Israël: à quatre jours des législatives, la très controversée chaîne 14 se place au cœur du débat

La chaîne 14, une chaîne de télévision israélienne très regardée, est au cœur de la campagne des législatives du 27 octobre. Son sondage donne au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu une majorité absolue, alors que tous les autres instituts le voient au coude-à-coude avec son adversaire. Des chercheurs et des avocats dénoncent une chaîne de propagande qui diffuse des propos racistes sans être inquiétée.

Par Frédérique Misslin (revue de presse : RFI – 23 octobre 2026)*

De notre correspondante à Jérusalem,

Dans quatre jours, les Israéliens se rendront aux urnes pour une élection cruciale. Les derniers sondages montrent que la coalition sortante et le bloc anti-Netanyahu sont au coude-à-coude. Mais le sondage de la chaîne 14, au contraire, prévoit que le bloc de Benyamin Netanyahu obtiendra une majorité absolue, avec 62 sièges à la prochaine Knesset. Cette chaîne de télévision est l’arme médiatique du Premier ministre. Et une arme de poids, puisqu’il s’agit de la deuxième chaîne de télévision la plus regardée du pays.

« Tous ceux qui soutiennent Netanyahu regardent cette chaîne et y trouvent exactement les informations qu’ils souhaitent recevoir, explique Chen Hegri, universitaire israélienne spécialiste des médias. On pourrait peut-être comparer ça aux réseaux sociaux. On reçoit des tweets et des publications qui correspondent exactement à l’opinion qu’on a déjà. »

Des accusations graves appuyant des crimes de guerre à Gaza

Derrière une apparence de chaîne d’information classique, la chaîne 14 fait de la propagande, a constaté Chen Hegri, qui publie ses travaux sur un site de surveillance des médias, le 7e Œil.

La chercheuse, qui a regardé des centaines d’heures de programmes, relève de nombreuses accusations très graves qui appuient les crimes de guerre à Gaza, « Il n’y a pas d’innocents à Gaza, peut-on y entendre. Tout le monde est un terroriste. Tout le monde fait partie du Hamas. » « Il faudrait détruire complètement la bande de Gaza. » Mais le rôle principal de la chaîne 14 en Israël, en plus d’être une chaîne idéologique de droite, est de faire de la propagande en faveur du Premier ministre Netanyahu.

« La chaîne 14 diffuse des propos racistes, soutient des crimes de guerre, et fait de la propagande sans que personne ne s’en occupe »

Les responsables politiques israéliens qui critiquent le gouvernement sont aussi pris pour cible. L’émission phare de la chaîne, Les Patriotes, voit son présentateur vedette, Ynon Magal, recourir en permanence à l’insulte et à la provocation. Gadi Eisenkot, rival de Benyamin Netanyahu pour ces élections, en a fait les frais à l’antenne : « C’est un singe, tu ne comprends pas ? entend-on dans l'émission. C’est un singe ! Un singe ! Tu te réjouis du fait qu’il soit séfarade ? Ils mettent un singe, ils placent un singe et derrière, les élites ashkénazes le manipulent. C’est un singe »

Malgré ces propos racistes et ces théories conspirationnistes, rien n’empêche la diffusion de l’émission et de la chaîne. L’avocat Shaor Ben Meir rappelle que la loi israélienne interdit de diffuser de la propagande électorale à la télévision dans les 60 jours qui précèdent une élection. Il a tenté des recours en justice contre la chaîne 14, sans succès.

Un opposant résume : « La chaîne 14 diffuse des propos racistes, soutient des crimes de guerre, et fait de la propagande sans que personne ne s’en occupe. Tu ne peux pas dire que c’est une démocratie. » Contactée par RFI, la chaîne 14 n’a pas donné suite à nos demandes d’interview

*Source : RFI