L'Iran assure avoir un accord avec l'Irak pour qu'il lui livre ses opposants kurdes

Revue de presse : french.ahram.org, avec AFP (20 octobre 2026) :

L'ambassadeur d'Iran en Irak a annoncé mardi que Bagdad avait donné son accord pour "expulser" ou remettre à Téhéran des membres de partis d'opposition kurdes iraniens réfugiés dans le Kurdistan irakien, ce que les autorités irakiennes n'ont pas confirmé.

De hauts responsables de la sécurité irakiens sollicités par l'AFP ont jusqu'ici affirmé, à maintes reprises, que Bagdad refusait de livrer à l'Iran ces individus, "par crainte pour leur vie".

Le Kurdistan irakien, une région autonome et riche en pétrole au nord du pays, abrite de longue date des camps et des bases arrière de groupes rebelles kurdes iraniens, que Téhéran qualifie d'"organisations terroristes", les accusant d'être au service des intérêts américains ou israéliens.

"Lors d'une réunion de la commission de sécurité conjointe, en présence de la délégation iranienne et du conseiller irakien à la sécurité nationale, les deux parties se sont mises d'accord pour expulser les membres des groupes séparatistes terroristes iraniens de la région du Kurdistan irakien, ou les livrer à l'Iran", a écrit sur X l'ambassadeur iranien, Mohammad Kazem Al-Sadegh.

Le Conseil de sécurité nationale irakien a accueilli lundi soir à Bagdad une réunion entre les deux délégations, à laquelle a également pris part une délégation gouvernementale de la région du Kurdistan, selon un communiqué du conseiller irakien à la sécurité nationale.

Le communiqué irakien indique que les échanges ont porté sur "les moyens de relever les défis actuels et d'harmoniser les visions entre les parties concernées".

En 2023, Bagdad et Téhéran ont signé un accord visant à renforcer la sécurité de leur frontière commune, en particulier dans la région du Kurdistan, et à "neutraliser l'opposition kurde".

Cet accord a permis de mettre fin aux bombardements iraniens récurrents contre ces groupes et a contribué, dans une certaine mesure, à apaiser les tensions entre les deux pays.

En vertu de l'accord de 2023, les autorités irakiennes avaient procédé au désarmement de ces groupes iraniens, les éloignant de la frontière pour les transférer vers des camps.

Article modifié par ahraminfo

*Source : Al Ahram (en français)