Législatives en Israël: dans les colonies de Cisjordanie occupée, l'extrême droite a le vent en poupe

Les élections législatives en Israël se tiendront mardi 27 octobre. L’issue est incertaine car deux blocs se font face et rien ne dit que l’un ou l’autre parviendra à former une coalition majoritaire. Parmi les formations qui ont gouverné le pays pendant près de quatre ans avec le Premier ministre Benyamin Netanyahu, il y a les partis de l’extrême droite religieuse, largement représentés dans les colonies israéliennes construites en territoire palestinien occupé.

Par RFI Avec nos envoyés spéciaux à Karnei Shomron, Nicolas Falez et Nicolas Benita (revue de presse – 23 octobre 2026)*

À la colonie israélienne de Karnei Shomron, les Israéliens défendent le bilan du gouvernement sortant à quelques jours des élections : les guerres dans la bande de Gaza, au Liban et en Iran.

Assise près d’une fontaine, Yael rejette en bloc les critiques adressées au gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. « Le monde, il aime bien le juif quand il est petit, qu’il se fait tuer. Tout à coup, quand le juif se lève, qu’il est debout et se défend. Alors là, ça dérange un peu. On est en train de montrer au monde entier de quelle manière il faut gérer les situations complexes grâce à Dieu », estime-t-elle.

Yael donnera sa voix au parti Sionisme religieux, du ministre israélien des Finances Bezalel Smotritch. C’est aussi le choix de Moshe Goldsmith, habitant d’Itamar, une autre colonie israélienne en territoire palestinien occupé : « La conviction forte qu’on ne doit pas céder au terrorisme mais que l’on doit le combattre, ça me semble être la ligne du gouvernement depuis quatre ans, et bien sûr c’est la ligne de Smotritch et de Ben Gvir. Je suis un sioniste religieux, alors, bien sûr, je me reconnais beaucoup dans le camp de Smotritch. Il a fait un boulot fantastique. »

Les ministres Betzalel Smotritch et Itamar ben Gvir sont deux extrémistes de droite dont les déclarations ulcèrent la communauté internationale. Les deux hommes sont interdits d’entrée dans plusieurs pays, dont la France.

*Source : RFI