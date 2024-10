Un réseau d’espionnage iranien composé de Juifs ayant fait leur alyah découvert en Israël

Sept suspects, dont des mineurs, se sont livrés à plus de 600 activités dans le cadre de leurs activités d’espionnage. Selon Policy, « tous les missiles tirés au cours des deux dernières années depuis Gaza, le Liban ou l’Iran ont atteint des endroits qu’ils ont photographiés et envoyés aux Iraniens ».

Par Itsik Saban (revue de presse : Le Monde Juif Vu Par... - 22 octobre 2024)*

Sept juifs israéliens, dont deux mineurs de 16 et 17 ans, ainsi qu’un père et son fils, sont en détention depuis septembre, soupçonnés d’espionnage grave au profit de l’Iran en échange de centaines de milliers de dollars. Lundi, un rapport du procureur a été déposé contre eux, demandant la prolongation de leur détention jusqu’à la fin de la procédure, alors que les services de sécurité enquêtent toujours sur la façon dont ils ont opéré pendant deux ans sous le radar du Shin Bet, de l’armée israélienne, de la police et du Mossad.

Vendredi, le parquet devrait déposer un acte d’accusation contre eux devant le tribunal du district de Haïfa pour une série de graves infractions à la sécurité.

Les suspects sont Aziz Nisanov, Alexander Sadikov, Yigal Nisan, Vyacheslav Gushchin, Yevgeny Yoffe (et deux mineurs). Ce sont tous des juifs israéliens qui ont immigré d’Azerbaïdjan. Les adultes parmi eux n’ont pas servi dans l’armée israélienne et n’ont pas été employés dans des installations de sécurité qu’ils ont documentées dans le cadre de leurs activités d’espionnage. Ce sont des résidents de la région nord de Krayot et de Haïfa, qui ont obtenu leur citoyenneté en vertu de la loi du retour et par d’autres méthodes qui font encore l’objet d’une enquête.

Les sept hommes devraient être accusés d’avoir aidé l’ennemi en temps de guerre, un délit passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. La police rejette l’idée selon laquelle les sept hommes auraient participé à la décision du Hamas d’envahir les localités frontalières le 7 octobre, mais souligne que « tous les missiles tirés vers le pays au cours des deux dernières années depuis Gaza, le Liban ou l’Iran ont atteint des endroits photographiés et envoyés aux Iraniens, en particulier l’année dernière ».

Parmi d’autres cibles, les suspects ont photographié la base d’entraînement de Golani, où un drone du Hezbollah a frappé et tué quatre soldats de Tsahal.

L’enquête révèle qu’il s’agit d’une affaire d’espionnage, dirigée par deux agents iraniens, qui a duré environ deux ans mais qui a été révélée il y a quelques mois à la suite d’informations reçues par le Shin Bet. En raison de la crainte réelle que les efforts d’espionnage nuisent aux Israéliens, l’enquête sur cette affaire a été rendue publique avant la fin de l’enquête secrète contre eux. Les sept personnes ont été arrêtées le 19 septembre. « C’est l’un des événements les plus graves jamais étudiés », a déclaré le chef de la division de sécurité de l’unité des crimes majeurs de Lahav 433, le surintendant en chef Yaron Binyamin. « Il semble que nous ayons trop de personnes de ce genre dans le pays, et c’est très inquiétant ».

Les détails de l’enquête ont révélé que ces sept hommes ont effectué entre 600 et 700 missions d’espionnage pour le compte de l’Iran en deux ans. Ils ont documenté des installations de sécurité sensibles, des bases militaires et des cibles humaines, dont la dernière était le commandant de la base de Nevatim et son fils.

Selon les enquêteurs, lors de l’attaque iranienne du 1er octobre 2024 , l’Iran a lancé des missiles balistiques à travers Israël vers des cibles que les sept avaient documentées, notamment les bases aériennes de Nevatim et Ramat David et le siège du Mossad à Glilot. En outre, il a été révélé qu’après l’attaque au missile, les sept ont été envoyés par l’Iran pour vérifier la précision et les dégâts causés afin de s’améliorer à l’avenir.

La police et le Shin Bet enquêtent toujours pour savoir si les sept hommes ont rassemblé et surveillé la maison du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Césarée, qui a été ciblée par un drone du Hezbollah à la fin de la semaine dernière.

