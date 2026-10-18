Octobre 1956 : le massacre de Kafr Qasim

Par R. Qureshi (revue de presse : Bearing Witness - 9 octobre 2026)*

Le 29 octobre 1956, la police des frontières israélienne a perpétré le massacre de Kafr Qasim sur le territoire israélien.

Les habitants palestiniens de Kafr Qasim, citoyens de l’État d’Israël, vivaient sous le régime militaire israélien depuis sept ans. Le village était situé dans le “Petit Triangle”, la zone palestinienne transférée du contrôle jordanien à celui d’Israël en vertu de l’accord d’armistice de 1949.

Les Palestiniens restés en Israël après la Nakba ont subi le régime des permis, des couvre-feux, la surveillance, la confiscation des terres et l’autorité militaire. Kafr Qasim n’était donc pas un village pris à une armée ennemie au cours des combats. Les forces armées israéliennes ont tué des Palestiniens que l’État gouvernait déjà.

Le matin du 29 octobre, les villageois sont partis travailler comme d’habitude. Certains travaillaient dans les champs, les potagers, dans les carrières et le bâtiment. À 16 h 30, la police des frontières israélienne a informé le mukhtar du village qu’un couvre-feu, qui commençait normalement à 22 heures, débuterait dès 17 heures.

Le mukhtar a fait valoir que les centaines de villageois travaillant en dehors de Kafr Qasim ne pourraient en aucun cas être informés de ce changement en une demi-heure. Le couvre-feu a tout de même été appliqué. La police des frontières israélienne s’était déjà déployée autour du village.

Radyah Bdeir avait huit ans. Elle revenait de Petah Tikva dans une charrette tirée par un mulet avec son père, Isma’il Mahmoud Bdeir. Deux Palestiniens portant des légumes marchaient à leurs côtés, avec un jeune garçon de 14 ans.

Au carrefour, la police des frontières israélienne les a arrêtés. Le lieutenant Gavriel Dahan, commandant de section, a ordonné à Isma’il et aux deux autres hommes adultes de se ranger au bord de la route. Il a ordonné au garçon de 14 ans de conduire la charrette et à Radyah de rentrer au village.

Radyah pleurait. Les enfants se sont éloignés. Puis Dahan a donné l’ordre de tirer. Isma’il a demandé aux soldats pourquoi ils voulaient les tuer. Un autre témoin se souvient qu’il leur a demandé ce qu’ils avaient fait pour mériter ça. Dahan et la patrouille ont ouvert le feu sur les trois hommes non armés.

Radyah a vu son père tomber. Elle a continué à marcher vers la maison, croyant qu’il était mort. Sa mère préparait le dîner. Radyah n’a pas dit grand-chose. Puis elle a demandé à sa mère : “Pourquoi prépares-tu le dîner ? Papa ne rentrera pas manger”.

Mais son père était encore en vie.

Les balles israéliennes avaient touché Isma’il à la taille, au genou et à la cuisse. Il gisait sur la route tandis que les soldats continuaient à tirer. Ghazi Mahmoud Issa, 21 ans, et Muhammad Abd al-Rahman Asi, 42 ans, sont morts à ses côtés. Les soldats pensaient avoir également tué Isma’il.

Après leur départ, il est resté au sol pendant environ une demi-heure, puis a rampé vers des oliviers voisins. Il a survécu.

Le tribunal militaire a par la suite conclu que les trois hommes n’avaient rien fait de mal et que séparer les adultes des enfants témoignait d’une intention délibérée de les exécuter.

Pendant plusieurs heures cependant, Radyah, âgée de huit ans, est restée sur ce qu’elle avait vu : des soldats israéliens alignant son père au bord d’une route et lui tirant dessus, puis la renvoyant chez elle auprès de sa mère qui préparait le dîner.

Riyad Raja Hamdan avait huit ans. Son père, Raja Hamdan, supervisait des ouvriers palestiniens travaillant dans des potagers à la périphérie de Kafr Qasim.

