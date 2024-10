Bande de Gaza : Le bilan des victimes de la guerre israélienne augmente à 42 519 tués

- Et plus de 99 637 gazaouis blessés par l'offensive israélienne depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de la Santé de Gaza

Par Ikram Kouachi (revue de presse : Anadolu – 19 octobre 2024)*

Les opérations militaires israéliennes ont tué au moins 19 Palestiniens dans la bande de Gaza en 24 heures, portant le bilan total des victimes palestiniennes depuis octobre 2023 à 42 519 tués, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave ce samedi.

D'après un communiqué rendu public par le ministère, quelque 99 637 autres Palestiniens ont été blessées par l'offensive qui se poursuit toujours dans toute la bande de Gaza.

"Les forces israéliennes ont tué 19 personnes et en ont blessé 91 autres dans trois massacres de familles au cours des dernières 24 heures", a déploré le ministère.

Selon le ministère de l’enclave, "De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, sans possibilité pour les secouristes de les atteindre".

En violation d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit son offensive meurtrière contre la bande de Gaza, et ce, depuis l'attaque du Hamas contre Israël en date du 7 octobre 2023.

L’offensive israélienne a causé le déplacement de la quasi-totalité de toute la population du territoire, sur fond d'un état de siège permanent qui a causé de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Les efforts de médiation menés par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à un accord d’échange de prisonniers entre Israël et le Hamas ont échoué à cause du refus obstiné du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, de mettre fin à la guerre.

Israël comparait également devant la Cour internationale de justice pour des accusations de génocide en raison de ses agissements dans la bande de Gaza.

Traduit de l'anglais par Mounir Bennour

*Source : Anadolu