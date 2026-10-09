Trump hésite alors que l'armée américaine prépare de nouvelles frappes contre l'Iran

Trois porte-avions américains sont attendus au Moyen-Orient alors que le Pentagone prépare des plans pour une campagne de trois jours ciblant les missiles, les drones, les installations énergétiques et les centres de commandement militaire de l'Iran, malgré la réticence de Trump à reprendre des opérations de combat à grande échelle.

Revue de presse : Annahar (9 octobre 2026)*

L'armée américaine a élaboré des plans pour reprendre des opérations de combat à grande échelle contre l'Iran, mais le président Donald Trump reste hésitant à raviver la guerre, a rapporté The New York Times vendredi.

Selon le journal, trois porte-avions américains seront bientôt déployés au Moyen-Orient dans le cadre d'un important renforcement militaire. Sur ordre de Trump, le Pentagone a préparé des plans pour frapper l'arsenal de drones et de missiles de l'Iran, ainsi que ses installations énergétiques et autres sites militaires.

Cependant, Trump a à plusieurs reprises décidé de ne pas reprendre d'opérations de combat à grande échelle contre l'Iran. Ces dernières semaines, la réponse militaire américaine à Téhéran est également devenue plus limitée, malgré l'escalade des attaques iraniennes contre les pétroliers.

Dans un message sur les réseaux sociaux jeudi, Trump a déclaré qu'il n'attaquerait pas l'Iran avant les élections américaines de mi-mandat, ajoutant que Washington et Téhéran étaient engagés dans des « discussions productives ».

L'Iran et les Houthis

The New York Times a rapporté que l'équipe de sécurité nationale de Trump et le Pentagone lui avaient présenté cinq propositions au cours des derniers mois pour des opérations militaires étendues contre l'Iran ou le groupe Houthi soutenu par Téhéran au Yémen. Trump a rejeté les cinq plans.

Cependant, il a de nouveau ordonné aux responsables de préparer des options pour des frappes contre l'Iran. Des hauts responsables de la sécurité nationale, dirigés par le vice-président JD Vance, ont discuté des plans lors d'une réunion vendredi dernier à Camp David. Selon des personnes proches des propositions, elles se concentrent sur une campagne courte et intense d'une durée approximative de trois jours.

Les frappes proposées viseraient l'arsenal de missiles et de drones de l'Iran, dont une grande partie a été reconstruite par le Corps des Gardiens de la révolution islamique depuis la première phase de la guerre. Les cibles potentielles pourraient également inclure les installations énergétiques iraniennes et les centres et états-majors de commandement des Gardiens de la révolution.

Selon le journal, certains responsables soutiennent l'évaluation de Trump selon laquelle les pourparlers diplomatiques menés par des intermédiaires ont progressé. Cependant, les négociations continuent de faire face à des obstacles concernant le programme nucléaire de l'Iran.

Les responsables américains veulent parvenir à un accord sur les ambitions nucléaires de l'Iran en premier, tandis que les négociateurs iraniens insistent pour que la question soit abordée à la dernière étape des discussions.

Le rapport indique également que l'Iran est devenu un adversaire plus redoutable ces derniers mois en améliorant ses tactiques militaires. Intercepter les missiles iraniens nécessite maintenant plus de missiles intercepteurs qu'au cours des premières étapes de la guerre, mettant une pression supplémentaire sur le stock de munitions américaines déjà épuisé.

L'Iran a également amélioré sa capacité à cibler les bases américaines à l'aide d'images satellites fournies par des entreprises chinoises, selon des personnes informées sur les renseignements.

Depuis septembre, date à laquelle a eu lieu le dernier grand échange d'attaques de représailles, l'Iran a ciblé au moins 13 navires, selon un groupe de surveillance dirigé par la marine britannique. Cependant, les rapports de renseignement situent le nombre à environ 20 attaques, selon des personnes proches des informations. Aucun de ces incidents n'a entraîné de réponse significative des États-Unis.

Attaques iraniennes

Malgré l'augmentation des exportations de pétrole du Moyen-Orient, le nombre croissant des attaques iraniennes a alarmé les compagnies de transport maritime et soulevé des questions sur l'avenir des expéditions d'énergie.

Tout au long de l'été, l'armée américaine a régulièrement répondu aux attaques iraniennes contre le transport international. Cependant, la réduction significative de l'ampleur de sa réponse depuis lors reflète, selon des responsables, la réticence de Trump à reprendre une guerre à grande échelle.

Les chefs militaires américains s'inquiètent de plus en plus de la difficulté croissante à prévenir les attaques iraniennes contre les bases abritant les forces américaines, ainsi que contre les installations énergétiques régionales et les infrastructures civiles.

