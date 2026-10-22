La guerre que Téhéran pense imminente

Par Jeremy Scahill, Peiman salehi & Ryan Grim (revue de presse : Drop Site News - 21 octobre 2026)* L’Iran estime que les États-Unis et Israël pourraient intervenir avant les élections de mi-mandat. Le général Mohsen Rezaei, haut responsable de la sécurité, a déclaré à Drop Site que l’Iran envisage désormais de nouvelles cibles. Les États-Unis et Israël se préparent à reprendre leurs attaques contre l’Iran, selon de hauts responsables iraniens et un responsable américain, et pourraient même lancer des opérations avant les élections israéliennes de la semaine prochaine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu se bat pour sa survie politique, et la presse israélienne regorge d’articles indiquant qu’il cherche un moyen d’exploiter à son avantage le bras de fer avec l’Iran. Aux États-Unis, la cote de popularité du président Donald Trump est au plus bas, et les élections de mi-mandat auront lieu dans moins de deux semaines. Le plus haut responsable iranien en matière de sécurité, le général Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien et représentant personnel du Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, a déclaré à Drop Site qu’en cas d’attaque, l’Iran a toujours la capacité de lancer des missiles et des drones contre diverses cibles américaines dans toute la région en guise de représailles, et qu’il élargira son éventail de cibles. “Si la question est de savoir si l’Iran a toujours la capacité de poursuivre ses opérations de missiles et de drones, la réponse est oui”, a déclaré Rezaei dans une interview écrite exclusive. “Les États-Unis disposent d’actifs précieux dans la région. En cas de guerre, les câbles, les centres de données et les installations d’intelligence artificielle pourraient également se retrouver à portée. Si le conflit reprend, nous élargirons le champ d’action. Chacun doit comprendre que toute action contre l’Iran a un coût”, a-t-il ajouté. “Si la diplomatie peut permettre d’aboutir à cette prise de conscience, nous préférons la diplomatie. Mais si la guerre se poursuit, l’Iran dispose des outils nécessaires pour continuer à riposter”. Un haut responsable iranien a déclaré à Drop Site que l’évaluation actuelle des services du renseignement internes de Téhéran indique une forte probabilité que des bombardements à grande échelle puissent même commencer avant les élections israéliennes de mardi. “Trump a laissé en suspens la proposition iranienne visant à mettre fin à la guerre, et les négociations sont au point mort”, a déclaré ce responsable, qui n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement. “Contrairement au spectacle qu’il donne, Trump n’a aucun plan clair ni réalisable pour [mettre fin à] la guerre avec l’Iran. C’est ce qui est à l’origine de l’impasse diplomatique.” Il a averti qu’il ne faut pas sous-estimer l’Iran, affirmant : “Si une nouvelle guerre contre l’Iran venait à éclater, compte tenu de notre connaissance des schémas de déploiement des forces américaines dans les pays de la région, le nombre de leurs victimes serait dix fois plus élevé”. La Maison Blanche a nié prévoir de frapper l’Iran au cours des deux prochaines semaines. “Les États-Unis n’attaqueront pas l’Iran à aucun moment avant les élections de mi-mandat”, a déclaré Anna Kelly, attachée de presse adjointe principale de la Maison Blanche, dans un communiqué adressé à Drop Site. Téhéran estime qu’Israël sera chargé de tirer le premier, a déclaré ce haut responsable iranien, dans le but de “détruire les systèmes de défense aérienne récemment déployés par l’Iran, et préparer le terrain aux bombardiers américains”. Les États-Unis, a-t-il ajouté, se concentreront probablement sur l’attaque des systèmes de défense sud de l’Iran le long du détroit d’Ormuz et tenteront potentiellement de s’emparer d’une des îles au large du continent iranien après un bombardement intensif. Trump, a-t-il ajouté, poursuit sa quête d’une action marquante qu’il pourrait utiliser pour proclamer la victoire, précisant que l’Iran estime qu’il pourrait chercher à lancer une attaque “symbolique” contre l’un des sites nucléaires souterrains iraniens, tel que Pickaxe Mountain, pour ensuite la présenter comme