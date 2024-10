La Guardia Civil libère le journaliste enlevé Hichem Aboud

Hichem Aboud

Par Enrique Fernandez (revue de presse : Atalayar – 22 octobre 2024)*

Enlevé dans les hauteurs de Barcelone, Hichem Aboud, journaliste d'opposition algérien, écrivain et auteur du livre « La mafia des généraux » et collaborateur d'Atalayar, été secouru par la Guardia civil après avoir été retrouvé torse nu sur la rive du fleuve Guadalquivir.

Selon des sources proches, Hichem Aboudil s'est rendu à Barcelone jeudi dernier – la raison est inconnue - jusqu'au numéro 24 de la rue Raset, quatre hommes cagoulés l'ont ligoté et l'ont mis dans l'une des nombreuses petites voitures qui faisaient partie de l'opération. Pendant le voyage, il y a eu plusieurs arrêts, le plus long de 3 heures, au cours desquels il a été détenu dans un immeuble près du port de Malaga où finalement été transféré à Séville. En plus des escales, Hichem Aboud a été changé de voiture plusieurs fois.

Bien qu'il ait été retrouvé près de la capitale andalouse, la destination finale était le port de Malaga où ils prévoyaient de l'emmener hors du pays sur un bateau.

La Garde civile a arrêté deux personnes, l'une d'origine sénégalaise et l'autre d'origine marocaine. Des deux personnes arrêtées, une seule faisait partie de l'opération d'enlèvement initiée à Barcelone.

Des sources de la Guardia Civil ont assuré qu'elles n'étaient pas au courant de l'affaire et qu'elles pensaient, dans un premier temps, qu'il s'agissait d'une opération de trafic de drogue.

Après sa libération, il a été conduit dans un centre médical où il a été examiné. Dans ses premières déclarations après sa libération, Hichem Aboud a déclaré sur une chaîne Internet :

« Je suis à Lebrija, dans la province de Séville, en Andalousie. Je m'adresse à tous ceux qui m'ont manqué pendant ces cinq jours. Je suis ici avec mon sourire et en bonne santé, grâce à Dieu.

Je voulais tranquilliser tout le monde à travers cette vidéo que je n'ai pas pu publier sur ma chaîne parce que je n'ai pas accès à ma chaîne et je vais la publier ici car j'ai perdu toutes mes affaires, mes téléphones, mon ordinateur et tout le reste. Et comme j'ai tous mes comptes bien sécurisés et qu'il est difficile d'y accéder, je n'ai pas pu y accéder non plus.

Je dois récupérer les mots de passe et cela prend du temps et je vais partager tous les détails de cette opération sur la chaîne de télévision Anwar Malek, cette opération qui a été réalisée grâce à un accord entre l'appareil de renseignement algérien et une organisation terroriste internationale active en Espagne.

Je n'ai pas d'ennemi et il n'y a pas de partie prête à payer un prix très élevé à une organisation terroriste pour m'enlever, il n'y a pas de partie autre que le régime algérien qui peut faire cela parce que je n'ai pas d'ennemis.

Je suis protégé par Dieu, le seul, et même l'intervention des autorités espagnoles s'est faite par la volonté de Dieu dans un endroit où elles n'avaient jamais l'habitude de venir».

L'opération est toujours entre les mains de la Guardia Civil, qui maintient l'enquête ouverte pour découvrir les intentions des ravisseurs et comment il a pu se rendre de Barcelone à Séville.

