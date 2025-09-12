Les “croisés modernes”, un gang de motards antimusulmans, surveillent les sites de la GHF à Gaza

Par Middle East Monitor (revue de presse - 10 septembre 2025)*

Une enquête de la BBC révèle que des membres d'un gang de motards américain d'extrême droite et anti-musulman assurent la sécurité armée des points de distribution d'aide à Gaza, où plus d'un millier de Palestiniens en quête de nourriture ont été tués. Ces révélations suscitent de vives inquiétudes quant à la nature militarisée et idéologiquement extrême des opérations menées par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), une initiative controversée parrainée par Israël et les États-Unis.

Selon l'enquête, la société de sécurité privée américaine UG Solutions (UGS), chargée de la sécurité des sites de la GHF, a déployé au moins dix membres influents du Infidels Motorcycle Club (MC) à Gaza, dont sept occupent des postes de commandement.

Fondé en 2006 par des vétérans de la guerre d'Irak, l'Infidels MC est un groupe ouvertement islamophobe. Ses membres se décrivent comme des “croisés modernes”, adoptant la croix des croisés pour insigne, et diffusent une rhétorique et une imagerie glorifiant la violence anti-musulmane.

Le gang a déjà organisé des barbecues de porc “en défi” au ramadan, publié en ligne des contenus déshumanisant les musulmans, et vendu des produits dérivés arborant des slogans tels que “Embrace Violence” [Adoptez la violence] ou “Make Gaza Great Again” [Rendre sa grandeur à Gaza]. Des photos prises à Gaza montrent des membres de l'Infidels MC posant sur des sites de la GHF avec des bannières arborant ce type de slogans, ainsi que des accessoires faisant référence à l'année 1095, celle de la première croisade.

Cette opération sécuritaire est dirigée par Johnny Mulford, dit “Taz”, le chef national du gang, ancien sergent de l'armée américaine, condamné pour corruption, vol et fausses déclarations aux autorités militaires.

Mulford, qui supervise l'ensemble des opérations de l'UGS à Gaza, aurait directement recruté des membres de son gang pour des postes grassement rémunérés, offrant jusqu'à 1 580 dollars par jour aux chefs d'équipe des “sites de distribution sécurisés” du GHF.

Les défenseurs des droits de l'homme ont vivement condamné ces révélations.

“Confier au gang de motards Infidels la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, c'est comme confier au KKK la distribution de l'aide au Soudan”,

a déclaré Edward Ahmed Mitchell, directeur adjoint du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR).

“Cela n'a aucun sens. Cela ne peut que mener à la violence, et c'est exactement ce que nous avons vu se produire à Gaza”.

Depuis le début de l'opération GHF fin mai, plus de 1 100 Palestiniens ont été tués près des points de distribution de l'aide. Si l'armée israélienne a été identifiée comme responsable de nombreux massacres, UGS a également admis que ses sous-traitants avaient tiré des “coups de semonce” pour disperser la foule.

Malgré les preuves de plus en plus accablantes, UG Solutions et GHF ont tous deux minimisé l'importance des affiliations de leur personnel. UG Solutions a déclaré ne pas vérifier “les loisirs ou affinités personnelles sans lien avec les performances professionnelles”, soulignant que la vérification des antécédents de tous les membres du personnel est une pratique systématique. GHF a affirmé que son personnel est “diversifié” et qu'il applique une “tolérance zéro pour les comportements haineux”.

Pourtant, les enquêtes révèlent que plusieurs membres de l'équipe de sécurité ont un casier judiciaire, ont diffusé de la propagande armée en ligne et prônent ouvertement l'usage de la force meurtrière.

Parmi les personnes identifiées par la BBC, on trouve notamment Larry Jarrett, dit “J-Rod”, vice-président du gang et responsable de la logistique à Gaza, Bill Siebe, dit “Le Saint” et trésorier national du gang, ainsi que Richard Lofton, dit “A-Tracker”, membre fondateur d'Infidels MC et chef d'équipe sur un autre site.

L'un des contractants, Josh Miller, dirige une entreprise de vêtements qui promeut des tenues sur le thème de la militarisation de Gaza, dont un modèle portant l'inscription “Surf all day, rockets all night. Gaza summer 25” [Surf toute la journée, roquettes toute la nuit. Été 25 à Gaza].

L'idéologie antimusulmane du gang est bien connue depuis longtemps. Des pages web archivées et des activités sur les réseaux sociaux montrent que les Infidels MC prônent les croisades comme symbole de résistance contre l'islam, glorifiant le massacre des musulmans et des juifs à Jérusalem. Leur logo comporte le crâne du personnage Punisher de Marvel, sur lequel est inscrit le mot arabe “kafir” (mécréant), un terme repris par les groupes d'extrême droite et suprémacistes blancs.

La GHF a fait l'objet de critiques soutenues par des organisations palestiniennes, des experts juridiques internationaux et des organismes des Nations unies pour son manque de transparence, de vigilance et de fiabilité.

La GHF est communément perçue comme une façade permettant à Israël de prendre le contrôle des couloirs humanitaires tout en se soustrayant à la surveillance internationale. Les dernières révélations confirment les inquiétudes selon lesquelles la GHF fonctionne dans un vide juridique, grâce au financement actif des États-Unis et d'Israël.

*Source: Middle East Monitor

Traduit par Spirit of Free Speech