un coup décisif. “Trump ment effrontément au sujet du programme nucléaire iranien”, a déclaré le responsable. Un responsable américain a confirmé à Drop Site que des moyens militaires ont rapidement été déployés en prévision d’un feu vert attendu de la part de Trump. Parmi les responsables américains qui font pression pour de nouvelles attaques figure le général Bradley Cooper, chef du Commandement central américain (CENTCOM), a précisé ce responsable. “Le CENTCOM met tout en place pour relancer des opérations de combat de grande envergure”, a ajouté ce responsable, qui n’est pas autorisé à évoquer les plans de guerre. Il s’est montré sceptique quant à la reprise de la guerre avant les élections israéliennes, mais a concédé : “Nous avons bien lancé l’opération ‘Epic Fury’ sans que tous nos moyens soient en place”. Le porte-avions USS Theodore Roosevelt et la 13e Unité expéditionnaire des Marines font route vers le Moyen-Orient, déployant environ 10 000 marins et Marines supplémentaires dans la région. Le Roosevelt, qui a quitté le Japon lundi, pourrait atteindre la région d’ici la fin de la semaine prochaine, avant son déploiement initialement prévu pour fin novembre. Il rejoindra l’USS George H.W. Bush et l’USS George Washington, tous deux actuellement en mer d’Oman. Si le responsable américain a déclaré que la probabilité de nouvelles attaques américano-israéliennes était élevée, il a reconnu que Trump s’est rapproché du seuil d’une action militaire et a fait marche arrière plus souvent qu’on ne le sait publiquement. “Trump a renoncé à sept reprises depuis juillet à mener des opérations de combat majeures contre l’Iran ou les Houthis”, a déclaré le responsable américain, faisant référence à Ansarallah, qui a lancé une offensive majeure contre des groupes soutenus par l’Arabie saoudite au Yémen. “Il annule tout à la dernière minute”. Netanyahu, à la traîne dans les sondages, a affirmé mercredi, sans preuve à l’appui, que l’Iran travaille activement au développement de l’arme nucléaire et a déclaré avoir ordonné à l’armée israélienne de se préparer à une action préventive. “Le régime iranien n’a toujours pas tiré les leçons de l’histoire. Mojtaba Khamenei a décidé de suivre les traces de son père. Il a retiré le cran de sûreté, et l’Iran tente une nouvelle fois de développer ses armes de mort”, a déclaré Netanyahu. “Il n’y a qu’un moyen d’éliminer cette menace une fois pour toutes : renverser le régime iranien, et telle est la directive que j’ai donnée à l’armée israélienne (IDF), au Mossad et aux agences de sécurité”. Selon les analystes, Trump poursuit ses récits de victoire totale insaisissable, tandis que Netanyahu sait que c’est peut-être sa dernière chance de poursuivre la guerre qu’il a attisée tout au long de sa carrière politique. “C’est la dernière chance pour Netanyahu d’y parvenir. Et il n’abandonnera pas tant qu’il n’aura pas remué ciel et terre pour y parvenir. D’autant qu’il sait que soit sa carrière va prendre fin, soit les États-Unis vont s’engager dans une voie où cela ne sera plus une option”, a déclaré Trita Parsi, éminent spécialiste de l’Iran et vice-président exécutif du Quincy Institute. “Je soupçonne que Trump a déjà pris la décision de poursuivre la guerre”, a-t-il ajouté. “Les Israéliens ont très bien su jouer sur sa psychologie : il est prêt à prendre des risques énormes tant qu’il est convaincu que cela peut lui apporter la victoire, et éviter de reconnaître une défaite, ce qui est crucial pour lui. Mais c’est une énorme erreur de calcul qui va considérablement aggraver la situation”. La convergence des intérêts politiques de Trump et de Netanyahu augmente les chances d’une reprise de la guerre, estime Robert Malley, ancien négociateur américain de haut rang pour l’Iran. “Netanyahu pourrait vouloir une campagne plus longue avec des objectifs plus larges. Trump pourrait vouloir quelque chose de plus bref d’où se désengager rapidement. Le point de convergence entre les deux pourrait bien être une campagne intense plutôt brève”, a déclaré M. Malley, figure clé dans la négociation de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015. “Le président Trump pourrait souhaiter un tour de piste d’honneur et une issue de secours. Mais comme cela a été prouvé à maintes reprises, la sortie ne dépend pas de lui seul”, a ajouté