Riyad a appris qu’un couvre-feu avait été décrété. Avec son ami Jamal Salim Taha, âgé de 11 ans, il est allé prévenir Raja.

Riyad a dit à son père de rentrer tôt à la maison.

Raja a obtenu l’autorisation d’écourter la journée de travail, et ils ont pris la route pour Kafr Qasim à bord d’un camion. Riyad et Jamal les accompagnaient.

Alors que le camion approchait du village, les passagers ont entendu des coups de feu. Ils ont pensé que les soldats tiraient pour faire rentrer les gens chez eux. Ils ne savaient pas encore que la police des frontières israélienne avait déjà commencé à tuer des Palestiniens en route pour leur village.

Au carrefour, le commandant d’escouade Shalom Ofer a arrêté le camion. Il a ordonné au conducteur et aux dix-huit passagers de descendre et les a fait se rassembler au bord de la route.

Riyad a appelé son père à l’aide pour descendre du camion.

Les soldats ont demandé d’où venaient les passagers. Ils ont répondu qu’ils vivaient à Kafr Qasim. Ofer a ordonné à ses hommes de tirer. La police des frontières israélienne a tué dix personnes du groupe.

Raja a échappé aux balles et s’est caché sous un buisson de cactus. Son fils Riyad, âgé de huit ans, a été tué dans la fusillade. Son ami Jamal, âge de onze ans aussi.

Raja est resté caché. Il a fini par ramper jusqu’à un puits et y est resté jusqu’à l’aube. Le matin, il a regardé en direction du village. Il n’a vu personne se diriger vers les champs et s’est demandé quelqu’un était encore en vie. Il est finalement rentrée à Kafr Qasim. Sa femme lui a demandé où était Riyad. Raja lui a répondu : “Il va bientôt rentrer”.

Plus tard, Raja a comparu devant le tribunal. Lorsqu’il a dû témoigner comment il avait identifié le corps de son fils de huit ans, il n’a pas pu prononcer un seul mot.

Le frère aîné de Jamal, Abd al-Rahim Salim Taha, âgé de dix-sept ans, s’était blotti contre son frère de onze ans, terrifié, tandis que les soldats tiraient. Lorsque les soldats se sont approchés des corps pour vérifier s’il y avait des survivants, Jamal s’est mis à crier. Son frère a témoigné par la suite qu’un soldat s’est approché de Jamal et a tiré sur l’enfant à la tête. Il ne s’agissait que d’un groupe d’ouvriers et d’enfants rentrant dans leur village.

Talal Shaker Issa, âgé de sept ans, était chez lui à Kafr Qasim lorsque la famille a appris que le couvre-feu avait été avancé. Talal est sorti pour ramener les chèvres de la famille à la maison. Il a atteint l’entrée de la maison familiale. Des tireurs d’élite israéliens l’ont touché dans la cour. Son père, Shaker, a entendu les coups de feu et s’est précipité. La mère de Talal, Rasmiya, et sa sœur de 18 ans, Nura, l’ont suivi. Les tirs israéliens ont touché les trois. Shaker a été blessé à la mâchoire et à l’épaule. Une balle a atteint Rasmiya dans le dos. Nura a été touchée à la jambe.

La famille blessée a réussi à ramener Talal dans la maison. Aucune équipe médicale n’est venue le secourir. Un témoin a rapporté par la suite que Talal a saigné des heures. Un autre témoignage indique qu’il est resté en vie jusqu’au matin.

Dans la maison vivait aussi son grand-père, Suleiman Issa, âgé d’environ 90 ans. Il a vu son petit-fils de sept ans mourir tandis que d’autres membres de sa famille étaient blessés. Le grand-père est mort le lendemain. Les habitants de Kafr Qasim le comptent parmi les victimes du massacre.

