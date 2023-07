L'Irak dans les nouveaux scénarios géopolitiques mondiaux

Par Marco Carnelos (revue de presse : Euro-Synergies – 1er juillet 2023)*

Après avoir été constamment au centre de l'attention internationale pendant au moins trois décennies, l'Irak est depuis quelque temps relégué au second plan dans le vaste arc des crises qui caractérisent ce malheureux début de 21ème siècle.

Partiellement sorti de l'épopée guerrière américaine de 2003 à 2011, avec l'invasion, le changement de régime, le retrait peu glorieux - bien que partiel - du contingent américain, la transition chaotique du pays vers la démocratie et, après une brève période de distraction au cours de laquelle le Moyen-Orient a été traversé par ce que l'on appelle les printemps arabes, l'Irak est revenu avec force et de manière troublante sous les feux de la rampe avec la montée en puissance de l'État islamique en 2014. L'intervention opportune de l'Iran avec les milices du CGRI et l'intervention ultérieure de la coalition anti-ISIS ont heureusement empêché l'effondrement complet du pays, lui épargnant un avenir sombre sous l'une des formes d'islam politique les plus odieuses de l'histoire, en comparaison de laquelle même les talibans auraient fait pâle figure.

Après la reprise de Mossoul, les projecteurs se sont lentement éteints sur le pays en 2018. Toutefois, cela ne signifie pas que les problèmes de l'Irak sont terminés ou qu'ils ne reviendront pas à l'avenir pour agiter la région précaire qui entoure la Mésopotamie.

En raison de sa position stratégique, de son dysfonctionnement politique, du creuset kaléidoscopique des tensions ethniques qui l'agitent, des tensions religieuses et nationales qu'il englobe, ainsi que de l'ampleur du travail de reconstruction et de réconciliation nationale qu'il est appelé à entreprendre, l'Irak conserve tout le potentiel nécessaire pour déstabiliser une fois de plus le Moyen-Orient. En bref, il faut faire avec l'Irak exactement le contraire de ce qui a été fait avec l'Afghanistan après le retrait soviétique en 1989 ; le pays est, et doit rester, une zone spéciale à surveiller.

Une politique occidentale qui se voudrait prospective doit donc s'en tenir à une approche large. En gros, pour une fois, se préparer à prévenir les problèmes au lieu de s'y attaquer tardivement et maladroitement lorsqu'ils ont déjà éclaté. Elle pourrait le faire en accompagnant discrètement le pays dans la transition vers des modèles de gouvernance plus efficaces et tournés vers l'ensemble de la population du pays, en lançant un soutien concret à l'immense travail de reconstruction matérielle et infrastructurelle et, enfin, en facilitant l'imposant travail de réconciliation nationale, sans lequel le destin du pays restera inévitablement marqué, de manière négative.

Il est pour le moins illusoire que les Etats-Unis, l'Union européenne et les autres grands bailleurs de fonds internationaux aient aujourd'hui la volonté, l'attention, la lucidité et les moyens d'initier cet investissement dans la stabilité, la reconstruction, le développement et le progrès du pays qui reste, à toutes fins utiles, le berceau de la civilisation humaine. Depuis seize mois, la priorité de ce que l'on appelle l'Occident global, c'est-à-dire la triade OTAN/UE/G7 et ses divers enchevêtrements, est une seule et même priorité: l'Ukraine; et l'on peut supposer qu'il en sera ainsi pendant longtemps encore.

L'Irak devra trouver sa propre voie et, surtout, la trouver ailleurs que dans les circuits habituels.

Le pays continue d'être pressuré par deux voisins encombrants, l'un se trouvant sur les milliers de kilomètres de sa frontière orientale, à savoir l'Iran; l'autre, en revanche, n'est pas un voisin au sens géographique du terme, mais continue de s'intéresser à l'Irak, il s'agit bien sûr des États-Unis d'Amérique. Alors que les premiers ont capillairement accru leur présence dans les ganglions les plus disparates du pouvoir irakien, les États-Unis - distraits par tant d'autres, peut-être trop, questions - mènent essentiellement une politique de fermeture à l'égard de l'Iran. Ils n'ont pas grand-chose à offrir à l'Irak, mais se contentent pour l'instant d'entraver l'étreinte "fraternelle" que Téhéran entend lui tendre de manière de plus en plus enveloppante.

En tout état de cause, il serait pour le moins présomptueux d'imaginer que Washington, ou n'importe quel pouvoir arabe, puisse déterminer le type de relations que l'Irak devrait avoir à l'avenir avec l'Iran, avec lequel il partage des milliers de kilomètres de frontières et des milliers d'années de relations politiques, économiques, commerciales, culturelles et religieuses.

