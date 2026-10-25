50 nuances de droite : un état des lieux à trois jours des élections en Israël

Par Ben Reiff (revue de presse : 972mag.com - 23 octobre 2026)*

La façade de la démocratie israélienne s’est effondrée à maintes reprises au fil des ans, mais peut-être jamais de manière aussi flagrante qu’il y a trois semaines à la Cour suprême de Jérusalem. Là, un collège de juges respectés a fait fi de décennies de jurisprudence en refusant d’annuler la décision de la Commission électorale centrale de disqualifier un candidat palestinien — en l’occurrence le dirigeant du Balad, Sami Abu Shehadeh — de la course aux élections de mardi prochain.

Le seul motif de sa disqualification est un article publié le 8 octobre 2023 où Abu Shehadeh qualifiait l’attaque menée la veille par le Hamas contre Israël d’“événement historique majeur”. La Cour a estimé que cela constitue un soutien à la lutte armée contre Israël, le contraignant ainsi à se retirer de la course électorale.

Une telle décision est déjà suffisamment accablante en soi. Mais elle ne peut être comprise sans tenir compte des dispositions de la loi israélienne qui autorise également la disqualification de candidats pour incitation au racisme — alors que des candidats juifs qui ont approuvé le largage d’une bombe nucléaire sur Gaza, appelé à l’“anéantissement total” de ses villes, déclaré que “seule la peine de mort peut être envisagée pour tous ceux qui s’y trouvent”, et exigé que “tout le Liban brûle” sont libres de se présenter. Cherchez l’erreur.

Cette élection ne se résume toutefois pas au racisme de l’extrême droite israélienne. Tous les partis juifs de la Knesset ont soutenu la disqualification d’Abu Shehadeh, révélant ainsi la loyauté de la soi-disant opposition israélienne lorsqu’il est question de suprématie juive. Seuls les partis palestiniens de la Liste commune (composée de Hadash, Ta’al et du Baladd’Abu Shehadeh) opposent une véritable résistance aux politiques d’apartheid, de nettoyage ethnique et de génocide qui se sont considérablement intensifiées sous le gouvernement sortant d’Israël.

Paradoxalement, ce sont la Liste commune et le parti islamiste Ra’am qui présentent des chances pour l’opposition de détrôner le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les sondages ne peuvent être plus clairs : sans ces partis arabes, le bloc anti-Netanyahu n’atteindra pas les 61 mandats requis pour obtenir la majorité à la Knesset. Avec leur soutien, il pourrait renverser Netanyahu — dont le propre bloc de fidèles semble loin d’obtenir la majorité — pratiquement du jour au lendemain.

Mais à la veille des élections, le bloc anti-Netanyahu semble incapable de faire ce qu’il faut pour envoyer le Premier ministre le plus longuement en fonction d’Israël dans sa tombe politique (voire dans sa cellule de prison). Il s’avère que le racisme n’est pas seulement une déficience morale, c’est aussi une politique désastreuse. Et plutôt que de gagner avec le soutien des partis arabes, l’opposition israélienne se prépare à perdre sans eux.

L’histoire des deux blocs

Les précédentes élections, fin 2022, ont mis fin à une impasse politique qui a poussé les Israéliens aux urnes cinq fois en moins de quatre ans — un référendum prolongé sur Netanyahu qui l’a vu perdre brièvement le poste de Premier ministre lors du quatrième scrutin avant de le regagner lors du cinquième. Le scrutin de mardi se déroule dans un contexte très similaire, opposant une coalition pro-Netanyahu composée de partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes à une alliance plus ouverte de partis centristes et de droite cherchant à le destituer.

Outre l’avenir politique de Netanyahu, les principaux enjeux du scrutin comprennent le coût de la vie, la conscription des juifs ultra-orthodoxes dans l’armée, une enquête nationale sur les défaillances en matière de sécurité liées aux événements du 7 octobre, ainsi que la détérioration de l’image d’Israël à l’étranger. Les politiques à l’origine de cette détérioration restent manifestement absentes du débat, à l’exception de la dénonciation quasi unanime du nouveau documentaire “NAZA”.

Le bloc pro-Netanyahu comprend les partis du gouvernement actuel — le Likoud, Otzma Yehudit, le Parti sioniste religieux, le Shas et le Judaïsme unifié de la Torah — ainsi que deux personnalités supplémentaires d’extrême droite cherchant à les rejoindre. La première est Ofer Winter, un haut responsable militaire à la retraite à la tête du nouveau parti Amcha Yisrael, dont l’ensemble du programme électoral s’articule autour de l’expulsion des Palestiniens de Gaza. (Dans les sondages, Winter se situe à la limite du seuil électoral de 3,25 %. S’il passe en dessous, tous ses suffrages seront perdus, ce qui profitera à l’opposition.)