Aucun soldat israélien n’a été tenu pour responsable des tirs sur Talal et sa famille. La reconstitution d’Akevot souligne que les preuves concernant cette partie du massacre sont restées fragmentaires. Un chef d’escouade israélien interrogé lors du procès a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il avait tiré dans le village.

Le massacre s’est déroulé par vagues successives, à mesure que les Palestiniens rentraient à Kafr Qasim. La police des frontières israélienne a tiré sur des gens arrivant à vélo. Elle a tué des bergers rentrant avec leurs chèvres. Elle a intercepté des camions transportant des ouvriers, a ordonné aux passagers de descendre et a ouvert le feu. Plus tard, un camion est arrivé avec à son bord des femmes palestiniennes rentrant de la récolte des olives. Des témoins ont déclaré que les femmes chantaient alors que le camion approchait du village. La police des frontières israélienne leur a ordonné de descendre et a ouvert le feu. Dix-sept personnes ont été tués.

Ce massacre est commémoré dans l’histoire palestinienne comme le meurtre de 49 Palestiniens. La reconstitution détaillée réalisée par Akevot fait état de 47 citoyens arabes tués à l’intérieur de Kafr Qasim, et de deux autres Palestiniens tués à Taybeh et Tira, localités voisines, au cours de la même opération de couvre-feu. Les récits historiques palestiniens font généralement état de 49 victimes pour le massacre de Kafr Qasim. La différence porte sur la façon dont le décompte géographique est défini, et non sur le fait que les forces israéliennes aient ou non perpétré ces meurtres. Parmi les victimes figuraient des enfants, des femmes et des travailleurs rentrant chez eux.

Le massacre a eu lieu le jour où Israël, la Grande-Bretagne et la France ont lancé leur attaque contre l’Égypte. Kafr Qasim se trouvait loin des champs de bataille de Gaza et du Sinaï. La planification militaire israélienne envisageait une autre possibilité : profiter de la guerre pour modifier la présence palestinienne le long de la frontière israélienne avec la Jordanie. L’armée israélienne a baptisé ce plan “Operation Mole”.

Pendant des décennies, des preuves cruciales ont été classées secret défense. À la suite d’une action en justice intentée par Adam Raz, chercheur à l’Institut Akevot, la Cour d’appel militaire a rendu publiques des centaines de pages de témoignages jusqu’alors tenus secrets. Ces documents établissent quatre éléments principaux du plan “Mole” : couvre-feux, arrestations d’individus et de groupes d’âge entiers, confiscation des moyens de subsistance des villageois palestiniens, et transfert de populations villageoises entières loin de la frontière.

Le plan écrit n’ordonnait pas explicitement l’expulsion vers la Jordanie. Des témoignages jusqu’alors classés secrets en ont révélé davantage. Les officiers qui avaient élaboré le plan et les membres de la police des frontières qui l’avaient reçu savaient que ses mesures pourraient pousser les Palestiniens du Triangle à fuir par-delà la frontière vers la Jordanie. Le 25 octobre, quatre jours seulement avant le massacre, le gouverneur militaire du Triangle a déclaré au commandant de la police des frontières, Shmuel Malinki, que l’objectif était de trouver le moyen de faire partir les Arabes du pays.

Les Palestiniens de Kafr Qasim avaient conscience du danger grâce à leur expérience récente. Huit ans seulement s’étaient écoulés depuis la Nakba. Les familles palestiniennes savaient ce qui arrivait lorsque des gens franchissent une frontière pendant une opération militaire israélienne. Des centaines de milliers de Palestiniens déplacés en 1948 avaient déjà été empêchés de regagner leurs foyers. Les habitants de Kafr Qasim sont restés.

Au départ, Israël a empêché que les informations relatives au massacre circulent librement. Des Palestiniens, des journalistes, des militants politiques et des députés communistes de la Knesset ont contribué à révéler ce qui s’était vraiment passé. Israël a finalement traduit en justice onze agents de la police des frontières. Huit d’entre eux ont été condamnés. Leurs peines ont par la suite été réduites. Les hauts responsables ont échappé à toute sanction.

