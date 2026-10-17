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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Publié depuis Overblog

Publié par Gilles Munier sur 17 Octobre 2026, 07:29am

Catégories : #Irak, #Détroit f'Ormuz, #Iran, #Trump

Revue de presse ; Atlas alternatif (16 octobre 2026)

L'Irak a perdu environ 60 milliards de dollars (plus de 10 000 dollars par habotant) depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, en raison de la chute brutale de ses exportations pétrolières provoquée par le blocus du détroit d'Ormuz, a déclaré jeudi son ministre des Affaires étrangères.

La restriction  de la navigation dans cle détroit d'Ormuza forcé l'Irak à interrompre la production sur la plupart de ses gisements, faute de capacité de stockage, et à se rabattre sur des exportations limitées via la Syrie (par camions-citernes) et la Turquie (via un oléoduc).

« L'Irak a essuyé des pertes estimées à environ 60 milliards de dollars durant la récente guerre entre les États-Unis et la République islamique d'Iran », a déclaré le ministre lors d'une rencontre à Rome avec son homologue italien, selon un communiqué de la diplomatie irakienne.

Cela a conduit le pays à dévaluer sa monnaie. Deux jours après cette dévaluation, des tensions très fortes pèsent sur l'élaboration du budget, et la classe politique est contrainte à des arrangements internes qui paradoxalement pourraient s'avérer encore plus coûteux pour le budget.

En Irak, la répartition des portefeuilles ministériels se fait par le biais du muhasasa, un système informel de partage du pouvoir qui divise l'État entre les partis confessionnels et ethniques. Chaque bloc obtient des points en fonction de son nombre de sièges au Parlement et les utilise pour acquérir des portefeuilles. Le juriste Saif al-Saadi a expliqué au journal Shafaq News qu'un ministère « souverain », comme l'Intérieur ou la Défense, peut coûter entre 15 et 20 points, et un ministère des Services entre 10 et 12. Chaque nouveau portefeuille alimente ce marché, offrant ainsi aux négociateurs davantage de postes à échanger.

Al-Zaidi, homme d'affaires sans parti, a pris ses fonctions le 14 mai en tant que candidat du Cadre de coordination, l'alliance des partis chiites ayant remporté le plus grand nombre de sièges aux élections de novembre 2025. Le Parlement a confirmé 14 de ses 23 ministres. Cinq mois plus tard, neuf portefeuilles, dont la Défense, l'Intérieur et la Planification, sont toujours gérés par des intérimaires.

Ces postes vacants ont suscité d'autres revendications. Plusieurs partis soutiennent la création de quatre nouveaux postes de vice-Premier ministre, et un large consensus se dégage à condition que ces vice-Premiers ministres n'occupent aucun poste ministériel. Parmi les candidats figure Laith al-Khazali, frère du chef d'Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, dont la nomination a provoqué des objections de la part des États-Unis .

Les pourparlers sur le désarmement ont également alimenté les négociations et les surenchères. Une source a indiqué à Shafaq News, le 1er octobre, qu'une faction armée, négociant avec le comité de quatre membres chargé de placer les armes sous contrôle étatique, avait demandé la création d'un nouveau ministère pour épauler les ministères de la sécurité.

*Source : Atlas alternatif

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