Trump & Netanyahu veulent “finir le boulot” en Iran

Par Philip Giraldi (revue de presse : Unz.com - 21 octobre 2026)*

Combien d’innocents devront encore perdre la vie ?

Si on cherchait à écrire une sorte de conte populaire moderne inspiré des réalités actuelles avec pour thème “le bien contre le mal”, ce ne sont pas les récits tirés de la vie réelle qui manquent pour nourrir une fiction. Les relations étranges et violentes entre les États-Unis et Israël qui ne servent en rien les intérêts américains constituent l’un de ces exemples où deux pays ont réussi, grâce à leurs actes, à passer pour les plus haïs au monde. Ils ont su établir un partenariat singulier, principalement basé sur une vision commune des nations qu’ils haïssent et souhaitent détruire.

Cette relation monstrueuse, où Washington et Tel-Aviv ne font qu’un, devrait bientôt devenir un véritable partenariat militaire et politique par décision du Congrès. Ce partenariat renforcera la capacité déjà bien développée du micro-État israélien à manipuler et contrôler les États-Unis, si vastes et puissants. Et cet arrangement comporte un autre aspect incontournable : la convergence des aspirations des deux pays à dominer non seulement leurs voisins, mais bien au-delà. On peut citer les innombrables aberrations comportementales révélant que ni l’un ni l’autre de ces États ne souhaite s’entendre avec d’autres nations, sauf dans ces rares cas où les États-Unis et l’État juif sont bien accueillis, voire honorés, bien qu’ils ne se conforment à aucune règle, à aucune forme de décence ni même aux normes démocratiques.

La pathologie purement meurtrière qui guide à la fois le président Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahu et domine désormais leur collaboration s’est manifestée très clairement la semaine dernière, lorsque Trump a apporté son soutien à Netanyahu pour les prochaines élections israéliennes. Ce sont deux hommes extrêmement malveillants qui ont trouvé un terrain d’entente pour se congratuler mutuellement et faire avancer les carrières respectives auxquelles la quasi-totalité du reste du monde souhaiterait mettre un terme.

Tous deux sont en difficulté face à leurs électorats respectifs, principalement parce que leur obsession à tuer sans relâche quiconque les dérange, que ce soit dans les Caraïbes ou à Gaza, est devenue suspecte, d’autant que ces tueries sont dépourvues de tout objectif concret et n’apportent aucun bienfait véritable. Cela vaut particulièrement pour les électeurs américains qui ont subi les intimidations d’Israël et de son lobby national, et qui supportent aussi le fardeau fiscal et les pénuries, seuls effets concrets de ces conflits. En Israël, l’équation est quelque peu différente, puisque 90 % des électeurs juifs souhaitent éradiquer toujours plus de musulmans et de chrétiens et soutiennent pleinement le nouveau Premier ministre qui tuera encore davantage de cette vermine.

Écoutez ce qu’un Trump en état de mort cérébrale a à dire à propos de son bon ami Netanyahu lors d’un entretien téléphonique au cours duquel ils se sont d’abord promis de “finir le boulot” sans tarder, le “boulot” en question étant l’“extermination” de l’Iran et plus particulièrement de son gouvernement. Bibi a déclaré à Trump :

“Donald, nous avons un boulot à finir. Tu l’as promis, et nous allons le finir ensemble. Nous le mènerons à bien, nous et personne d’autre”.

Bibi a expliqué plus tard :

“J’en ai parlé avec le président Trump à plusieurs reprises, y compris avant-hier… Achever le boulot signifie renverser le régime terroriste en Iran. C’est la tête de cette pieuvre venimeuse. Si on la coupe, elle tombera. Nous ferons aussi la paix avec le Liban. Nous devons mener à bien l’élimination du régime iranien — c’est notre objectif premier”.

Trump a alors répondu sur le même ton, déclarant à Netanyahu :

“Vous êtes un guerrier, et vous avez été injustement traité par votre pays et certains autres… mais vous êtes un grand guerrier, et nous le prouverons. Nous le prouverons très bientôt. Je vous trouve formidable, Bibi… Vous êtes l’homme que je veux à mes côtés, Bibi”.

