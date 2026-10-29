Israël : une élection sans vainqueur, une guerre qui attend le 3 novembre

Par Jules Kaizen (revue de presse : Georisk Watch - 28 octobre 2026

1. Cinquante-quatre, quarante-neuf, dix-sept

Mercredi 28 octobre, milieu de journée à Jérusalem. La commission électorale centrale annonce 77,6 % des bulletins traités. Le bloc de Benyamin Netanyahu, premier ministre sortant, tient 54 sièges sur 120. Celui de Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major, en tient 49. Les partis arabes, 17.

Il en faut 61 pour gouverner. Sept sièges manquent au premier ministre sortant. La Knesset, le parlement israélien, se remplit à la proportionnelle intégrale, avec un seuil d’entrée de 3,25 %. Un bloc réunit les partis qui recommandent le même candidat au poste de premier ministre. On vote pour des listes, non pour un chef.

Le décompte parti par parti, publié par Ynet, donne le Likoud à 27, Yashar! à 22 et la Liste commune à 11. Le bloc Netanyahu y ajoute Shas, le Judaïsme unifié de la Torah, Otzma Yehudit d’Itamar Ben-Gvir et Sionisme religieux de Bezalel Smotrich. Le bloc Eisenkot y ajoute Yashar!, le parti de Gadi Eisenkot, et Beyachad de Naftali Bennett. S’y ajoutent Les Démocrates de Yair Golan et Israel Beytenu d’Avigdor Liberman.

Le bloc Eisenkot et les partis arabes font ensemble 66 sièges. La majorité existe sur le papier. Elle suppose qu’un ancien chef d’état-major gouverne avec des partis qu’il a exclus de sa coalition.

Le shekel, la monnaie israélienne, s’est affaibli à mesure que les résultats tombaient, selon Ynet. Netanyahu est resté inhabituellement bref et n’a pas revendiqué la victoire, selon l’AFP. Sur l’Iran, il a dit que “ce n’est pas fini”.

Eisenkot a parlé dès la nuit des sondages et appelé Netanyahu à quitter la vie politique :

“Netanyahu, ne t’avise pas d’utiliser la sécurité d’Israël pour tes besoins politiques”.

Le scrutin du 27 octobre est le premier en Israël tenu à la date légale depuis trente-huit ans. La Knesset ayant été dissoute, le gouvernement sortant expédie les affaires courantes au titre de gouvernement de transition.

2. Le décompte n’est pas fini

Le comptage a bougé dans la journée. À 51,8 % des bulletins, l’AFP donnait 55 sièges au bloc Netanyahu, 49 à celui d’Eisenkot et 16 aux partis arabes. Plus tard, le bloc d’Eisenkot retombait à 47 et les partis arabes remontaient à 19. Yashar! a ensuite regagné deux sièges aux dépens de la Liste commune, et à 77,6 %, Ynet affiche 54, 49 et 17.

Un même décompte, photographié à trois heures différentes. Les chiffres oscillent au fil des bureaux dépouillés.

Plus de 500 000 enveloppes doubles restent à compter, selon Elad Naveh, responsable du centre de contrôle de la commission. Ce sont les bulletins des soldats, des diplomates et des électeurs hors de leur bureau habituel, qui exigent une vérification contre les doubles votes. Leur dépouillement devait commencer dans la nuit de mercredi et s’achever jeudi soir.

La participation militaire a atteint 79,9 %, en hausse de 6,2 points, sur plus de 890 bureaux.

Un résultat presque final jeudi soir, pas certifié pour autant. La commission prévoit d’autres vérifications la semaine suivante. La Knesset doit être investie vers le 10 novembre.

La participation nationale frôle 78 %, le plus haut taux depuis 1999, selon l’AFP. Dans les localités arabes, plusieurs villes dépassent 70 %, contre 45 à 65 % historiquement, précise Al Jazeera.

