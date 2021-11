Israël intensifie ses préparatifs d'une éventuelle frappe des installations nucléaires d’Iran

Revue de presse : Agence Anadolu (9/11/21)*

Le chef d'état-major de l’armée israélienne, Aviv Kokhavi, a déclaré, ce mardi, que l'armée intensifiait ses préparatifs en vue d'une éventuelle frappe contre les installations nucléaires iraniennes.

Le site Internet "Times of Israel" a cité les propos de Kokhavi qui a déclaré à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset (Parlement) : "L'armée accélère la planification opérationnelle et la préparation pour traiter avec l'Iran et la menace nucléaire militaire".

"Le budget approuvé permet de faire face à diverses menaces", a-t-il ajouté.

Le week-end dernier, la Knesset a approuvé le budget général de l'État pour les années 2021 et 2022.

La chaîne israélienne 12 avait déclaré le mois dernier que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, avait ordonné à l'armée de reprendre ses exercices de frappe contre le programme nucléaire iranien.

Israël s'oppose à l'accord international sur le nucléaire avec l'Iran.

Dans un même contexte, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré, ce mardi, qu'Israël ne permettrait pas à l'Iran de “compromettre la supériorité militaire d'Israël“ dans la région.

Le journal israélien, Yedioth Ahronoth, a rapporté les propos du ministre de Défense qui a déclaré, lors de l'ouverture d'une installation d'industrielle militaire, qu'Israël “ne permettra pas à l'Iran et à ses mandataires de porter atteinte à la supériorité militaire d'Israël“.

Et d’ajouter : "le gouvernement investit des milliards, afin d'être vigilants et prêts à toute éventualité".

“Nous faisons tout pour empêcher la guerre, mais en cas de déclenchement d'une guerre, nous devons être prêts sur les lignes de front et dans les zones civiles, à mener des opérations militaires que nous n'avons pas vues auparavant, avec de nouveaux moyens qui n'étaient pas disponibles pour nous auparavant“, a précisé Gantz.

Les États-Unis d'Amérique fournissent en permanence à Israël des armes et des technologies de pointe pour assurer sa supériorité militaire dans la région.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

*Source : Agence Anadolu