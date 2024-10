Pourquoi les BRICS deviennent-ils de plus en plus attrayants pour les pays du Sud global?

Revue de presse : Xinhua (21 octobre 2024)*

Le 16e sommet des BRICS se tiendra de mardi à jeudi à Kazan, en Russie, la première rencontre de ce type après l'expansion du bloc, qui a attiré l'attention du monde entier.

Initialement un acronyme pour désigner les principaux marchés émergents avec un potentiel économique considérable, les BRICS ayant commencé avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont maintenant évolué en un mécanisme de coopération internationale influent avec un nombre de membres élargi.

Outre les pays qui ont officiellement rejoint la famille des BRICS le 1er janvier 2024, plus de 30 pays tels que la Thaïlande, la Malaisie, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont officiellement demandé à en faire partie ou ont exprimé leur intérêt à le faire. L'attrait mondial croissant des BRICS a prouvé que le scepticisme occidental était erroné.

Pourquoi le mécanisme des BRICS devient-il de plus en plus attrayant pour les pays du Sud global? Quel sera l'impact de cette organisation à croissance rapide sur le monde dans un contexte de ralentissement économique et de changements géopolitiques?

MOTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Ouverte en 2015, la Nouvelle banque de développement (NDB), créée par les BRICS, vise à mobiliser des ressources pour des projets d'infrastructure et de développement durable dans les BRICS et d'autres économies de marché émergentes et pays en développement.

Les pays des BRICS ont réalisé qu'il était très important pour les pays émergents et en développement de disposer de mécanismes et d'instruments appropriés, c'est pourquoi la NDB et l'Arrangement sur les réserves contingentes (CRA) ont été établis, a déclaré Dilma Rousseff, présidente de la NDB, lors d'une récente interview accordée à Xinhua.

La NDB, dont le siège est à Shanghai, a approuvé des prêts d'un montant cumulé de 35 milliards de dollars pour une centaine de projets. Parmi les principaux projets figurent notamment le projet de transport urbain de Bombay-III en Inde, le projet d'énergie éolienne de Serra da Palmeira au Brésil et le projet de logistique de la chaîne du froid en milieu urbain et rural du Jiangxi en Chine.

Première banque multilatérale de développement entièrement initiée par des économies émergentes et des pays en développement, la NDB a apporté un soutien financier indispensable au développement des infrastructures, des énergies propres, de la protection de l'environnement et de l'infrastructure numérique dans les pays des BRICS, ce qui en fait un fleuron de la coopération au sein du bloc.

"Notre partenariat avec les BRICS a apporté des avantages tangibles pour notre pays dans un large éventail de secteurs", a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, soulignant une augmentation du commerce avec les pays des BRICS et le financement de la NDB pour relever les défis locaux.

"Le commerce total avec les pays des BRICS est passé de 487 milliards de rands (environ 27,67 milliards de dollars) en 2017 à 702 milliards de rands (environ 39,89 milliards de dollars) en 2021. Nous avons reçu un financement de plus de 5 milliards de dollars de la part de la Nouvelle banque de développement pour des projets d'infrastructures clés dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau et d'autres secteurs", a rappelé le ministre en mai 2023.

Les nouveaux membres des BRICS sont désireux de renforcer leur développement économique par le biais de ce cadre de coopération. L'adhésion de l'Egypte aux BRICS lui permettra d'obtenir des prêts à taux réduit auprès de la NDB au lieu d'emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés auprès d'autres banques internationales, a déclaré Gamal Bayoumi, directeur de l'Union des investisseurs arabes, basée au Caire. "Le groupe aidera l'Egypte à poursuivre ses efforts de libéralisation de l'économie, d'expansion des marchés et d'augmentation des exportations".

Les pays des BRICS ayant des structures industrielles et des ressources fortement complémentaires, le mécanisme leur offre également une plateforme importante pour explorer les voies d'une croissance économique innovante, renforcer la coordination des politiques macroéconomiques et aligner les stratégies de développement.

Afin de promouvoir l'ouverture et l'innovation dans la coopération des BRICS, un centre d'innovation du Partenariat des BRICS sur la nouvelle révolution industrielle a été créé à Xiamen, dans la province chinoise du Fujian. Depuis 2023, il a organisé plus de 10 cours de formation hors ligne, attirant plus de 100 participants de plus de 70 pays.