Au cours de leur enquête, les sept personnes ont déclaré qu’elles étaient « devenues accros à l’argent qui leur était versé », soit des centaines de milliers de dollars qui leur étaient transférés en cryptomonnaie, de manière cryptée, via des bureaux de change du pays, et même plusieurs fois via des coursiers russes qui venaient dans le pays et leur transféraient les fonds lors de réunions qu’ils tenaient avec eux.

« Nous savons comment le groupe opérait de manière systématique », a déclaré le commissaire principal Binyamin. « Nous avons récupéré des dizaines de documents indiquant les installations à photographier, les installations sur lesquelles recueillir des informations et le montant d’argent qu’ils étaient censés en tirer. La méthode d’opération consistait à recevoir une mission, comme photographier, se rendre sur place, décharger du véhicule, prendre un point d’observation élevé, photographier et transférer la documentation sur de courtes distances vers l’Iran à l’aide d’un logiciel crypté. »

Il s’avère également que le chef du groupe a été recruté en Turquie par le passé et qu’il avait déjà mobilisé des Israéliens dans d’autres affaires récemment révélées. Contrairement à d’autres affaires, il s’agit d’espionnage qui a duré environ deux ans. Il convient de noter que les Iraniens ne travaillent pas directement avec les Israéliens et qu’ils opèrent par l’intermédiaire de personnes intermédiaires pour les recruter. Dans ce cas également, les Iraniens ont utilisé un intermédiaire turc du nom d’Al Hassan, qui avait déjà mobilisé des Israéliens dans de courtes missions d’espionnage par le passé. Pour autant que l’on sache, des arrestations liées à cette affaire ont récemment eu lieu en Turquie et en Azerbaïdjan.

Les détails de l’enquête révèlent que les sept hommes savaient à un moment ou à un autre que les documents qu’ils avaient collectés étaient transférés en Iran. La gravité de leurs actes est devenue évidente lors de l’enquête ouverte et des écoutes téléphoniques secrètes qui ont été placées sur eux. « Nous avons clairement compris qu’ils avaient soif de missions parce qu’ils avaient soif d’argent. Ils se demandaient mutuellement ‘Alors, quand est la prochaine mission’. Parfois, ils effectuaient trois ou quatre missions par jour », a déclaré Binyamin.

« La méthode consistait à recevoir une mission dans un ordre croissant. Il y a deux ans, ils recevaient des missions simples, puis cela augmentait progressivement. C’est un événement exceptionnel à tous égards. Je ne connais pas de cellule terroriste qui opère de manière systématique et primaire pendant une période aussi longue et qui exécute. Je ne sais pas si je dois être heureux ou triste ce jour-là. D’un côté, il y a de la satisfaction, de l’autre, c’est très troublant dans la réalité dans laquelle nous vivons. »

Trois des sept hommes ont été pris en flagrant délit alors qu’ils se trouvaient à proximité du domicile du commandant de la base de Nevatim, dans le sud d’Israël, et qu’ils étaient en mission pour le surveiller, lui et son fils. « C’est cette mission qui a conduit à la décision de s’immiscer dans l’enquête, car nous ne voulions pas prendre le risque de porter atteinte à la vie humaine. Les Iraniens leur ont indiqué quel jour et à quelle heure photographier le domicile du commandant de Nevatim. Cela devait se produire au moment où son fils était censé quitter la maison », a déclaré Binyamin, ajoutant que contrairement à d’autres cas où le contact avec les Iraniens se faisait, entre autres, via les réseaux sociaux, dans ce cas, le contact avec eux était physique. « Le matériel d’enquête est fou », ajoute-t-il.

Un haut responsable du Shin Bet a déclaré : « Dans le cadre de l’enquête, de nombreux documents ont été saisis, collectés par les membres de l’infrastructure et transférés à des agents iraniens, notamment des photographies et des vidéos de nombreuses bases de Tsahal à travers le pays, des ports, des infrastructures énergétiques en Israël, tout cela alors que l’État d’Israël se bat sur plusieurs fronts différents. L’évaluation est que les activités des membres de l’infrastructure ont conduit à des atteintes à la sécurité de l’État. »

La police a déclaré dans un communiqué : « Au cours de l’enquête ouverte, la gravité des événements et leur portée ont été révélées, qui sont parmi les plus graves que l’État d’Israël ait connu. Les suspects ont agi en toute connaissance de cause et par avidité financière, et ont porté préjudice à l’État d’Israël et à ses citoyens. »

*Source : Le Monde Juif Vu Par… (Israël)