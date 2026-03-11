Le pari de l'Iran : Comment la guerre pourrait décider de l'avenir politique de Trump et Netanyahu (Opinion)

Alors que les tensions mondiales augmentent, les deux dirigeants comptent sur une victoire rapide et spectaculaire pour assurer leur pouvoir sur le plan national.

Par Assaad Abboud (revue de presse : An-Nahar en français - 9 mars 2026)*

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mènent une guerre contre l'Iran alors qu'ils font face à des élections qu'ils espèrent remporter, car les résultats pourraient façonner de manière significative leurs héritages politiques.

Trump fait face aux élections de mi-mandat en novembre prochain. Selon un sondage réalisé par Reuters et l'Institut Ipsos, seulement un Américain sur quatre soutient les frappes contre l'Iran. Les élections primaires ont commencé mardi dernier dans les États pivots du Texas et de la Caroline du Nord, qui pourraient déterminer qui contrôlera le Congrès cet automne.

Trump ne veut pas d'une guerre longue ou étendue. Il travaille à raccourcir sa durée pour éviter d'être pris dans une autre "guerre éternelle" au Moyen-Orient, un type de conflit qu'il a souvent critiqué chez ses prédécesseurs.

Cela ne signifie pas que Trump ne savoure pas l'utilisation du pouvoir; il se vante souvent d'avoir reconstruit l'armée américaine lors de son premier mandat. Il préfère des frappes rapides qui créent une image dramatique de lui-même en tant que président qui réalise la paix par la force. Par exemple, 14 mois après le début de son deuxième mandat, Trump a ordonné aux forces américaines de frapper les réacteurs nucléaires iraniens à Fordow, Natanz et Isfahan le 22 juin dernier dans le cadre de l'opération Midnight Hammer, puis a annoncé un cessez-le-feu deux jours plus tard, affirmant que l'attaque avait effectivement "effacé" le programme nucléaire iranien. Il a également lancé des frappes contre l'État islamique en Syrie, en Irak, en Somalie et au Nigéria. En janvier, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé lors de l'opération Absolute Resolve à Caracas, qui a duré plusieurs heures, et Trump bloque désormais Cuba.

Depuis le 28 février, Trump a annoncé l'opération Epic Fury, une campagne militaire conjointe américano-israélienne contre l'Iran, affirmant que la guerre pourrait durer quatre à cinq semaines dans le but de détruire les systèmes de missiles iraniens, les capacités liées au nucléaire, et les forces navales. Il a initialement présenté l'objectif comme le renversement du régime iranien afin que "les Iraniens puissent retrouver leur liberté" pour la première fois depuis 1979.

Cependant, Trump comprend que s'engager dans une guerre prolongée ne bénéficierait pas aux Républicains lors des élections de mi-mandat, surtout si l'Iran continue de fermer le détroit d'Ormuz aux pétroliers et de mener des attaques contre les infrastructures dans les pays du Golfe arabique. De telles actions augmenteraient les prix de l'énergie à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis, même si l'Amérique n'importe pas de pétrole du Moyen-Orient.

Ainsi, l'Iran cherche à élargir la guerre et à la prolonger pour entraîner l'Amérique dans un long conflit au Moyen-Orient. Trump comprend les intentions de l'Iran, c'est pourquoi il menace de frappes américaines plus sévères et plus dures pour forcer le régime iranien à se rendre.

Si la guerre s'éternise, il est probable que les Démocrates reprendront le contrôle des deux chambres du Congrès, laissant Trump "en impuissance" pendant les deux dernières années de son mandat.

Pour Netanyahu, l'issue de la guerre jouera un rôle majeur dans la détermination de son sort politique. La plupart des sondages depuis le 7 octobre 2023 indiquent qu'il est peu probable qu'il remporte les élections, une majorité d'Israéliens le blâmant pour l'échec contre le Hamas ce jour-là, et il fait également face à des accusations de corruption.

Si la guerre se termine par la chute du régime iranien, Netanyahu la présentera comme une victoire sur la "menace existentielle" que ce régime posait à Israël, pouvant potentiellement augmenter son soutien suffisamment pour assurer sa survie politique et éviter de rendre des comptes pour les échecs du 7 octobre 2023.

Considérant tous ces facteurs, Trump et Netanyahu ont mis de grands espoirs sur la victoire de la guerre, visant à réaliser un changement stratégique au Moyen-Orient sans précédent depuis des décennies et à poser les bases de nouveaux équilibres géopolitiques.

