvelle offensive militaire, notamment à la reprise des attaques contre la ville de Gaza, sous prétexte de désarmer le Hamas.

Le camp de concentration construit à Rafah pourrait servir à héberger les Palestiniens fuyant une nouvelle offensive israélienne, a ajouté M. Avivi.

“Les plans sont prêts. L’armée attend l’ordre du gouvernement et du cabinet de renouveler ses manœuvres à Gaza”, a déclaré Avivi.

Les attaques israéliennes depuis le cessez-le-feu ont tué plus de 480 Palestiniens à Gaza, tandis qu’au moins 71 000 ont été tués par Israël depuis le début du génocide, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Cependant, d’autres estimations suggèrent que des centaines de milliers de Palestiniens ont été tués.

Selon le Comité national pour les personnes disparues,

“plus de 10 000 Palestiniens sont toujours ensevelis sous les décombres de Gaza, en train de se décomposer en silence, privés de sépulture et d’identité”.

*Source: The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech