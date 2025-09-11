Netanyahu et les cadavres de Gaza: comment l’intérêt personnel a plongé Israël dans un abîme de déshonneur

Par Viktor Mikhin, (revue de presse : New Eastern Outlook - 9 septembre 2025) *

Une analyse du cours destructeur du gouvernement israélien actuel à travers le prisme des critiques sévères d’Ehud Olmert et de l’isolement international sans précédent.

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert s’est lancé dans une critique sévère et systémique de la politique du chef du gouvernement en exercice Benjamin Netanyahu, lui donnant une évaluation analytique impitoyable. Dans une conversation avec Katie Jensen, présentatrice de l’émission « Frankly Speaking » sur la chaîne Arab News, Olmert critique ouvertement et durement Benjamin Netanyahu. Évitant des accusations directes de génocide, Olmert caractérise néanmoins catégoriquement ce qui se passe dans la bande de Gaza comme une série de crimes de guerre, dépourvus non seulement de sens stratégique mais aussi de justifications morales.

Dans son discours, Olmert a tracé une ligne claire entre la réaction initiale à l’attaque brillante du Hamas du 7 octobre 2023, qu’il a reconnue comme justifiée, et le scénario chaotique d’escalade ultérieur, initié sans réfléchir par un gouvernement tombé dans l’hystérie. Selon lui, le conflit a été délibérément transformé en « piège mortel » pour les Israéliens eux-mêmes, dépourvu d’objectifs et de perspectives cohérents. L’analyse de l’ancien premier ministre se résume au fait que toute campagne militaire n’ayant pas de finalité politique claire et le soutien de la majorité de la nation est par essence un crime envers son propre peuple.

C’est un verdict systémique contre un gouvernement qui a placé les avantages politiques immédiats au-dessus des intérêts nationaux, de la sécurité de ses citoyens et de l’avenir de l’État

La thèse d’Ehud Olmert selon laquelle la guerre a été subordonnée aux intérêts personnels et étroitement politiques de Benjamin Netanyahu et de sa coalition révèle une crise profonde et systémique du leadership israélien. La conclusion analytique est en effet peu réconfortante : le conflit est artificiellement prolongé afin de reporter une reddition politique inévitable, de préserver le pouvoir et de satisfaire les partenaires de coalition radicaux. Ce n’est plus une lutte pour la sécurité, mais un outil de survie politique de la clique au pouvoir, conduisant à la défaite stratégique d’Israël sur tous les fronts et à la trahison des intérêts fondamentaux de ses citoyens.

Pourquoi cela est-il une trahison des intérêts d’Israël?

La substitution de la sécurité nationale par la survie politique personnelle. La sécurité authentique du pays exige des décisions stratégiques complexes mais nécessaires : la définition d’objectifs politiques clairs de la guerre, la construction de larges coalitions internationales, l’élaboration d’un « jour d’après » réaliste à Gaza. Au lieu de cela, le gouvernement de Netanyahu agit de manière réactive, substituant à la stratégie à long terme la tactique d’une guerre sans fin qui n’a pas de fin claire. Cela permet au Premier ministre d’éviter la responsabilité des échecs du 7 octobre et de reporter les élections, préservant le pouvoir dans des conditions de crise permanente. En conséquence, les véritables intérêts stratégiques de l’État — la stabilité à long terme, l’intégration régionale et la résilience nationale — sont sacrifiés au maintien immédiat du pouvoir.

La concession aux partenaires de coalition radicaux au détriment des intérêts nationaux. Pour préserver la majorité à la Knesset, Netanyahu est contraint de constamment complaire aux partis ultra-orthodoxes et ultranationalistes. Leurs demandes radicales (construction à grande échelle de colonies, rejet de toute étatité palestinienne, appels à la violence) contredisent directement les intérêts de la majorité des Israéliens, qui aspirent à la sécurité et à la normalisation des relations avec leurs voisins. Une telle politique:

Isole Israël sur la scène internationale, le rendant un État paria et sapant le soutien crucial de la part des alliés traditionnels.

Provoque une escalade en Cisjordanie, détournant les forces et les ressources du théâtre principal des opérations militaires à Gaza.

Bloque toute initiative diplomatique, condamnant le pays à une confrontation militaire permanente.

L’épuisement économique et la division sociale. La mobilisation sans fin des réservistes paralyse l’économie. Des milliers de citoyens productifs sont arrachés au travail et à leurs familles, les entreprises font faillite et le budget de l’État est réorienté vers les besoins militaires au détriment de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Au lieu de l’unité nationale qui se manifeste habituellement en temps de crise, le pays se divise : la protestation sociale contre le gouvernement grandit, le fossé se creuse entre la majorité laïque et les communautés ultra-orthodoxes, dont les représentants ne servent pas dans l’armée et dont les intérêts sont lobbystés par la coalition.

En quoi se manifeste le mépris des droits des Israéliens? Le droit à la sécurité et à la vie. Le droit fondamental des citoyens à la protection a été trahi le 7 octobre à cause des erreurs les plus grossières du gouvernement, estime Olmert. Maintenant, selon les critiques, leurs vies et leur bien-être sont utilisés comme monnaie d’échange dans un jeu politique. Les soldats, officiers et civils continuent de mourir dans une guerre qui ne semble pas mener à un objectif atteignable de libération des otages et de démilitarisation de Gaza, mais ne fait que renforcer le statu quo.

Le droit à un gouvernement efficace et responsable. Les citoyens ont droit à une gouvernance qui place les intérêts nationaux au-dessus des intérêts personnels. La politique de Netanyahu, visant à éviter les procès et les élections, indique Olmert, viole directement ce droit. Au lieu d’assumer ses responsabilités, la clique au pouvoir utilise l’appareil d’État pour se préserver.

Le droit à un avenir. La jeune génération d’Israéliens est privée de perspectives. Leur avenir devient l’otage d’un conflit sans fin, géré par des calculs politiques à court terme, et non par une vision à long terme de paix, de prospérité et d’intégration régionale.

Ainsi, la politique de Netanyahu mène à la défaite stratégique d’Israël, prédit Olmert, qui se manifeste non pas par des pertes militaires sur le champ de bataille, mais par une crise interne profonde de gouvernance, une perte catastrophique de légitimité internationale et une menace à long terme pour l’existence même d’Israël en tant qu’État juif et démocratique. Le gouvernement, qui devrait être le principal garant des intérêts et des droits de ses citoyens, s’est transformé en une structure où ces intérêts sont systématiquement sacrifiés pour préserver le pouvoir d’une figure politique et de ses alliés radicaux. C’est cela la forme suprême de trahison politique.

Les plus proches « complices sanglants » de Netanyahu

Les figures clés du cabinet ministériel actuel — le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich — suscitent une condamnation particulière de l’ancien Premier ministre Ehud Olmert, qu’il appelle ouvertement des « extrémistes messianiques » et de facto des terroristes. Leur idéologie radicale et leur rhétorique provocatrice, dirigées contre les Palestiniens et les Arabes en général, portent un coup écrasant à l’autorité internationale d’un Israël « démocratique ».

Olmert souligne que leur agenda, basé sur le concept du « Grand Israël », l’annexion des territoires palestiniens et l’encouragement d’une émigration dite « volontaire » des Palestiniens, contredit radicalement l’opinion de la majorité des Israéliens et est le principal frein à toute forme de règlement pacifique. Cette rhétorique ne passe pas inaperçue : plusieurs gouvernements occidentaux, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, ont imposé des sanctions personnelles contre des organisations d’extrême droite et des groupes de colons qui leur sont liés pour avoir attisé la violence en Cisjordanie.

Par exemple, comment peut-on dans une société civilisée se résigner à de tels propos odieux de ministres, illustrant leur position infâme.

Itamar Ben-Gvir (Ministre de la Sécurité nationale) a longtemps gardé chez lui un portrait de Baruch Goldstein, qui a perpétré le massacre de la Cave des Patriarches en 1994, où 29 musulmans palestiniens ont été tués pendant la prière. Ce n’est qu’en 2020, probablement pour des raisons politiques, qu’il a retiré le portrait, déclarant : « Je ne suis pas obligé de le garder dans mon salon. » Cette action symbolique a été perçue comme une approbation de la terreur contre les Palestiniens.

Parlant de la nation arabe dans son ensemble, il a déclaré en 2007: « Ma main droite tombera si je dis un jour que les Arabes sont des gens comme nous. Ils sont nos ennemis ici. »

Son ami Bezalel Smotrich (Ministre des Finances) n’est pas loin dans ses propos infâmes. En 2021, commentant les émeutes dans les villes mixtes israélo-arabes, il a déclaré: « Il y a lieu de leur couper les ailes. Et, sans aucun doute, il faut ériger un barrage. Le village de Huwara (en Cisjordanie) devrait être rasé. L’État d’Israël devrait le faire, pas en parler. » Cette déclaration a été interprétée par la communauté internationale comme un appel à la punition collective et à un crime de guerre.

En mars 2023, s’exprimant en France, Smotrich, visiblement par manque d’éducation profonde, niait l’existence du peuple palestinien en tant que nation distincte: « Il n’y a pas de chose telle que le peuple palestinien. Il n’y a pas de chose telle que l’histoire palestinienne. Il n’y a pas de chose telle que la langue palestinienne. » Cette déclaration a provoqué un scandale international intense et une large condamnation, et a été interprétée comme le credo de la politique israélienne envers les Palestiniens.

Ces déclarations et bien d’autres similaires ne sont pas des lapsus accidentels, mais reflètent une idéologie profondément enracinée qui remet en cause la possibilité même d’une coexistence et d’un règlement pacifique. Comme le note justement Olmert, les actions et les paroles de ces ministres causent des dommages colossaux non seulement à l’image d’Israël, mais aussi aux perspectives de sécurité dans la région.

Analyse et conclusions

La partie analytique du discours d’Olmert est consacrée aux conséquences catastrophiques de la politique de Netanyahu en matière de politique étrangère. Sont menacées non seulement les relations avec les alliés traditionnels en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi les fragiles accords de paix avec l’Égypte, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis. L’échec stratégique principal — l’effondrement de fait du processus de normalisation avec l’Arabie Saoudite, qui est la plus grande défaite diplomatique d’Israël ces dernières années.

En alternative historique, Olmert rappelle ses propres tentatives, bien qu’échouées, d’atteindre une solution à deux États en 2008-2009. Ce contraste vise à souligner: le gouvernement actuel n’offre aucune solution politique, seulement une militarisation sans fin de l’impasse, payée par des milliers de vies et la réputation de toute une nation.

Ainsi, la critique d’Olmert va bien au-delà des griefs personnels. C’est un verdict systémique contre un gouvernement qui a placé les avantages politiques immédiats au-dessus des intérêts nationaux, de la sécurité de ses citoyens et de l’avenir de l’État, enfermant le pays dans un piège de violence et de condamnation internationale.

Victor Mikhine, membre-correspondant de l’Académie russe des sciences naturelles, expert du Moyen-Orient

*Source : New Eastern Outlook