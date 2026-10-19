Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 16 octobre 2026)*

Ces étrangers ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir planifié une attaque contre des sites pétroliers du Golfe, dans un contexte de tensions entre l’Irak et l’Arabie saoudite suite à de mystérieuses frappes de drones sur des sites pétroliers saoudiens.

Les forces de sécurité irakiennes ont arrêté sept citoyens ukrainiens fin juillet, soupçonnés d’avoir planifié des attaques contre des installations pétrolières dans les États du golfe Persique, ont confirmé des sources en exclusivité à The Cradlele 16 octobre.

Des formateurs ukrainiens auraient été à l’œuvre dans divers pays pour former des groupes armés locaux à l’utilisation de drones et les préparer à des opérations militaires.

Les services du renseignement de Kiev ont renforcé leur coopération avec des groupes armés dans plusieurs pays africains, notamment au Mali, en Libye et en Afrique du Sud, en utilisant des drones lourds de type “BA AYGA” capables de transporter de grandes quantités de munitions et d’explosifs.

Selon certaines sources, les militants locaux préparent et assemblent les drones et les équipent pour leur lancement, tandis que des membres de l’armée ukrainienne ou des opérateurs ukrainiens experts les contrôlent à distance.

Ces révélations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre l’Irak et l’Arabie saoudite, suite aux attaques de drones visant des installations pétrolières saoudiennes plus tôt dans l’année.

Le 27 juillet, Riyad a affirmé avoir intercepté des drones qui, selon elle, auraient été lancés depuis l’Irak. Bagdad a ordonné l’ouverture d’une enquête et a déclaré ne pas permettre que son territoire soit utilisé pour lancer des attaques contre des pays voisins.

Quelques jours plus tard, des avions de combat américains et saoudiens ont lancé des frappes aériennes intenses sur les Unités de mobilisation populaire (PMU) à travers l’Irak, tuant au moins 20 membres des milices antiterroristes et en blessant des dizaines d’autres.

En septembre, Riyad a réitéré ses accusations contre la résistance irakienne après une attaque de drone contre son oléoduc Est-Ouest, alors que reprenait sa guerre brutale contre le Yémen.

“Nous déclarons que les accusations portées contre la résistance irakienne concernant les attaques vendredi dernier contre des installations saoudiennes vitales sont un honneur que nous ne revendiquons pas”,

a déclaré la Résistance islamique en Irak (IRI) dans un communiqué du 12 septembre.

L’IRI a ajouté

“La précipitation du gouvernement irakien à reprendre ces allégations sans aucune preuve crédible ni enquête concrète”

et a rejeté ces accusations, les qualifiant de manœuvre de diversion pour faire oublier les pertes saoudiennes au Yémen.

Elle a précisé que Bagdad risque de se mettre au service

“des complots malveillants sionistes et américains qui cherchent à entraîner l’Irak dans des crises qui ne profitent qu’à ses ennemis”.

En septembre 2024, les médias turcs ont rapporté que des responsables du gouvernement ukrainien ont discuté d’un “accord drones contre combattants” avec le groupe syrien Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Trois mois plus tard, HTS a renversé le gouvernement syrien lors d’une offensive éclair qui aurait notamment comporté des frappes de drones dirigées par des formateurs ukrainiens. Son chef — le fondateur d’Al-Qaïda en Syrie — s’est autoproclamé président.

En mars 2026, Radwan Mortada, collaborateur de The Cradle, a relaté que l’ambassade d’Ukraine à Beyrouth hébergeait un agent du renseignement israélien de premier plan recherché par les autorités libanaises.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech