Les derniers mots écrits par Malcolm X concernaient le sionisme

MALCOLM X (Instagram)

Pour Malcolm X, le sionisme était inextricablement lié au colonialisme européen au sens large. Dans un passage peu connu écrit juste avant son assassinat, il a clairement indiqué qu’il considérait le sionisme comme une menace non seulement pour la Palestine, mais aussi pour l’ensemble du tiers-monde.

Par Ali Hammoud (revue de presse : Afrique Asie – 27 mars 2024)*

Le génocide en cours à Gaza, associé au récent anniversaire du martyre de Malcolm X, a suscité l’intérêt pour ce que le célèbre activiste pensait et écrivait sur la Palestine. Mais le lecteur de l’Autobiographie de Malcolm X n’apprendrait pas grand-chose ; en effet, il n’y a aucune mention du voyage de Malcolm à Gaza en 1964, ni de son article cinglant intitulé « Zionist Logic » (la logique sioniste). Même les biographies acclamées de Malcolm X, telles que The Dead Are Arising de Les Payne et A Life of Reinvention de Manning Marable, ignorent ou passent sous silence les détails de la visite et des écrits de Malcolm sur la Palestine. Marable va jusqu’à affirmer que le point de vue de Malcolm sur la Palestine n’était que de l’opportunisme politique, un coup d’éclat destiné à obtenir le soutien du président égyptien Jamal Abdul Nasser. C’est le rejet et la négligence de cette partie cruciale de la vie de Malcolm qui émousse à la fois sa perspective internationaliste naissante et la menace qu’il percevait du sionisme, non seulement pour la Palestine, mais aussi pour l’ensemble du tiers-monde.

Le 5 septembre 1964, Malcolm X se rend à Gaza – alors sous le contrôle de l’Égypte – où il passe deux jours. Il visite le camp de réfugiés de Khan Younis et un hôpital local et se mêle aux habitants et aux personnalités. Parmi ces interactions à Gaza, la plus influente est peut-être sa rencontre imprévue avec le célèbre poète palestinien Harun Hashim Rashid. Malcolm a été visiblement ému par l’expérience horrible de ce dernier et par son récit de la crise de Suez, survenue près de dix ans plus tôt, au cours de laquelle des centaines de Palestiniens ont été assassinés par l’armée israélienne. En outre, les notes du journal de Malcolm indiquent son admiration pour la poésie de Rashid, puisqu’il a griffonné à la hâte l’un de ses poèmes intitulé « We Must Return » (Nous devons revenir) :

Nous devons revenir

Aucune frontière ne doit exister

Aucun obstacle ne peut nous arrêter

Criez les réfugiés : »Nous reviendrons »

Dites aux Mts : « Nous reviendrons »

Dites à la ruelle : « Nous reviendrons » : « Nous reviendrons »

Nous retournons à notre jeunesse

La Palestine nous appelle à nous armer

Nous sommes armés et nous allons nous battre

Nous devons revenir

Après sa rencontre avec Rashid, Malcolm s’est entretenu avec des chefs religieux et a fait la prière nocturne de la congrégation. Il a noté dans son journal que « l’esprit d’Allah était fort » à Gaza.

La visite à Gaza a inspiré à Malcolm son article le plus célèbre sur le sionisme. Publié dans The Egyptian Gazette le 17 septembre 1964, « Zionist Logic » est une critique cinglante du sionisme et démontre l’opinion de Malcolm selon laquelle le sionisme est une menace non seulement pour la Palestine, mais aussi pour l’ensemble du tiers-monde. Dans son essai, il écrit :

« Les sionistes israéliens sont convaincus d’avoir réussi à camoufler leur nouveau type de colonialisme.

Leur colonialisme semble plus « bienveillant », plus « philanthropique », un système avec lequel ils règnent simplement en amenant leurs victimes potentielles à accepter leurs offres amicales d' »aide » économique, et d’autres cadeaux tentants, qu’ils font miroiter aux nations africaines nouvellement indépendantes, dont les économies rencontrent de grandes difficultés… Ainsi, le pouvoir et l’influence de l’Israël sioniste dans de nombreuses nations africaines nouvellement « indépendantes » sont rapidement devenus encore plus inébranlables que ceux des colonialistes européens du XVIIIe siècle… et ce nouveau type de colonialisme sioniste ne diffère que par la forme et la méthode, mais jamais par le motif ou l’objectif. »

Malcolm établit ici un parallèle avec le colonialisme européen et les destructions qu’il a causées dans le tiers-monde au cours des siècles précédents. Pour Malcolm, le sionisme est inextricablement lié au colonialisme européen au sens large, la dernière itération destinée à soumettre le tiers-monde. Pour faire face à cette entreprise coloniale plus large, Malcolm implore les dirigeants et les peuples du tiers monde de s’unir et de rejeter les fausses ouvertures des puissances coloniales.

Ce que j’ai écrit ci-dessus a fait l’objet d’une certaine couverture publique, mais un document crucial, qui se trouve dans l’annexe de The Dead Are Arising, n’a pas encore reçu l’attention qu’il mérite.

Le directeur général du Centre islamique de Genève avait envoyé à Malcolm X neuf questions sur sa vie, sa foi et son espoir en l’avenir, auxquelles Malcolm a répondu de manière incisive et franche. La réponse à la dernière question a été dactylographiée le matin du 21 février 1965. Il s’agit, à ma connaissance, du dernier document écrit par Malcolm X. Il témoigne de sa perspective internationaliste naissante et de la menace que représente le sionisme, non seulement pour la Palestine, mais aussi pour l’ensemble du tiers-monde. Il est reproduit ci-dessous :

Question : L’Afrique semble avoir capté la majeure partie de votre attention et de vos préoccupations. Pourquoi ? Maintenant que vous en avez visité la quasi-totalité, où en est l’Islam selon vous ? Et que pourrait-on faire, à votre avis, pour le sauver à la fois de l’inconscience de beaucoup ou plutôt de la plupart de ceux qui sont considérés comme les champions de sa cause et de l’alliance malveillante et pleine de ressources du sionisme, de l’athéisme et du fanatisme religieux contre l’Islam ?

Réponse : Je considère l’Afrique comme ma patrie. Je souhaite avant tout qu’elle se libère complètement de l’influence politique et économique extérieure qui l’a dominée et exploitée. L’Afrique, de par sa position stratégique, est confrontée à une véritable crise. Les vautours coloniaux n’ont pas l’intention de l’abandonner sans combattre. Leur arme principale reste « diviser pour régner ». En Afrique de l’Est, un fort sentiment anti-asiatique est entretenu [sic] parmi les Africains. En Afrique de l’Ouest, il y a un fort sentiment anti-arabe. Là où il y a des Arabes ou des Asiatiques, il y a un fort sentiment antimusulman. Ces hostilités ne sont pas initiées par les personnes susmentionnées qui sont impliquées. Elles n’ont rien à gagner à se battre entre elles à ce stade. Ceux qui en profitent le plus sont les anciens maîtres coloniaux qui ont maintenant remplacé le colonialisme et l’impérialisme détestés par le sionisme. Les sionistes ont devancé tous les autres groupes d’intérêt dans la lutte actuelle pour notre mère patrie. Ils utilisent une approche tellement bienveillante et philanthropique qu’il est difficile pour leurs victimes de voir clair dans leurs plans. Le sionisme est encore plus dangereux que le communisme parce qu’il est rendu plus acceptable et donc plus efficace sur le plan de la destruction.

L’image du monde arabe étant presque inséparable de l’image de l’Islam, le monde arabe a une responsabilité multiple qu’il doit assumer. L’Islam étant une religion de Fraternité et d’Unité, ceux qui prennent la tête de l’expression de cette religion se doivent de donner l’exemple le plus élevé de la Fraternité et de l’Unité. Il est impératif que Le Caire et La Mecque (le Conseil suprême des affaires islamiques et la Ligue mondiale musulmane) organisent une conférence religieuse « au sommet » et fassent preuve d’un plus grand degré de préoccupation et de responsabilité à l’égard de la situation actuelle du monde musulman, faute de quoi d’autres forces se lèveront au sein de la génération actuelle de jeunes musulmans tournés vers l’avenir et les « centres de pouvoir » seront retirés des mains de ceux qui les détiennent actuellement pour être placés ailleurs. ALLAH PEUT FACILEMENT FAIRE CELA.

Quelques heures après avoir tapé cette réponse, Malcolm X a été assassiné à l’Audobon Ballroom à New York. Il avait 39 ans.

Ali Hammoud est doctorant en histoire à l’université Western Sydney.Il a déjà publié des articles dans The Sydney Review of Books, The Guardian et The Conversation. D’autres de ses écrits sont disponibles sur sa page substack.

*Source : Afrique Asie

*Version originale : Mondoweiss

Traduit par Brahim Madaci

Sur le même sujet, lire aussi :