Dans son message de jeudi, Trump a insisté sur le fait qu'aucune des cargaisons de pétrole passant par le détroit d'Ormuz ne provient d'Iran. Cependant, des personnes informées des rapports de renseignement contestent cette affirmation, disant que l'Iran permet à certains navires de passer après le paiement de frais ou lorsqu'ils transportent potentiellement du pétrole iranien.

Selon des responsables actuels et anciens, l'Iran exploite également une flotte de pétroliers clandestins.

Des entreprises chinoises ont payé à l'Iran des frais pour traverser le détroit, tandis que l'Iran a secrètement mélangé son pétrole avec du brut irakien pour contourner les sanctions. Jeudi, le Département du Trésor américain a imposé des sanctions à 17 navires qu'il a déclaré faire partie de la « flotte fantôme » de l'Iran, utilisée pour faire de la contrebande de pétrole.

Selon The New York Times, même certains membres du cercle proche de Trump deviennent de plus en plus sceptiques qu'une action militaire puisse changer les calculs ou les plans stratégiques de Téhéran.

Certains responsables estiment que la campagne de pression économique menée par l'administration Trump commence à produire des résultats et a simplement besoin de plus de temps pour pousser l'Iran vers des concessions significatives.

Même avant que Trump n'annonce qu'il n'attaquerait pas avant les élections de mi-mandat de novembre, les responsables s'attendaient à ce qu'il attende après les élections israéliennes le 27 octobre et les élections de mi-mandat américaines la semaine suivante avant de décider de frapper l'Iran.

Néanmoins, les commandants militaires américains sont prêts à lancer des opérations à plus grande échelle dans les prochains jours si le président change à nouveau de position.

Renforcement militaire

Le groupe aéronaval du USS Theodore Roosevelt a quitté San Diego la semaine dernière et devrait rejoindre les groupes des porte-avions George H.W. Bush et George Washington dès la fin octobre. Chaque groupe comprend des navires de guerre équipés d'hélicoptères d'attaque et de marines.

Ce serait la première fois depuis 2003 que trois porte-avions américains sont déployés au Moyen-Orient.

D'ici la fin du mois, plus de 20 000 marins et marines devraient être à bord des navires, aux côtés de centaines d'avions. Cependant, le renforcement sera temporaire, car le George Washington devrait retourner à sa base au Japon peu après l'arrivée du Roosevelt le mois prochain pour le remplacer.

Malgré le déploiement, il reste hautement incertain que Trump autorisera de nouvelles attaques, même après les élections.

Des responsables américains de haut rang s'inquiètent qu'une reprise des opérations épuise davantage le stock mondial d'armes défensives nécessaires pour protéger les bases américaines au Moyen-Orient, tout en affaiblissant la capacité des États-Unis à intercepter les attaques iraniennes.

D'autres responsables qui soutiennent la reprise des opérations militaires soutiennent que l'économie de l'Iran continue de se détériorer et qu'un bombardement court et intense pourrait augmenter la pression sur Téhéran, notamment s'il endommage la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz, selon des responsables actuels et anciens.

Les États-Unis ont continué à intercepter des drones et des missiles de croisière iraniens, mais se sont abstenus de cibler la flotte secrète de pétroliers de l'Iran ou de mener des frappes de représailles à l'intérieur du territoire iranien.

Au début de la guerre, l'armée américaine lançait généralement deux missiles intercepteurs pour contrer les missiles iraniens entrants, se concentrant sur les salves les plus dangereuses.

Les responsables américains déclarent maintenant que les améliorations des tactiques et des capacités de ciblage de l'Iran ont forcé les forces américaines à tirer plus d'intercepteurs pour arrêter les salves de missiles visant les bases américaines dans toute la région.

Les commandants américains maintiennent qu'ils disposent encore de réserves de missiles intercepteurs, bien que la guerre ait épuisé les stocks existants. Le Commandement central des États-Unis, qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, a également réaffecté des armes depuis l'Europe et l'Asie.

Pendant ce temps, The Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables familiers des plans militaires, que l'armée américaine prépare une gamme d'options pour frapper l'Iran, y compris des opérations qui pourraient être menées avant les élections de mi-mandat.

Un autre groupe de navires dirigé par un porte-avions, accompagné d'une unité de marines désignée pour un déploiement rapide, se dirige vers le Moyen-Orient. Le Pentagone envisage également de déployer des systèmes de défense aérienne supplémentaires et des munitions vers des bases dans toute la région, selon des responsables.

Un nouveau groupe de navires doit rejoindre le porte-avions USS George Washington, avec neuf destroyers lance-missiles et trois navires transportant des marines, selon un responsable de la marine américaine.

*Source : Annahar en français