La guerre, elle, a été ouverte le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Un protocole signé en juin a prévu l’arrêt des hostilités. Les frappes américaines ont repris le 8 juillet. Le détroit d’Ormuz, par lequel transitait un quart du commerce pétrolier mondial, est resté le point de passage surveillé.

Le décompte des voix s’arrêtera jeudi soir. Le compteur de la guerre ne s’arrête pas à la clôture d’un scrutin.

3. Les arbitres et leur prix

Dix-sept sièges. Ra’am, la Liste arabe unie, le parti islamiste conservateur de Mansour Abbas, en obtient six. La Liste commune, qui réunit Hadash, Ta’al et Balad, en obtient onze. Les Arabes israéliens font environ 21 % de la population.

Mansour Abbas a 52 ans et fut dentiste. Il a accepté le caractère juif d’Israël comme un fait imposé. Sa liste portait pour la première fois un candidat juif, Yoav Segalovitz, ancien haut responsable de la police. Plus de 170 Arabes israéliens ont été tués en 2026, selon l’organisation Abraham Initiatives citée par l’AFP.

Abbas ne se décrit pas comme un faiseur de rois. Il ne veut pas aller avec Netanyahu. La seule option est donc le bloc d’Eisenkot.

Yousef Jabareen, 54 ans, professeur de droit, préside la Liste commune. Devant la radio 103FM, il a énuméré ses exigences, rapporte JNS le 14 octobre. Il demande un horizon politique vers un État palestinien, un plan contre la criminalité et le développement des localités arabes, jeunesse comprise. C’est le premier point qui bloque.

Ahmad Tibi, de Ta’al, décrit ce qu’il offre : un filet de sécurité parlementaire, sans participation au gouvernement.

En face, Gadi Eisenkot a posé trois conditions à tout parti qui entrerait dans sa coalition. Reconnaître Israël comme État juif et démocratique. Accepter les valeurs de la déclaration d’indépendance. Accepter un devoir de service, militaire ou civil. Il y a ajouté un quatrième point : qualifier le Hamas d’organisation terroriste à démanteler.

“Et par conséquent, je ne vois aucun parti arabe qui accepte mes principes”.

Il a néanmoins laissé la porte ouverte à un gouvernement minoritaire soutenu de l’extérieur par les partis arabes, selon Yle, le radiodiffuseur public finlandais. Entrer au gouvernement, il refuse. Voter la confiance sans y entrer, il n’exclut pas.

Yair Golan, patron des Démocrates, a résumé l’arithmétique :

“Netanyahu a perdu. Je sais compter jusqu’à 120. Soixante-cinq, c’est plus que 55. C’est ainsi que fonctionne la démocratie israélienne. Point final”.

Le chiffre cité était celui d’un état antérieur du comptage. L’argument tient : 66 contre 54. Sauf que soixante-six sièges ne font pas une coalition quand le partenaire refuse d’y entrer.

4. Ce que l’élection change

Sur le territoire, la différence est réelle et étroite. Gadi Eisenkot et Benyamin Netanyahu soutiennent tous deux la colonisation en Cisjordanie et rejettent un État palestinien. La différence porte sur l’administration du territoire.

Un gouvernement dirigé par Eisenkot évacuerait immédiatement les avant-postes de colons des zones A et B de Cisjordanie. Ces zones sont celles qu’administre officiellement l’Autorité palestinienne, selon Yle. Dans la zone C, qui couvre environ 60 % de la Cisjordanie et près d’un demi-million de colons israéliens, les colonies resteraient.

Eisenkot critique la violence des colons, mais sa critique porte sur le contrôle. Il reproche au gouvernement et à l’armée d’avoir perdu la maîtrise des colons, selon un entretien au Times of Israel cité par Yle.

Sur l’agenda intérieur, la différence est plus concrète. La criminalité, la sécurité personnelle, le budget des localités arabes : c’est là que les partis arabes vendent leur soutien.

Le 27 octobre décide qui gouverne Israël. Il ne décide pas quand Israël frappe.