Sur Truth Social, Trump a ensuite précisé que

“Bibi Netanyahu a été un Premier ministre, un guerrier formidable, et un partenaire pour la paix encore plus remarquable dans la lutte contre la République islamique d’Iran”. Il est “fort, courageux et brillant, le genre de partenaire que les États-Unis d’Amérique attendent d’Israël, un pays pour lequel ils ont tant fait”.

De toute évidence, Netanyahu souhaite être réélu pour éviter la prison pour corruption, entre autres, et il sait que le soutien inconditionnel des États-Unis est essentiel pour atteindre cet objectif et poursuivre les guerres au Liban, en Syrie et en Iran.

Ce que ces deux monstres se sont engagés à poursuivre, c’est la destruction totale d’une nation de 90 millions d’habitants qui, avant la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis, ne menaçait en rien l’une ou l’autre de ces nations. Selon la Convention de Genève, cela constitue donc un crime de guerre. Sans oublier que cette guerre représente une violation de la loi sur les pouvoirs de guerre (War Powers Act) et de la Constitution américaine que Trump a juré de respecter. Israël a été, de l’aveu général, le principal instigateur de la guerre contre l’Iran, qui a causé d’énormes dégâts à l’économie mondiale, car il a toujours considéré ce pays comme un rival politico-militaire au Moyen-Orient. Netanyahu a réussi à convaincre un Trump stupide et totalement ignorant que la guerre serait terminée en une semaine ou deux, qu’il s’agirait d’une balade de santé.

Dans un geste interprété comme un soutien américain supplémentaire à Netanyahu à l’approche des élections, le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, s’est rendu lundi en Israël sans préavis où il a rencontré le Premier ministre. Les entretiens auraient eu lieu à la base aérienne d’Ovda, dans le sud d’Israël, où sont déployés des avions ravitailleurs et des avions de chasse américains. Hegseth a également rencontré des soldats américains. Alors que Netanyahu et le président Trump ont évoqué l’éventualité d’une reprise de la campagne de bombardements à grande échelle contre l’Iran, la venue et le moment choisi pour la visite de Hegseth – grand partisan des frappes américaines contre l’Iran – suggèrent que la guerre va bientôt reprendre.

Au-delà de la triste probabilité de cette prochaine reprise de la guerre contre l’Iran, les propos tenus par Trump sont, comme d’habitude, parfaitement absurdes.

Alors comme ça, Bibi serait un “grand guerrier” ? Venant d’un réfractaire qui a échappé au service militaire américain en 1968, non par conviction morale, mais parce que cela ne lui disait rien, ça ne manque pas de sel. Son père a fait appel à un médecin juif pour falsifier son dossier médical et obtenir un report pour raisons médicales. Trump souffrait d’“excroissances osseuses”, une affection pratiquement inconnue dans le monde réel avant que Trump ne l’invente sur le papier. Et voilà que ce réfractaire à la conscription fait l’éloge d’un “grand guerrier” qui envoie ses hommes et femmes tirer sur des enfants de trois ans, au service d’un régime qui massacre systématiquement les enfants en toute impunité depuis le début du conflit avec Gaza.

Et, malheureusement, les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Il ne fait aucun doute que Trump a été le président le plus servile de l’histoire des États-Unis dans son soutien indéfectible à Israël, même lorsque ce dernier se livre à un génocide et assassine des citoyens américains.

Trump n’a jamais manqué d’obéir à Netanyahu, mais force est de constater qu’il aura fait légèrement plus que ce qu’ont fait Biden et les Démocrates qui l’ont précédé au pouvoir. On peut donc douter qu’un éventuel changement au Congrès et au Sénat américains où certains bureaux sont déjà décorés du drapeau israélien, fasse beaucoup de différence concernant le soutien des États-Unis à “son meilleur ami et plus proche allié, Israël”.

*Source : Unz.com

Traduit par Spirit of Free Speech

Philip Giraldi est directeur exécutif du Council for the National Interest, une fondation éducative qui milite en faveur d’une politique étrangère américaine au Moyen-Orient davantage axée sur l’intérêt national. Son site web est https://councilforthenationalinterest.org et son adresse e-mail est inform@cnionline.org.