Chaque année, 15 millions de pèlerins chiites, dont la grande majorité vient d'Iran, se rendent - en grande partie à pied - aux sanctuaires de Nadjaf et de Karbala pour les célébrations de l'Achoura. Ces chiffres et les exigences logistiques et organisationnelles qui y sont liées font pâlir le pèlerinage annuel à la Mecque. Sur les centaines de kilomètres qu'ils parcourent, les pèlerins sont aidés, nourris et logés gratuitement par la population chiite du sud de l'Irak, qui dispose d'ailleurs de revenus misérables. Tout cela sans le moindre incident. Ce sont des liens difficiles à rompre.

Il serait donc opportun, mais surtout sage, de laisser les Irakiens décider du type de relations qu'ils veulent établir avec l'Iran. Toute ingérence ne ferait que désavantager ces mêmes Irakiens, et ils sont nombreux, même parmi les chiites, à vouloir échapper en partie à l'étreinte, potentiellement étouffante, de Téhéran.

Toutefois, l'évolution rapide de la dynamique mondiale et régionale pourrait élargir les perspectives irakiennes.

Le système international connaît un changement de paradigme. Après trente ans de leadership occidental unipolaire dirigé par les États-Unis, ce que l'on appelle l'"ordre mondial fondé sur des règles", dicté et, le cas échéant, interprété exclusivement par Washington, nous nous dirigeons lentement vers un système multipolaire encore indéfini qui, jusqu'à présent, n'a qu'un seul point de convergence : aucun pays - dans la nouvelle compétition entre grandes puissances qui s'annonce entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'UE - ne doit se sentir lié et obligé d'adhérer à la vision du monde particulière apportée par l'un des camps opposés, selon la logique binaire, également réaffirmée, du "avec moi ou contre moi".

Ce que l'on appelle le reste du monde, c'est-à-dire tous les autres pays qui ne font pas partie de la triade de l'Occident global, un groupe hétérogène et confus qui n'a pas d'agenda clair, veut toujours rester à l'écart de cet affrontement. Ce dernier semble être le seul aspect qui les unit.

Le Moyen-Orient, qui tourne de plus en plus son regard vers l'Asie, ne fait pas exception. Cette situation offre également d'excellentes opportunités à l'Irak. La région du Moyen-Orient absorbe rapidement ce changement de paradigme mondial. Plusieurs pays arabes, dont certains sont de proches alliés (du moins jusqu'à récemment) des États-Unis, comme l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, aspirent à rejoindre les BRICS. Ce dernier est le groupe de pays composé du Brésil, de l'Inde, de la Russie, de la Chine et de l'Afrique du Sud qui apparaît de plus en plus comme l'authentique alter ego du G7.

Plusieurs producteurs de pétrole et de gaz de la région envisagent concrètement d'échanger leurs ressources énergétiques en yuan chinois, abandonnant ainsi le dollar.

La Chine intensifie ses relations avec le Conseil de coopération du Golfe et vient de remporter un succès diplomatique - qui a renforcé son prestige, son autorité et sa force morale - en facilitant la reprise des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, l'une des pierres angulaires de la stabilité dans la région. L'Irak, s'il joue son va-tout, lance un minimum de réformes et initie une réconciliation nationale crédible, pourrait bénéficier d'un éventuel cercle vertueux que la nouvelle saison des relations saoudo-iraniennes pourrait engendrer. Une relance sérieuse et durable des relations économiques entre les deux géants de la région pourrait également avoir un effet multiplicateur sur les autres économies voisines, et l'Irak devrait y être pleinement associé, notamment dans la perspective de l'inévitable diversification de son économie qu'imposera l'abandon progressif des énergies fossiles.

En bref, une région constamment caractérisée pendant des décennies par ce que l'on appelle la Pax Americana, semble maintenant s'orienter vers une sorte de Pax économique asiatique administrée - discrètement, et certainement pas de manière musclée comme les États-Unis ont l'habitude de le faire - par la Chine. Plusieurs pays de la région pourraient tirer parti de cette différence non négligeable, et l'Irak en fait partie.

Enfin, le conflit en Ukraine devrait vraisemblablement conduire à la réorientation nécessaire du grand projet économique et d'infrastructure chinois de l'initiative "Belt and Road", mieux connue sous le nom de "Nouvelle route de la soie". L'axe nord de ce vaste projet, c'est-à-dire le grand réseau d'infrastructures terrestres et de corridors commerciaux censés relier l'Asie de l'Est, l'Asie centrale, la Russie, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sera vraisemblablement compromis, nous ne savons pas encore pour combien de temps. Cette situation donnera inévitablement plus d'importance à l'axe méridional censé passer par l'Asie du Sud-Ouest, c'est-à-dire le Moyen-Orient, où le Pakistan, l'Iran, l'Irak et la Turquie pourraient soudain acquérir une importance beaucoup plus grande qu'on ne l'avait imaginé au départ.

Si cette hypothèse se concrétisait, ce serait pour l'Irak une occasion à ne pas manquer.

Source : Euro-Synergies

Version originale : Inside Over