L'adhésion de l'Ethiopie aux BRICS pourrait faciliter l'approfondissement de la coopération Sud-Sud, permettant au pays d'Afrique de l'Est d'améliorer son accès à divers marchés et technologies internationaux, a déclaré Balew Demissie, consultant en communication et publication à l'Institut d'études politiques d'Ethiopie. "Les pays des BRICS offrent à l'Ethiopie une plateforme pour attirer davantage d'investissements directs étrangers en tirant parti de sa main-d'œuvre jeune et bon marché et de ses riches ressources naturelles".

Les BRICS constituent également une motivation pour l'Ethiopie de renforcer ses capacités institutionnelles et de gouvernance en accord avec celles des autres pays membres et des diverses organisations au sein du bloc, y compris la NDB, a-t-il ajouté.

CONSTRUCTEUR D'UNE GOUVERNANCE MONDIALE JUSTE

Depuis la création des BRICS, les Etats membres se sont engagés à défendre le multilatéralisme et à devenir une force positive, stabilisatrice et bienveillante dans les affaires internationales. Ils plaident pour une gouvernance mondiale juste en promouvant un monde multipolaire qui renforce la voix des pays en développement et favorise l'équité et la justice.

A la suite de l'expansion, le PIB combiné des pays des BRICS représente aujourd'hui environ 30% du total mondial, leur population représente près de la moitié de la population mondiale et leurs échanges commerciaux représentent un cinquième du commerce mondial. Grâce à leur dimension économique croissante et à leur diplomatie de plus en plus active, les pays des BRICS augmentent régulièrement leur influence sur le processus décisionnel international.

Un rapport récent de la Fondation Carnegie pour la paix internationale a révélé que depuis 2000, la part du G7 dans le PIB mondial, mesurée en parité de pouvoir d'achat, est passée de 43 à 30 %, tandis que celle des cinq premiers pays des BRICS est passée d'un peu plus de 21% à près de 35 %.

De nombreux pays du Sud global cherchent une alternative à l'ordre mondial actuel, dominé par un ensemble d'alliances dirigées par les Etats-Unis et entaché par des questions géopolitiques conflictuelles. Ils se tournent vers les pays des BRICS pour défendre leurs droits au développement qui ont été négligés.

"Le mécanisme de coopération des BRICS joue un rôle important dans le renforcement de la représentation et de l'influence des pays en développement dans les affaires internationales et dans l'amélioration de la gouvernance mondiale, qui est également l'une des priorités des Emirats arabes unis", a déclaré Ahmed Al-Ali, chercheur en politique et en stratégie au Centre de Recherche du Golfe de Dubaï.

Lors d'une rencontre avec Mme Rousseff en octobre dernier, le président chinois Xi Jinping a demandé à la NDB de contribuer à rendre le système financier international plus juste et plus équitable afin d'accroître efficacement la représentation et la voix des marchés émergents et des pays en développement.

La NDB s'est engagée à étendre l'utilisation des monnaies locales pour financer le développement durable des économies émergentes et des pays en développement, reconnaissant que l'endettement reste un défi important auquel ils sont confrontés.

"L'utilisation des monnaies locales est donc une option stratégique", a déclaré Mme Rousseff lors de la cérémonie d'ouverture de la 9e réunion annuelle de la NDB en août. "En encourageant les transactions en monnaie locale, nous facilitons également la croissance des investissements, en aidant les gouvernements et le secteur privé à surmonter l'inadéquation des flux de trésorerie entre les projets et le financement. Cette approche offre une plus grande prévisibilité et réduit les coûts élevés associés aux besoins de couverture".

Par exemple, la NDB a signé en août un accord de prêt de 5 milliards de rands (284,71 millions de dollars) avec Transnet, une entreprise publique de logistique sud-africaine, pour soutenir la modernisation du secteur ferroviaire de fret du pays. Le prêt est libellé dans la monnaie locale de l'Afrique du Sud, le rand, ce qui illustre son soutien au financement en devises entre ses pays membres.

M. Al-Ali, le chercheur émirati, a déclaré que les BRICS visent à promouvoir un système international plus équitable, plus efficace et plus rationnel, et qu'ils joueront un rôle crucial dans la promotion du développement et des opportunités de croissance pour les pays du Sud global, tout en garantissant la durabilité du progrès économique et social.

L'opinion de l'expert a été reprise par Surasit Thanadtang, directeur du Centre de Recherche stratégique Thaïlande-Chine, qui relève du Conseil national de la recherche de Thaïlande.

"Les BRICS, perçus comme la voix principale des marchés émergents et des pays en développement, sont devenus un élément indispensable du paysage géopolitique actuel, offrant un outil puissant pour construire un ordre mondial plus équitable, juste et multipolaire", a-t-il déclaré.