Le second est Moshe Feiglin, l’un des hommes les plus étranges de la scène politique israélienne, dont le parti libertaire Zehut se présente sur une liste commune avec le Parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich. Parmi les “grands succès” de Feiglin, on peut citer : “Chaque bébé à Gaza est un ennemi”, “Tuez tout ce qui bouge” et, en substance, “Hitler avait raison, mais à propos des mauvaises personnes”. (Le Likoud et le Parti sioniste religieux – Zehut ont signé un accord sur les voix excédentaires, ce qui signifie que les voix en faveur de Netanyahu pourraient finalement profiter à Feiglin et Smotrich, et vice versa.)

Le bloc opposé, composé des partis anti-Netanyahu, est cette fois-ci dirigé par l’ancien chef de l’armée israélienne Gadi Eisenkot, à la tête du nouveau parti Yashar. On lui attribue l’élaboration de la “doctrine de la Dahiyeh”, une stratégie militaire mise au point au Liban et fondée sur la destruction massive des infrastructures civiles dans l’espoir de monter les habitants locaux contre le Hezbollah — préfigurant ainsi la doctrine d’anéantissement mise en œuvre à Gaza au cours des trois dernières années.

Eisenkot a lui aussi pris part à ces événements : il a siégé au cabinet de guerre de Netanyahu pendant les mois les plus meurtriers de l’offensive israélienne, rejoignant le gouvernement presque immédiatement après le 7 octobre avant de démissionner en juin 2024 en raison de l’obstruction par le Premier ministre d’un accord sur les otages.

Alors, que propose-t-il ? Eisenkot a juré à plusieurs reprises qu’aucun État palestinien ne verra le jour sous son mandat de Premier ministre, allant jusqu’à attaquer Netanyahu pour avoir auparavant soutenu une solution à deux États. Il est favorable à l’implantation de nouvelles colonies juives dans la zone C, qui représente 60 % de la Cisjordanie sous contrôle israélien total, et n’exclut pas la construction dans la zone E1, particulièrement controversée.

À Gaza, au Liban et en Syrie, il souhaite conserver au moins une partie des territoires qu’Israël a occupés militairementsous le gouvernement sortant. Il a par ailleurs récemment déclaré que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, “a certainement fait du bon travail dans les prisons” — où plus de 100 Palestiniens sont morts depuis le 7 octobre à la suite de tortures systématiques, de négligence médicale et de privation de nourriture.

Parmi les autres dirigeants de la future coalition d’Eisenkot figurent l’ancien président du Conseil des colons, Naftali Bennett (chef du parti “Ensemble”), qui souhaite annexer la zone C de la Cisjordanie, Avigdor Liberman (Yisrael Beitenu), l’ancien ministre de la Défense de Netanyahu, qui a déclaré en novembre 2023 qu’“il n’y a pas d’innocents à Gaza”, et Yair Golan (les Démocrates), ancien chef d’état-major adjoint, qui a préconisé d’affamer l’ensemble de la population de Gaza jusqu’à ce que le Hamas libère les otages. (Le Parti des réservistes – Nouveau Parti économique, une nouvelle alliance de centre-droit visant à faire respecter la conscription dans les communautés haredim et à lutter contre la hausse du coût de la vie, rejoindrait probablement lui aussi le bloc anti-Netanyahu s’il parvient à franchir le seuil électoral.)

Ce qui distingue toutefois ces personnalités du gouvernement actuel, c’est avant tout leur volonté d’apaiser l’indignation mondiale à l’encontre d’Israël.

À cette fin, Eisenkot a promis de sévir contre le “terrorisme juif” en Cisjordanie (même si celui-ci “nuit au projet de colonisation”), et chercherait probablement à faire avancer le plan en 20 points de Trump pour Gaza, bloqué par Netanyahu. Les propositions visant à expulser 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza ne seraient plus à l’ordre du jour. Eisenkot mettrait également un terme à l’offensive du gouvernement contre le pouvoir judiciaire israélien, et pourrait consacrer davantage de ressources à la lutte contre les groupes mafieux qui ont été laissés libres de sévir au sein des communautés palestiniennes en Israël.

Il n’y a qu’un seul problème : ils n’ont pas suffisamment de voix.