M. Malley, qui dirige actuellement le programme Moyen-Orient de l’International Crisis Group. “Tout porte à croire que les Iraniens préparent toutes sortes de mesures, qu’elles soient prises par eux-mêmes ou par leurs partenaires régionaux, sur le théâtre des opérations ou en dehors, pour s’assurer que, même s’il souhaite ardemment une sortie honorable doublée d’une issue de secours, il soit privé des deux”. “Nous sommes prêts pour la prochaine étape” Le général Rezaei est l’une des figures militaires les plus éminentes de l’histoire moderne de l’Iran. Ancien commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, il a été nommé en août au poste de conseiller militaire en chef de Khamenei. Ses propos sont souvent considérés comme reflétant le consensus au sommet de la hiérarchie du pouvoir iranien. Il a déclaré à Drop Site que, malgré les affirmations des États-Unis selon lesquelles ils auraient “anéanti” ou “décimé” les infrastructures militaires iraniennes, l’Iran s’est préparé pendant des décennies à une guerre de plus grande envergure menée par les États-Unis. “L’Iran a investi pendant des années pour doter ces capacités d’une redondance : production dispersée, installations souterraines, différents systèmes de lancement et capacité à réparer les dégâts et à remplacer les pertes”, a déclaré Rezaei à Drop Site. “Plus important encore, il ne faut pas évaluer notre capacité en se demandant uniquement combien de missiles restent en stock. Dans une guerre prolongée, la question centrale est de savoir si un pays peut maintenir un cycle continu de production, de déploiement et de riposte. Nous avons démontré que, même plusieurs mois après le début de la guerre, nous sommes toujours en mesure d’infliger des pertes à l’adversaire”. M. Rezaei a également indiqué que Téhéran déploiera de nouvelles capacités dans le cadre de sa riposte. “Nous n’avons pas encore déployé toutes nos capacités lors des phases précédentes. Nous avons mis en œuvre davantage de capacités proportionnellement à l’intensité de la guerre, et nous sommes également prêts pour la prochaine phase”, a déclaré M. Rezaei. Au cours de la guerre, l’Iran a mené au moins 135 frappes de drones et de missiles contre 84 sites d’infrastructures critiques répartis dans sept pays — l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn —, selon une enquête de Reuters. Alors que les gouvernements du Golfe ont à plusieurs reprises attribué ces dégâts à la chute de débris provenant de missiles et de drones iraniens interceptés, l’enquête a mis au jour des preuves de frappes délibérées et de précision visant des équipements critiques. Ces attaques ont fait preuve de “précision, d’expertise en matière de ciblage et de patience”, a déclaré à Reuters Ryan Stevens, ancien coordinateur des frappes aériennes des opérations spéciales du Corps des Marines des États-Unis. Faisant écho à l’avertissement de M. Rezaei concernant les infrastructures de communication, le porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne, Hossein Mohebi, a également menacé de prendre pour cible les câbles internet traversant le détroit d’Ormuz si les États-Unis lancent de nouvelles frappes. Mohebi a en outre averti lundi qu’une nouvelle opération militaire américaine déclenchera une crise énergétique mondiale. “Si les États-Unis mènent une nouvelle action — même limitée —, le monde sera confronté à une grave crise énergétique”, a-t-il déclaré au Tehran Times. Rezaei n’a pas exclu de prendre pour cible les infrastructures énergétiques des États du Golfe à titre de mesure de représailles. “Si la stratégie américaine consiste à prolonger la guerre tout en utilisant les infrastructures énergétiques des pays voisins pour compenser la pression exercée au niveau d’Ormuz et maintenir le blocus de l’Iran, ces gouvernements ne doivent pas croire qu’ils peuvent participer à une guerre économique contre l’Iran sans s’exposer eux-mêmes aux risques”, a-t-il déclaré. “Ce message ne signifie pas que l’Iran souhaite détruire le système énergétique du golfe Persique. Il précise seulement qu’il ne peut y avoir d’accord dans lequel les artères vitales de l’économie iranienne seraient attaquées tandis que l’architecture économique permettant ces attaques pourrait se croire à l’abri”. Ce haut responsable iranien a déclaré que l’approche de Trump