Le colonel Issachar Shadmi, commandant de brigade, a fait l’objet d’un procès distinct. Le tribunal l’a acquitté du chef d’homicide et l’a reconnu coupable d’avoir outrepassé son autorité en imposant le couvre-feu sans l’autorisation écrite requise. Il a reçu un blâme et une amende symbolique.

En 1960, tous les auteurs emprisonnés avaient été libérés.

Ces procès ont donné naissance à la doctrine juridique israélienne selon laquelle un soldat doit refuser un ordre qui porte la marque indubitable de l’illégalité. Cette doctrine a été inscrite dans le droit israélien au prix du sang des Palestiniens qui avaient déjà obéi aux règles de l’État, s’étaient rendus au travail et avaient simplement essayé de rentrer chez eux.

Kafr Qasim met en lumière la condition des Palestiniens qui ont survécu à la Nakba et sont restés dans le nouvel État israélien. Ils avaient la citoyenneté israélienne tandis qu’Israël les soumettait à un gouvernement militaire. L’État contrôlait leurs déplacements, confisquait les terres palestiniennes et considérait la présence palestinienne dans les zones frontalières comme un problème sécuritaire et démographique.

L’État a accordé la citoyenneté à ces Palestiniens. C’est son gouvernement militaire qui a donné les ordres. Les habitants de Kafr Qasim ont enterré leurs morts et sont restés dans leur village.

*Source : Bearing Witness

Traduit par Spirit of Free Speech

Sources

Institut Akevot, Bibliothèque numérique de documents sur le massacre de Kafr Qasim. Recherche dirigée par l’historien Adam Raz et s’appuyant largement sur les transcriptions des tribunaux militaires, les témoignages, les enquêtes policières et militaires, les pièces à conviction et les documents d’archives. Il s’agit de la principale source pour les récits détaillés de Radyah et Isma’il Bdeir, Raja et Riyad Hamdan, Talal Shaker Issa, ainsi que pour la chronologie des fusillades.

Institut Akevot, « Voici le Plan Mole : à la lumière des documents récemment déclassifiés du procès du massacre de Kafr Qasim », février 2023. Basé sur des témoignages à huis clos devant le tribunal militaire, rendus publics à l’issue de la procédure devant la Cour d’appel militaire d’Israël. Ce document présente les principaux éléments du Plan Mole et les preuves concernant son objectif présumé.

Adel Manna, « Kafr Qasim, 29 octobre 1956 », Encyclopédie interactive de la question palestinienne, Institut d’études palestiniennes et Musée palestinien. Récit historique palestinien replaçant le massacre dans le contexte de la loi martiale, du « Plan Mole », des pressions exercées sur les Palestiniens pour qu’ils partent, des procès qui ont suivi et de la mémoire collective palestinienne.

Tribunal militaire MD/57/3, le procureur militaire contre le major Shmuel Malinki et dix autres. Les procédures militaires israéliennes originales contiennent des témoignages de survivants, d’auteurs des faits et de commandants, et constituent une partie majeure de la reconstitution documentaire d’Akevot.

Adam Raz, Le massacre de Kafr Qasim : une biographie politique, 2018. Reconstitution historique s’appuyant sur des documents d’archives et judiciaires israéliens.

Samia Halaby, Drawing the Kafr Qasem Massacre, 2016. Reconstitution visuelle et historique palestinienne fondée sur des témoignages et des recherches concernant le massacre.

Sources primaires en ligne : Bibliothèque de documents de l’Institut Akevot sur Kafr Qasim⁠ · Page de l’Institut Akevot consacrée au « Plan Mole »⁠ · Témoignage palestinien d’Adel Manna sur PalQuest⁠.