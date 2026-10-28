Irak et une milice yazidie liée au PKK commencent le désarmement et leur intégration dans les forces de sécurité

Revue de presse : Democrata (26 octobre 2026)*

L'Irak commence le désarmement de la milice yazidie YBS, liée au PKK, et l'intégration de plus de 4.000 combattants dans ses forces de sécurité.

Le gouvernement d'Irak a informé ce lundi que le groupe armé yazidi Unités de Protection de Sinjar (YBS, selon ses sigles en kurde), lié au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), a commencé le processus de désarmement et d'incorporation de plus de 4.000 de ses combattants aux forces de sécurité du pays.

Sabá al Numan, porte-parole du Premier ministre irakien, Alí al Zaidi, a souligné que "la responsabilité de la sécurité sur la montagne Sinjar --entre les mains des YBS après leur contre-offensive contre le groupe jihadiste État Islamique pour l'expulser de la zone après son offensive éclair en 2014-- sera transférée aux autorités fédérales".

"Cette mesure fait partie de la politique et du programme du gouvernement irakien destinés à consolider le contrôle de l'État sur toutes les armes, établissant une nouvelle étape dans la gestion de la sécurité dans le district de Sinjar", a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole a souligné les "importants sacrifices" de la communauté yazidi, principal composant des YBS, dans la "défense de l'Irak", "tant au niveau national que spécifiquement à Sinjar", face aux "forces du terrorisme et de l'extrémisme", en référence à l'État Islamique, responsable de nombreux massacres contre cette minorité.

Al Numan a également valorisé "son engagement envers les principes nationaux et envers la Constitution, qui interdit la formation de groupes militaires en dehors du cadre des Forces Armées", et a réitéré l'engagement de Bagdad à "protéger les droits" de la population yazidi.

"Le gouvernement maintient son engagement à fournir des indemnités aux familles des victimes et aux personnes touchées par les opérations terroristes, ainsi qu'à travailler à la reconstruction du district de Sinjar", a-t-il ajouté. Après ces paroles, les YBS ont ratifié l'existence d'un accord avec l'exécutif central pour leur désarmement et leur réintégration.

Dans ce cadre, les YBS ont indiqué qu'un total de 4.165 combattants s'intégreront aux forces de sécurité irakiennes. Le début formel de ce processus a été scénarisé lors d'une cérémonie célébrée sur la montagne Sinjar, selon ce qu'a rapporté l'agence de presse ANF, liée au PKK.

Les YBS et leur branche féminine, les Unités Féminines de Sinyar (YJS), ont précisé que l'intégration sera conditionnée à "une condition préalable" qui inclut "l'application des clauses convenues, le respect des combattants et des combattantes, la protection de la dignité des morts et la sécurité de Sinyar, ainsi que des garanties sur les droits et l'autonomie de leur peuple".

Les deux formations ont rappelé dans un communiqué commun le "génocide" perpétré par l'État Islamique contre les yézidis après avoir pris la zone à l'été 2014, et ont mis en valeur la "guerre de défense et de libération" entreprise face à l'offensive djihadiste. "Nous n'avons jamais abandonné notre devoir de protéger notre peuple", ont-ils conclu.

Les yézidis professent une ancienne croyance qui fusionne des éléments du zoroastrisme et des religions mésopotamiennes originelles, et ont leur principal sanctuaire à Lalish, dans la province de Ninive. Cette particularité religieuse a conduit l'État Islamique, organisation intégriste sunnite, à les qualifier d'"hérétiques".

Les YBS maintiennent des liens avec le PKK, engagé dans un processus de paix avec la Turquie après sa décision historique en mai de mettre fin à la lutte armée. Dans ce contexte, Bagdad et Ankara ont convenu en septembre d'étendre la "pleine autorité" irakienne sur Sinyar et de remettre à l'Irak une base militaire turque située dans le nord du pays, près de Mossoul.

Parallèlement, les autorités irakiennes avancent dans un plan plus large de désarmement et d'intégration de différentes formations armées, parmi lesquelles des milices pro-iraniennes intégrées dans les Forces de Mobilisation Populaire (FMP), dans le cadre du retrait, à la fin septembre, des troupes de la coalition internationale contre l'État Islamique dirigée par les États-Unis.

*Source : Democrata