vis-à-vis de l’Iran s’est concentrée sur des objectifs à court terme souvent déconnectés des réalités géopolitiques ou des intérêts fondamentaux des États-Unis, le comparant à un day trader. “Le secret entourant les opérations militaires lui a donné, ainsi qu’à sa famille, un accès exclusif et extraordinaire à des informations concernant les actions à venir et l’état des marchés — un accès qui ne profite qu’à ses plus proches”, a-t-il déclaré. “Si la situation actuelle perdure, cela aura des conséquences stratégiques, notamment le fait que les marchés de l’énergie ne connaîtront pas de répit au cours des trois prochaines années. La poursuite de cette guerre a fait basculer la dynamique des relations en faveur de l’Iran, car les États riverains du golfe Persique redéfinissent rapidement leurs relations avec l’Iran, désormais convaincus que l’armée américaine est incapable de défendre ses propres bases, alors même que ces États s’attendaient à ce que les États-Unis les défendent”. Les responsables iraniens ont répété à plusieurs reprises que l’Iran ne cédera pas sur ses lignes rouges quelle que soit la négociation, soulignant systématiquement la validation par Téhéran du protocole d’accord du 17 juin, qui a été rapidement violé par les États-Unis, entraînant une rupture du processus diplomatique début juillet. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré avoir présenté un “plan en sept jours” aux États-Unis par l’intermédiaire de médiateurs lors de l’Assemblée générale des Nations unies le mois dernier, décrivant les étapes nécessaires pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz. “Dans le cadre de cette proposition, on n’attend pas des États-Unis qu’ils fassent quoi que ce soit qu’ils n’aient pas déjà accepté”, a écrit M. Araghchi mercredi dans une tribune publiée par le Financial Times. Il a précisé que les étapes et le résultat de ce cadre étaient clairs : “Le détroit serait rouvert le sixième jour, et la reprise des négociations en vue d’un accord définitif débuterait le septième jour”. M. Araghchi a affirmé lors d’une interview à la télévision irakienne que les États-Unis ont accepté la proposition de sept jours mais ont demandé l’ajout de “quelques clauses supplémentaires”, ajoutant que les contacts diplomatiques par l’intermédiaire de médiateurs se poursuivent. “Comme l’a déclaré le président Trump, l’Iran est dans une situation très difficile, tant sur le plan économique que militaire, et le blocus reste pleinement en vigueur, le pétrole s’écoulant en quantités record à travers le détroit d’Ormuz”, a déclaré Kelly à Drop Site dans un communiqué. Rezaei a déclaré à Drop Site que la stratégie de négociation de l’Iran a évolué en raison du manque de fiabilité de Trump. “Nous ne reviendrons pas à notre approche diplomatique antérieure, mais n’abandonnons pas pour autant la diplomatie. Nous avons présenté sept nouvelles conditions par l’intermédiaire de médiateurs. Tant que ces conditions ne seront pas remplies, l’Iran ne rouvrira pas le détroit et ne reprendra pas les négociations”, a déclaré Rezaei. “Le premier protocole d’accord a échoué parce que les engagements ont été mis en œuvre dans un ordre décousu. Nous avons rouvert le détroit et le trafic maritime a repris, mais les engagements politiques et économiques de la partie adverse n’ont pas été mis en œuvre de manière à pérenniser l’accord. Dès que les États-Unis ont obtenu ce dont ils avaient besoin dans l’immédiat, le rapport de force s’est inversé. Nous nous souviendrons de la leçon. “Si Washington honore ses engagements, une voie vers la réouverture du détroit d’Ormuz et la poursuite de la diplomatie est possible”, a-t-il poursuivi. “Mais l’Iran ne va pas renoncer le premier au moyen de pression qui amène l’autre partie à la table des négociations et attendre de voir si ses promesses seront tenues”. M. Parsi a déclaré que l’Iran n’est pas désireux de reprendre la guerre, mais qu’il réalise que la voie diplomatique est traitée par les États-Unis comme autant d’ultimatum déguisés en négociations. “Leur conclusion — fondée désormais sur une longue expérience de Trump — est qu’il ne fera tout simplement pas marche arrière à moins que sa politique ne lui coûte un prix intolérable. Et ce qui pourra inciter Trump à faire marche arrière n’a rien à voir avec les concessions ou les issues permettant de sauver la face, mais simplement quand cette politique devient trop coûteuse”. Les attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et aux alentours ont atteint un niveau record ces dernières semaines, avec plus d’une vingtaine de navires ayant signalé des attaques depuis le début du mois d’octobre, selon les données publiées vendredi par l’agence britannique Maritime Trade Operations. L’agence a précisé que le nombre réel est probablement bien plus élevé, car “la majorité des navires attaqués” refusent de signaler les incidents. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a fait état d’autres attaques survenues pendant le week-end et jusqu’à mardi, notamment un superpétrolier transportant deux millions de barils de pétrole touché samedi, un autre pétrolier touché dimanche, et deux pétroliers qui, selon lui, ont pris feu mardi après avoir heurté des mines navales au sud du détroit. L’Iran affirme cibler les navires qui enfreignent ses restrictions maritimes ou empruntent des routes maritimes non autorisées. “Au cours des deux ou trois derniers mois, nous avons frappé en moyenne cinq navires de contrebande par nuit”, a déclaré M. Rezaei. “La contrebande s’opère le long de la rive sud du détroit, à un coût énorme et au prix de risques considérables. Et Trump affirme ensuite que le détroit d’Ormuz est ouvert”. Malgré l’intensification des attaques, les exportations de pétrole du Moyen-Orient semblent avoir rebondi au-delà des niveaux d’avant-guerre, principalement grâce à des transferts de pétrolier à pétrolier dans le golfe d’Oman et à l’utilisation accrue des oléoducs saoudiens et émiratis contournant le détroit d’Ormuz. Cependant, les cours du pétrole restent élevés, oscillant bien au-dessus des 100 dollars le baril de Brent, sur fond de craintes liées à la poursuite des attaques et à la diminution des stocks de carburant américains. “Le cours actuel du pétrole reflète la réalité”, a déclaré M. Rezaei. “La gestion du détroit d’Ormuz est pour nous un atout national, et il ne s’agit pas simplement de percevoir des droits de passage. L’enjeu principal est la sécurité”, a-t-il poursuivi. “Des redevances peuvent également être perçues pour couvrir les coûts liés à la sécurité, les assurances et l’environnement, mais l’essentiel de la gestion du détroit va bien au-delà des recettes qu’elle génère”, a-t-il ajouté. “Nous continuerons à le gérer pour maintenir la paix et la sécurité dans la région, et nous ne céderons rien”. Ce haut responsable iranien a déclaré que l’impasse autour du détroit d’Ormuz “est devenue le nouveau prétexte — la question nucléaire, auparavant, n’était qu’un prétexte à cette guerre — permettant aux États-Unis de la prolonger”. Trump, a-t-il accusé, “est tombé dans le piège consistant à prolonger ce qui avait été présenté comme la plus courte des guerres”. Une “guerre d’usure”, a-t-il déclaré, “jouera en faveur de l’Iran et au détriment des États-Unis”. La guerre a eu un impact dévastateur sur l’économie iranienne. Dans le cadre de l’escalade observée cet été, les États-Unis ont réimposé un blocus sur les ports du sud de l’Iran et lancé une nouvelle campagne de sanctions baptisée “Operation Economic Outcast”. Le rial iranien s’est alors effondré, tombant à des niveaux historiquement bas, ce qui a considérablement renchéri les importations et aggravé la pénurie pour la population iranienne. “L’Iran va souffrir d’un blocus prolongé, et quiconque prétend le contraire manque de réalisme. Les familles en supporteront les coûts, les investissements en pâtiront et il sera plus difficile de maintenir certains secteurs de l’économie. Mais souffrance économique et effondrement stratégique ne sont pas synonymes”, a déclaré M. Rezaei. “Washington a commis à plusieurs reprises l’erreur de supposer que, s’il parvenait à rendre la vie en Iran suffisamment difficile, le système politique iranien finirait par accepter les exigences stratégiques des États-Unis. Ce sont là deux raisonnements différents.

”Notre objectif n’est pas d’atteindre 2029. Notre objectif est de mettre fin à la guerre à des conditions qui réduisent le risque d’une nouvelle guerre”. *Source : Drop Site News Traduit par Spirit of Free Speech Sharif Abdel Kouddous a contribué à ce reportage. Cet article est publié en collaboration avec Egab .